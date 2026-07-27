MACD Trend Visualizer System MT5

Обзор продукта

MACD Trend Visualizer System — это индикатор визуализации тренда MACD и переключения бычьих/медвежьих сигналов для главного графика, разработанный для обеих платформ MT4 и MT5 . Он отображает на главном графике систему из четырёх скользящих средних (MA5, MA10, MA30, MA60), внутренне вычисляет значение гистограммы MACD и объединяет три условия — бычий/медвежий импульс MACD, расположение скользящих средних и положение цены — для автоматического определения, находится ли рынок в бычьем или медвежьем тренде, генерируя сигналы Long и Short в критических точках переключения тренда. Кроме того, система включает механизм предупреждения о выходе на основе расстояния до цели прибыли: когда нереализованная прибыль достигает установленного порога и цена проявляет признаки краткосрочного отката, автоматически срабатывают предупреждения Exit Long или Exit Short. Благодаря строгой логике сигналов, чёткой визуальной иерархии, независимым переключателям оповещений и многоканальному механизму уведомлений, он является идеальным инструментом главного графика для построения системы трендового сопровождения и защиты прибыли.

Ключевые функции

Система четырёх скользящих средних и слияние с трендом MACD Система отображает на главном графике четыре скользящие средние: белая линия MA5 отражает сверхкраткосрочный центр тяжести цены, жёлтая линия MA10 отражает краткосрочное направление тренда, пурпурная линия MA30 служит среднесрочным ориентиром тренда, а зелёная толстая линия MA60 служит среднесрочным и долгосрочным ориентиром тренда и бычьим/медвежьим водоразделом. Система одновременно внутренне вычисляет значение гистограммы MACD с параметрами 12/26/9 и выполняет тройную резонансную проверку с расположением скользящих средних и положением цены: когда закрытие выше MA60, гистограмма MACD положительна, MA10 выше MA60 и закрытие выше MA10, бычье условие подтверждается; когда закрытие ниже MA60, гистограмма MACD отрицательна, MA10 ниже MA60 и закрытие ниже MA10, медвежье условие подтверждается. Система отслеживает расстояние с момента последнего подтверждения каждого условия и динамически определяет принадлежность текущего тренда — сторона, подтверждённая более недавно, является доминирующим трендом. Версия для MT5 дополнительно поддерживает цветовую окраску свечей тренда : свечи в бычьем тренде окрашиваются в красный, в медвежьем — в бирюзовый, при отсутствии чёткого тренда — в серый, благодаря чему состояние тренда мгновенно видно по цвету свечи.

Сигнал на покупку

Long (В лонг): Срабатывает, когда система определяет, что текущий тренд переключился с медвежьего на бычий (то есть расстояние с момента последнего подтверждения бычьего условия впервые становится меньше расстояния медвежьего условия); под свечой отображается красная стрелка вверх с текстом "Long". Это означает, что импульс MACD стал положительным, расположение скользящих средних сменилось на бычье, а цена пересекла вверх среднесрочный и долгосрочный водораздел — все три условия одновременно выполнены и тренд только что завершил переключение с медвежьего на бычий, что делает сигнал классическим сигналом входа в лонг по развороту тренда, подходящим для открытия длинной позиции на ранней стадии тренда.

Сигналы на продажу и выход

Short (В шорт): Срабатывает, когда система определяет, что текущий тренд переключился с бычьего на медвежий (то есть расстояние с момента последнего подтверждения медвежьего условия впервые становится меньше расстояния бычьего условия); над свечой отображается зелёная стрелка вниз с текстом "Short". Это означает, что импульс MACD стал отрицательным, расположение скользящих средних сменилось на медвежье, а цена пересекла вниз среднесрочный и долгосрочный водораздел — все три условия одновременно выполнены и тренд только что завершил переключение с бычьего на медвежий, что делает сигнал классическим сигналом входа в шорт по развороту тренда, подходящим для открытия короткой позиции или закрытия длинной на ранней стадии тренда.

Exit Long (Сокращение лонга): Срабатывает впервые, когда при удержании длинной позиции закрытие опускается ниже MA5, а расстояние между закрытием и MA60 всё ещё больше или равно установленному расстоянию до цели прибыли (по умолчанию 450 пунктов); над свечой отображается красный текст "Exit Long". Это означает, что хотя цена накопила значительную нереализованную прибыль, краткосрочный импульс проявляет признаки отката (пробой ниже MA5), что делает сигнал предупреждением о сокращении позиции или фиксации прибыли для длинных позиций, побуждая трейдера зафиксировать часть прибыли и снизить риск удержания.

Exit Short (Сокращение шорта): Срабатывает впервые, когда при удержании короткой позиции закрытие отскакивает выше MA5, а расстояние между MA60 и закрытием всё ещё больше или равно установленному расстоянию до цели прибыли (по умолчанию 450 пунктов); под свечой отображается зелёный текст "Exit Short". Это означает, что хотя цена накопила значительную нереализованную прибыль, краткосрочный импульс проявляет признаки отскока (пересечение выше MA5), что делает сигнал предупреждением о сокращении позиции или фиксации прибыли для коротких позиций, побуждая трейдера зафиксировать часть прибыли и снизить риск удержания.

