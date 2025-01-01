MQL5 ReferansıDil TemelleriOperatörlerNesne Silme Operatörü delete
Nesne Silme Operatörü 'delete'
'delete' operatörü new operatörü ile oluşturulmuş bir nesneyi siler. Karşılık gelen sınıfın yıkıcısını çağırır ve nesne tarafından işgal edilmiş belleği serbest bırakır. Mevcut nesnenin bir reel tarifçisi, işlenen şeklinde kullanılır. 'delete' operatörünün çalıştırılmasının ardından nesne tarifçisi geçersiz olur.
