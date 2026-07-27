MACD Trend Visualizer System MT5

Обзор продукта
MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5. Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в бычьем или медвежьем тренде, генерируя сигналы Long и Short в критических точках переключения тренда. Кроме того, система включает механизм предупреждения о выходе на основе расстояния до цели прибыли: когда нереализованная прибыль достигает установленного порога и цена проявляет признаки краткосрочного отката, автоматически срабатывают предупреждения Exit Long или Exit Short. Благодаря строгой логике сигналов, чёткой визуальной иерархии, независимым переключателям оповещений и многоканальному механизму уведомлений, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы трендового сопровождения и защиты прибыли.
Ключевые функции
Система четырёх скользящих средних и слияние с трендом MACD Система отображает на главном графике четыре скользящие средние: белая линия MA5 отражает сверхкраткосрочный центр тяжести цены, жёлтая линия MA10 отражает краткосрочное направление тренда, пурпурная линия MA30 служит среднесрочным ориентиром тренда, а зелёная толстая линия MA60 служит среднесрочным и долгосрочным ориентиром тренда и бычьим/медвежьим водоразделом. Система одновременно внутренне вычисляет значение гистограммы MACD с параметрами 12/26/9 и выполняет тройную резонансную проверку с расположением скользящих средних и положением цены: когда закрытие выше MA60, гистограмма MACD положительна, MA10 выше MA60 и закрытие выше MA10, бычье условие подтверждается; когда закрытие ниже MA60, гистограмма MACD отрицательна, MA10 ниже MA60 и закрытие ниже MA10, медвежье условие подтверждается. Система отслеживает расстояние с момента последнего подтверждения каждого условия и динамически определяет принадлежность текущего тренда — сторона, подтверждённая более недавно, является доминирующим трендом. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей тренда: свечи в бычьем тренде окрашиваются в красный, в медвежьем — в бирюзовый, при отсутствии чёткого тренда — в серый, благодаря чему состояние тренда мгновенно видно по цвету свечи.
Сигнал на покупку
  • Long (В лонг): Срабатывает, когда система определяет, что текущий тренд переключился с медвежьего на бычий (то есть расстояние с момента последнего подтверждения бычьего условия впервые становится меньше расстояния медвежьего условия); под свечой отображается красная стрелка вверх с текстом "Long". Это означает, что импульс MACD стал положительным, расположение скользящих средних сменилось на бычье, а цена пересекла вверх среднесрочный и долгосрочный водораздел — все три условия одновременно выполнены и тренд только что завершил переключение с медвежьего на бычий, что делает сигнал классическим сигналом входа в лонг по развороту тренда, подходящим для открытия длинной позиции на ранней стадии тренда.
Сигналы на продажу и выход
  • Short (В шорт): Срабатывает, когда система определяет, что текущий тренд переключился с бычьего на медвежий (то есть расстояние с момента последнего подтверждения медвежьего условия впервые становится меньше расстояния бычьего условия); над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "Short". Это означает, что импульс MACD стал отрицательным, расположение скользящих средних сменилось на медвежье, а цена пересекла вниз среднесрочный и долгосрочный водораздел — все три условия одновременно выполнены и тренд только что завершил переключение с бычьего на медвежий, что делает сигнал классическим сигналом входа в шорт по развороту тренда, подходящим для открытия короткой позиции или закрытия длинной на ранней стадии тренда.
  • Exit Long (Сокращение лонга): Срабатывает впервые, когда при удержании длинной позиции закрытие опускается ниже MA5, а расстояние между закрытием и MA60 всё ещё больше или равно установленному расстоянию до цели прибыли (по умолчанию 450 пунктов); над свечой отображается красный текст "Exit Long". Это означает, что хотя цена накопила значительную нереализованную прибыль, краткосрочный импульс проявляет признаки отката (пробой ниже MA5), что делает сигнал предупреждением о сокращении позиции или фиксации прибыли для длинных позиций, побуждая трейдера зафиксировать часть прибыли и снизить риск удержания.
