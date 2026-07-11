APEX Multi Market Scanner and Analyzer

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  • Mario El Kallab
    Mario El Kallab

    Mario El Kallab

    I Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
Многорыночный, многовременной сканер, который оценивает тренд, местоположение и импульс в единый торговый рейтинг (от 0 до 100) — с адаптивным определением режима и встроенными фильтрами шума. Сканирует 10 символов одновременно на Форексе, криптовалютах, индексах, металлах и нефти.

Полное описание

APEX Multi-Market Scanner — перестаньте перелистывать графики. Смотрите весь рынок сразу.

APEX — это профессиональная панель мониторинга, которая сканирует до 10 символов одновременно — основные/второстепенные валюты Форекса, криптовалюты, индексы, золото, серебро и нефть — и сводит все происходящее на каждом графике к одному честному числу: торговому рейтингу (от 0 до 100).

Большинство сканеров просто показывают пересечения линий. APEX показывает, почему тот или иной символ важен прямо сейчас — и, что не менее важно, подсказывает, когда лучше оставить его в покое.


Как работает система:

Определение режима — APEX сначала классифицирует каждый символ по одному из 5 рыночных состояний (тренд, диапазон, прорыв, волатильность, сжатие) с использованием ADX и ATR. Это важно, потому что стратегия, работающая в тренде, теряет свою эффективность в диапазоне — поэтому APEX не использует одну формулу для всего.
Адаптивные весовые коэффициенты — После определения режима APEX автоматически пересчитывает весовые коэффициенты, учитывающие тренд, поддержку/сопротивление и импульс при расчете итогового балла. На трендовом рынке сила тренда доминирует в оценке. В диапазоне, наоборот, доминирует положение относительно поддержки/сопротивления. Это ключевое отличие — логика адаптируется к рынку, а не навязывает ему одну статическую формулу.
Подтверждение на нескольких таймфреймах — Каждый сигнал проверяется на 3 заданных пользователем таймфреймах (Higher/Mid/Lower). На панели мониторинга отображается точное совпадение, например, «MTF 3/3» или «MTF 2/3», чтобы вы мгновенно знали, поддерживает ли более высокий таймфрейм сигнал или противодействует ему.
Рейтинг уровней поддержки/сопротивления — Обнаружение структуры на основе свинговых колебаний определяет положение каждого символа относительно ключевых уровней (на уровне поддержки, вблизи сопротивления, в среднем диапазоне и т. д.) и напрямую учитывает близость при расчете.
Встроенные фильтры шума — Фильтр спреда, фильтр минимальной волатильности (ATR%), фильтр качества тренда и фильтр «смешанного таймфрейма» срабатывают до того, как сигнал будет активирован. Если символ не проходит фильтр, APEX точно указывает причину (например, «Спред 3,6p», «Низкая волатильность», «На уровне сопротивления»), вместо того, чтобы просто замолчать.
Простое объяснение — Каждая строка содержит краткую строку с объяснением причины («Бычий тренд | Поддержка отката | MTF 3/3»), поэтому вы никогда не будете доверять «черному ящику».

История оценок сделок — журнал изменений оценок по каждому символу, позволяющий отслеживать рост или снижение уверенности в реальном времени.

Что вы получаете на панели управления:

Символ | Режим | Оценка тренда | Расположение уровней поддержки/сопротивления | Соглашение MTF | Действие (Покупка/Продажа/Ожидание) | Оценка сделки /100 | Полное обоснование

Создано для:
Дискреционных трейдеров, которые отслеживают несколько рынков и хотят, чтобы один экран показывал им реальные возможности — вместо переключения между 10 графиками и 3 таймфреймами.

Полностью настраиваемый: каждый цвет, размер шрифта, порог фильтра, таймфрейм и слот символа настраиваются пользователем. Работает в расширенном или компактном режиме отображения меток.

Примечание: APEX — это инструмент поддержки принятия решений и сканирования рынка, а не автотрейдер — он не совершает сделок. Прошлые результаты любой модели оценки не гарантируют будущих результатов.

