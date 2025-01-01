DokümantasyonBölümler
string tipli bir değişkeni dosyaya yazar.

uint  WriteString(
   const string  value      // Değer
   )

Parametreler

value

[in]  Yazılacak dizgi

Dönüş değeri

Yazılan baytların sayısı.

uint  WriteString(
   const string  value,     // Değer
   int           size       // Boyut
   )

Parametreler

value

[in]  Yazılacak dizgi

size

[in] Number of bytes to write.

Dönüş değeri

Yazılan baytların sayısı.