  • Exit Short (Сокращение шорта): Срабатывает впервые, когда при удержании короткой позиции закрытие отскакивает выше MA5, а расстояние между MA60 и закрытием всё ещё больше или равно установленному расстоянию до цели прибыли (по умолчанию 450 пунктов); под свечой отображается зелёный текст "Exit Short". Это означает, что хотя цена накопила значительную нереализованную прибыль, краткосрочный импульс проявляет признаки отскока (пересечение выше MA5), что делает сигнал предупреждением о сокращении позиции или фиксации прибыли для коротких позиций, побуждая трейдера зафиксировать часть прибыли и снизить риск удержания.
Практическое применение
В повседневном трендовом сопровождении сигналы Long и Short формируют полную систему входа по переключению тренда. Сигнал Long представляет точку разворота с медвежьего на бычий тренд, подходящую для открытия длинной позиции на ранней стадии, когда гистограмма MACD переходит из отрицательной в положительную зону и скользящие средние сменяются с медвежьего на бычье расположение; сигнал Short представляет точку разворота с бычьего на медвежий тренд, подходящую для открытия короткой позиции или закрытия длинной на ранней стадии, когда гистограмма MACD переходит из положительной в отрицательную зону и скользящие средние сменяются с бычьего на медвежье расположение. Оба сигнала являются первым подтверждением переключения тренда и характеризуются «ранностью», что делает их подходящими для трендовых трейдеров, стремящихся захватить крупный начальный сегмент трендового движения.
Сигналы Exit Long и Exit Short формируют систему защиты прибыли. После того как тренд прошёл некоторое расстояние, расстояние между ценой и MA60 постепенно увеличивается и нереализованная прибыль накапливается; когда затем цена проявляет краткосрочный откат (лонги пробивают ниже MA5 или шорты пересекают выше MA5), система срабатывает предупреждение о выходе. Это не сигнал разворота тренда, а подсказка о сокращении позиции в ситуации «тренд ещё цел, но краткосрочно перегрет», подходящая для трейдеров, выполняющих стратегию поэтапной фиксации прибыли: сначала сократить часть позиции для фиксации прибыли, удерживать остаток для продолжения тренда и полностью выйти только при появлении обратного сигнала Short/Long.
Рекомендуется использовать сигналы Long/Short как основную базу для входа, а сигналы Exit Long/Exit Short как базу для управления позицией; при совместном использовании они реализуют полный торговый цикл «вход по тренду, поэтапная фиксация прибыли, выход по обратному сигналу».
Настройки параметров
Параметры основного алгоритма: Profit Target ZZ по умолчанию равен 450 пунктам и управляет порогом расстояния до цели прибыли для сигналов Exit Long и Exit Short. Это значение в «пунктах» внутренне умножается на Point для преобразования в ценовое расстояние. Большее значение делает предупреждение о выходе более консервативным (требуется большая нереализованная прибыль для срабатывания), что подходит для долгосрочного трендового удержания; меньшее значение делает предупреждение более чувствительным, что подходит для краткосрочного свинг‑трейдинга. Трейдеру следует гибко настраивать в зависимости от волатильности инструмента и собственного периода удержания. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.
Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.
Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из четырёх сигналов — Long, Short, Exit Long и Exit Short; по умолчанию все четыре включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.
Рекомендации по использованию
Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5. Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы переключения тренда MACD на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает помехи от частых переключений в боковике.
Рекомендуется сочетать индикатор с индикаторами объёма или инструментами поддержки/сопротивления. Сигнал Long, сопровождающийся расширением объёма и пробоем выше предыдущего уровня сопротивления, имеет значительно повышенную надёжность; сигнал Exit Long, появившийся вблизи предыдущего максимума при сужении объёма, является возможностью фиксации прибыли с высокой достоверностью. Параметр Profit Target ZZ следует настраивать по инструменту: для основных валютных пар форекс рекомендуется 300–500 пунктов, для золота — 800–1500 пунктов, для криптовалют — в соответствии с фактической волатильностью. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание.
