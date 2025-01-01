Nesne İşaretçisinin Kontrolü

CheckPointer() fonksiyonu, nesne işaretçisinin tipini kontrol etmek amacıyla kullanılır. Fonksiyon, ENUM_POINTER_TYPE sayımının değerlerinden birine dönüş yapar. Eğer hatalı bir işaretçi kullanılmışsa, programın çalışması anında sonlandırılır.

new() operatörü ile oluşturulan nesneler, POINTER_DYNAMIC tipindedir. delete() operatörü, sadece bu tip işaretçiler için kullanılabilirdir ve kullanılmalıdır.

Tüm diğer işaretçiler POINTER_AUTOMATIC tipindedir. Bu, nesnenin MQL5 program ortamında otomatik olarak oluşturulduğu anlamına gelir. Böyle nesneler kullanıldıktan sonra otomatik olarak silinirler.

ENUM_POINTER_TYPE

Sabit Açıklama POINTER_INVALID Hatalı işaretçi POINTER_DYNAMIC new() operatörü ile oluşturulmuş nesnenin işaretçisi POINTER_AUTOMATIC Otomatik olarak (new() kullanılmadan) oluşturulmuş herhangi bir nesnenin işaretçisi

Ayrıca Bakınız

Çalışma Zamanı Hataları, Nesne Silme Operatörü delete, CheckPointer