- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
FolderDelete
Belirtilen dosyayı siler.
bool FolderDelete(
Parametreler
folder_name
[in] Silinecek klasörün ismi. FILE_COMMON bayrağıyla tanımlanan klasörün bulunduğu adresi içerir.
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', klasör silinemediyse 'false'.
Not
Çalışma klasörü, SetCommon() yöntemiyle tanımlanmış olan FILE_COMMON bayrağına bağlıdır.