Практическое применение

В повседневном трендовом сопровождении сигналы Long и Short формируют полную систему входа по переключению тренда. Сигнал Long представляет точку разворота с медвежьего на бычий тренд, подходящую для открытия длинной позиции на ранней стадии, когда гистограмма MACD переходит из отрицательной в положительную зону и скользящие средние сменяются с медвежьего на бычье расположение; сигнал Short представляет точку разворота с бычьего на медвежий тренд, подходящую для открытия короткой позиции или закрытия длинной на ранней стадии, когда гистограмма MACD переходит из положительной в отрицательную зону и скользящие средние сменяются с бычьего на медвежье расположение. Оба сигнала являются первым подтверждением переключения тренда и характеризуются «ранностью», что делает их подходящими для трендовых трейдеров, стремящихся захватить крупный начальный сегмент трендового движения.

Сигналы Exit Long и Exit Short формируют систему защиты прибыли. После того как тренд прошёл некоторое расстояние, расстояние между ценой и MA60 постепенно увеличивается и нереализованная прибыль накапливается; когда затем цена проявляет краткосрочный откат (лонги пробивают ниже MA5 или шорты пересекают выше MA5), система срабатывает предупреждение о выходе. Это не сигнал разворота тренда, а подсказка о сокращении позиции в ситуации «тренд ещё цел, но краткосрочно перегрет», подходящая для трейдеров, выполняющих стратегию поэтапной фиксации прибыли: сначала сократить часть позиции для фиксации прибыли, удерживать остаток для продолжения тренда и полностью выйти только при появлении обратного сигнала Short/Long.

Рекомендуется использовать сигналы Long/Short как основную базу для входа, а сигналы Exit Long/Exit Short как базу для управления позицией; при совместном использовании они реализуют полный торговый цикл «вход по тренду, поэтапная фиксация прибыли, выход по обратному сигналу».

Настройки параметров

Параметры основного алгоритма: Profit Target ZZ по умолчанию равен 450 пунктам и управляет порогом расстояния до цели прибыли для сигналов Exit Long и Exit Short. Это значение в «пунктах» внутренне умножается на Point для преобразования в ценовое расстояние. Большее значение делает предупреждение о выходе более консервативным (требуется большая нереализованная прибыль для срабатывания), что подходит для долгосрочного трендового удержания; меньшее значение делает предупреждение более чувствительным, что подходит для краткосрочного свинг‑трейдинга. Трейдеру следует гибко настраивать в зависимости от волатильности инструмента и собственного периода удержания. Max Lookback Bars по умолчанию равен 2000 и задаёт максимальное число исторических свечей с отметками сигналов, обеспечивая баланс между чистотой графика и потребностями бэктестинга.

Настройки оповещений: Alert On Bar Close включён по умолчанию, и настоятельно рекомендуется оставить его включённым, чтобы оповещения срабатывали только после закрытия и подтверждения свечи, избегая ложных сигналов из‑за внутрибарных колебаний цены. Popup и Sound включены по умолчанию, Push и Email по умолчанию выключены; трейдер может гибко настраивать их в зависимости от привычки следить за экраном.

Переключатели оповещений по отдельным сигналам: система позволяет независимо включать или выключать оповещения для каждого из четырёх сигналов — Long, Short, Exit Long и Exit Short; по умолчанию все четыре включены, чтобы вы получали только сигналы, относящиеся к вашей текущей стратегии, и отсеивали лишний шум.

Рекомендации по использованию

Индикатор применим к основным инструментам, таким как форекс, драгоценные металлы, индексы и криптовалюты, и полностью совместим с терминалами MT4 и MT5 . Рекомендуется использовать его на таймфрейме H1 и выше: сигналы переключения тренда MACD на старших таймфреймах стабильнее и ценнее на практике, чем на младших, что эффективно снижает помехи от частых переключений в боковике.

Рекомендуется сочетать индикатор с индикаторами объёма или инструментами поддержки/сопротивления. Сигнал Long, сопровождающийся расширением объёма и пробоем выше предыдущего уровня сопротивления, имеет значительно повышенную надёжность; сигнал Exit Long, появившийся вблизи предыдущего максимума при сужении объёма, является возможностью фиксации прибыли с высокой достоверностью. Параметр Profit Target ZZ следует настраивать по инструменту: для основных валютных пар форекс рекомендуется 300–500 пунктов, для золота — 800–1500 пунктов, для криптовалют — в соответствии с фактической волатильностью. Ни один индикатор не гарантирует 100% прибыльных сделок, поэтому всегда устанавливайте строгие стоп‑лоссы и контролируйте риск по позиции, используя индикатор как помощника в принятии решений, а не как единственное основание.

Заключение