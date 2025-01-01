- Handle
- Filename
- Flags
- SetUnicode
- SetCommon
- Open
- Close
- Delete
- IsExist
- Copy
- Move
- Size
- Tell
- Seek
- Flush
- IsEnding
- IsLineEnding
- FolderCreate
- FolderDelete
- FolderClean
- FileFindFirst
- FileFindNext
- FileFindClose
Move
Renames/moves file.
|
bool Move(
Parametreler
src_name
[in] Taşınacak dosyaın ismi.
src_flag
[in] Kopyalanacak dosyanın bayrakları (sadece FILE_COMMON kullanılır).
dst_name
[in] Kopya dosyanın ismi.
dst_flags
[in] Kopya dosyanın bayrakları (sadece FILE_REWRITE ve FILE_COMMON kullanılır).
Dönüş değeri
Başarılı ise 'true', dosya taşınamazsa 'false'.