Заключение
MACD Trend Visualizer System идеально объединяет четыре механизма: идентификацию тренда по четырём скользящим средним, резонанс бычьего/медвежьего импульса MACD, первое подтверждение переключения тренда и предупреждение о выходе на основе расстояния до цели прибыли. Это не только визуально чёткий, иерархически структурированный инструмент тренда по скользящим средним на главном графике, но и практичная система трендового сопровождения с входом по переключению бычьих/медвежьих, выходом с защитой прибыли и всесторонним управлением оповещениями, подходящая трейдерам любого уровня для построения устойчивых правил следования тренду и защиты прибыли, захватывая крупные трендовые движения при эффективной фиксации нереализованной прибыли и контроле просадок.

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Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Trend Catcher ind mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (18)
Индикаторы
Trend Catcher   анализирует движения рыночных цен, используя комбинацию собственных и индивидуально разработанных адаптивных индикаторов анализа тренда. Он определяет истинное направление рынка, отфильтровывая краткосрочные шумы и фокусируясь на силе импульса, расширении волатильности и поведении ценовой структуры. Он также использует комбинацию сглаживающих и фильтрующих тренд индикаторов, таких как скользящие средние, RSI и фильтры волатильности. Мониторинг реальных операций, а также другие
M1 Quantum MT5
Hamed Dehgani
4.27 (11)
Индикаторы
Торговые сигналы в реальном времени с использованием M1 Quantum: Сигнал  (Сделка выполнена автоматически с помощью Quantum Trade Assistant , бесплатно включённого в этот продукт.) Последние новости : Выпущена версия 1.64. Теперь для всех сделок Stop Loss размещается за соответствующими зонами поддержки/сопротивления. Функция Smart Close также была улучшена для повышения производительности EA в этой версии. С 9 августа live-сигнал работает на версии 1.64. План цен: Текущая цена: $169 (Предложени
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (7)
Индикаторы
Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (25)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (33)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
FX Trend MT5 NG
Daniel Stein
5 (6)
Индикаторы
FX Trend NG: Следующее поколение интеллектуального анализа трендов на разных рынках Обзор FX Trend NG — это профессиональный инструмент анализа трендов и мониторинга рынка с поддержкой нескольких таймфреймов. Он позволяет за секунды получить полное структурное понимание текущего состояния рынка. Вместо переключения между десятками графиков вы мгновенно видите, какие инструменты находятся в тренде, где импульс ослабевает и где наблюдается сильная синхронизация между таймфреймами. Специальное пр
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
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FREE
Dynamic Fibonacci Deviation MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Dynamic Fibonacci Deviation — это адаптивный индикатор уровней Фибоначчи на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно сочетает динамическую среднюю линию EMA, волатильность стандартного отклонения и коэффициенты Фибоначчи для построения интеллектуальной системы поддержки/сопротивления, которая автоматически расширяется и сжимается в соответствии с рыночной волатильностью. Благодаря распознаванию перекупленности/перепроданности и сигналам
FREE
Pattern Recognition Master System MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Pattern Recognition Master System — это индикатор автоматического распознавания классических свечных моделей для главного графика, разработанный для обеих платформ   MT4 и MT5 . Он автоматически обнаруживает и размечает на главном графике одиннадцать классических разворотных и продолжительных моделей, включая двойные вершины и основания, голову и плечи (вершину и основание), молот и повешенного, поглощение, доджи, а также утреннюю и вечернюю звезду, причём для каждой категории мо
FREE
Dynamic Trend Follower MT5
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 、5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему изм
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Dynamic Trend Follower MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Dynamic Trend Follower: Изменение цвета двойной MA + Маркеры пересечения + Сигналы покупки/продажи + Смена тренда + Сильное пересечение Введение в индикатор Dynamic Trend Follower — это высококлассный комплексный индикатор сигналов пересечения скользящих средних для главного графика, разработанный эксклюзивно для   платформы MT4 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или простых пересечений, интегрируя   Систему измене
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Gap Up Hunter
You Long Guo
Индикаторы
Reasonable Indicators, Reasonable Prices 1. Core Functions   Multi-Period Resonance : Uses   13, 34, 55   period KDJ for signal filtering.   Gap Up Capture : Identifies   Gap Up   patterns for strong start entries.   Reversal Warning : Predicts tops/bottoms using   J-value   sensitivity. 2. Signal Description   Buy Signal 1: UP (Gap Up) Displays white   “UP”   text. Indicates a   Gap Up   bullish candle above   MA5 . Shows strong   bullish power , suitable for   trend following .
