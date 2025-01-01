MQL5 ReferansıMQL5 programlarıÇalışma Zamanı Hataları
Çalışma Zamanı Hataları
Müşteri terminalinin idari alt sistemi, bir MQL5 programının çalışması sırasında ortaya çıkan hata kodunu kaydetme imkanına sahiptir. Bunun için, _LastError ön-tanımlı değişkeni, çalıştırılabilir her MQL5 programında bulunmaktadır.
OnInit fonksiyonu başlatılmadan önce, _LastError değişkeni sıfırlanır. Hesaplamada veya içsel fonksiyon çağrılarında bir hata gerçekleşmesi durumunda, _LastError değişkeni karşılık gelen hata kodunu alır. Bu değişken tarafından saklanan değer GetLastError() fonksiyonu ile elde edilebilir.
Bir programın aniden sonlandırılması durumunda çeşitli kritik hatalar mevcuttur:
- sıfır ile bölme
- dizi sınırları dışına çıkılması
- nesne işaretçisinin hatalı kullanımı