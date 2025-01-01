DokümantasyonBölümler
MQL5 ReferansıStandart KütüphaneDosyalarCFileBinReadLong 

ReadLong

Dosyadan, long veya ulong tipli bir değişken okur.

bool  ReadLong(
   long&  value      
   )

Parametreler

value

[in] long veya ulong tipli hedef değişken.

Dönüş değeri

Başarılı ise 'true', veri okunamadıysa 'false'.