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Smart Divergence Finder
You Long Guo
Индикаторы
Smart Divergence Finder Indicator In-depth Analysis: A Practical Guide to Trend, Divergence, and Resonance Indicator Introduction Smart Divergence Finder is an intelligent main-chart comprehensive indicator designed for MT4/MT5 platforms. It overcomes the fragmented limitations of traditional sub-chart divergence analysis by integrating: Trend determination Multi-indicator divergence detection Intelligent signal filtering All key trading signals are displayed directly on the price chart. Its co
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You Long Guo
Индикаторы
Black Horse Finder: Глубокий анализ индикатора — Практическое руководство по тренду, поддержке/сопротивлению и мультисигнальной торговле Введение в индикатор Black Horse Finder — это комплексный индикатор для основного графика, специально разработанный для платформы MT4. Он основан на классической логике комплексного основного графика TongDaXin и преодолевает ограничения одиночных скользящих средних или изолированных индикаторов. Он объединяет определение тренда, динамические уровни поддержки/с
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You Long Guo
Индикаторы
Channel Breakout Master: Полное руководство по анализу тренда с использованием двойного канала, взвешенной EMA и идентификации состояния рынка Введение Channel Breakout Master   — это продвинутый индикатор основного графика, изначально созданный на базе серии SLTD и специально разработанный для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных полос Боллинджера или каналов скользящих средних, внедряя сложную архитектуру двойного канала, которая сочетает в себе   взвешенный
Ultimate Signal Hub MT4
You Long Guo
Индикаторы
Глубокий анализ индикатора главного графика Ultimate Signal Hub: Базовая линия тренда MA60, Импульсный прорыв и Практическое руководство по многослойному резонансу Введение в индикатор Ultimate Signal Hub — это высококлассный комплексный индикатор сигналов для главного графика, разработанный эксклюзивно для платформ   MT4/MT5 . Он преодолевает ограничения традиционных одиночных скользящих средних или осцилляторов, интегрируя многомерную вложенную архитектуру, включающую   Базовую линию тренда M
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You Long Guo
Индикаторы
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Channel State Analyzer MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта Channel State Analyzer — это индикатор трендового канала на главном графике, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он интегрирует линию тренда на основе наклона линейной регрессии, взвешенные каналы, мониторинг 55-периодных максимумов/минимумов и распознавание состояния канала. Благодаря сочетанию динамических каналов и линий тренда, этот индикатор помогает трейдерам точно определять развороты тренда, пробои каналов и возможности краткосрочного дна в сложных рыночны
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You Long Guo
Индикаторы
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Color Trend Master MT4
You Long Guo
Индикаторы
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Confluence System 6 in 1 MT4
You Long Guo
Индикаторы
Обзор продукта 6in1 Confluence System — это индикатор резонанса нескольких индикаторов в дополнительном окне, разработанный специально для платформ   MT4 и MT5 . Он инновационно интегрирует 6 классических технических индикаторов — MACD, KDJ, RSI, LWR, BBI и MTM — в одно дополнительное окно, отображая соотношение бычьих и медвежьих сил в реальном времени через визуальную матрицу точек. Когда все 6 индикаторов одновременно указывают в одном направлении, система выдает сигналы резонанса с высокой
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You Long Guo
Индикаторы
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You Long Guo
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