Основные характеристики

Сканирование до 10 символов одновременно — Форекс, криптовалюты, индексы, металлы, нефть
Обнаружение 5 режимов (тренд/диапазон/прорыв/волатильность/сжатие)
Адаптивная оценка — весовые коэффициенты автоматически изменяются в зависимости от режима
Композитный торговый рейтинг (0-100) с буквенной оценкой
Подтверждение MTF на 3 таймфреймах с явным подсчетом совпадений
Механизм определения уровней поддержки/сопротивления на основе свинг-трейдинга
4-слойный фильтр шума (спред, волатильность, качество тренда, смешанные таймфреймы) с видимыми причинами фильтрации
Простое объяснение сигнала в каждой строке
Полная настройка цвета/шрифта/порога
Журнал истории оценок в реальном времени
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BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
ORB Seeker MT5
Marcela Goncalves De Oliveira
Индикаторы
Ограниченное количество товаров по сниженной цене! Всего за 99 долларов! После покупки свяжитесь со мной, чтобы получить бонусный советник ORB Seeker EA и файлы с персонально оптимизированным набором функций. С уверенностью фиксируйте чистые вспышки активности во время сеансов! ORB Seeker MT5 — это профессиональный индикатор пробоя диапазона открытия (ORB), созданный для трейдеров, которым важны точность, простота, гибкость и понятная структура графика. Программа автоматически строит график пр
SSS Scalping Smart Signals MT5 Indicator
Muhammad Usman Siddique
5 (3)
Индикаторы
UZFX {SSS} Scalping Smart Signals v4.0 MT5 — это высокопроизводительный торговый индикатор без перерисовки, разработанный для скальперов, дейтрейдеров и свинг-трейдеров, которым требуются точные сигналы в режиме реального времени на быстро меняющихся рынках. Разработанный компанией (UZFX-LABS), этот индикатор сочетает в себе анализ ценового действия, подтверждение тренда и интеллектуальную фильтрацию для генерации высоковероятных сигналов на покупку и продажу, предупреждающих сигналов и возможно
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Индикаторы
Это, пожалуй, самый полный индикатор автоматического распознавания гармонического ценообразования, который вы можете найти для платформы MetaTrader. Он обнаруживает 19 различных паттернов, воспринимает проекции Фибоначчи так же серьезно, как и вы, отображает зону потенциального разворота (PRZ) и находит подходящие уровни стоп-лосс и тейк-профит. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Он обнаруживает 19 различных гармонических ценов
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARICoin is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cust
Axiom Matrix
Issam Kassas
5 (5)
Индикаторы
AXIOM MATRIX MT5 СТАРТОВАЯ ЦЕНА: $99 Axiom Matrix доступен по стартовой цене $99. Цена увеличится до $199 после первых 30 покупок. После покупки напишите мне в личные сообщения, чтобы получить инструкции и забрать свой эксклюзивный подарочный бонус. Axiom Matrix — это профессиональный мультисимвольный и мультитаймфреймный рыночный сканер и панель принятия решений для MetaTrader 5. Он сканирует ваш Market Watch, анализирует несколько таймфреймов, считывает несколько движков подтверждений, сравнив
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (8)
Индикаторы
Trend Forecaster - это индикатор для MetaTrader 5, который объединяет сигналы пробоя, анализ возможных зон разворота, данные о рыночном диапазоне и визуальную панель статистики в одном рабочем пространстве на графике. Индикатор показывает сигналы Buy и Sell, отслеживает Average Range и Current Range, а также может автоматически настраивать Sensitivity для текущего символа и таймфрейма. Ручная настройка Sensitivity тоже доступна. Индикатор можно использовать на валютных парах Forex, металлах, акц
Spike detector Rider
Francisco Mandomo Simbine
5 (1)
Индикаторы
Spike Detector Rider – Intelligent Trading in Volatile Markets Introduction The Spike Detector Rider  is an advanced system for MetaTrader 5 designed to detect explosive price movements in high-volatility assets such as synthetic indices and commodities. It combines volatility filters, trend analysis, and automated risk management to provide intelligent trade confirmations. After purchase, send me a private message to receive the optimized configuration files,  the installation manual and setup
PZ Day Trading MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Индикаторы
Этот индикатор обнаруживает разворот цены зигзагообразно, используя только анализ ценового действия и канал Дончиана. Он был специально разработан для краткосрочной торговли, без перекраски или перекраски вообще. Это фантастический инструмент для проницательных трейдеров, стремящихся увеличить сроки своих операций. [ Руководство по установке | Руководство по обновлению | Устранение неполадок | FAQ | Все продукты ] Удивительно легко торговать Это обеспечивает ценность на каждом таймфрейме Реал
A2SR MT5 for Smarter Trading Decision
Yohana Parmi
5 (2)
Индикаторы
A2SR для MT5 Индикатор: Автоматизированный фактический спрос и предложение (S/R). + Торговые инструменты. Product description in English here. --   Guidance   : -- at   https://www.mql5.com/en/blogs/post/734748/page4#comment_16532516 -- and  https://www.mql5.com/en/users/yohana/blog .. MT4 version  https://www.mql5.com/en/market/product/5225 Мощный, подлинный и экономящий время для более разумных торговых решений + Объекты, совместимые с EA. Основные преимущества Опережающие фактические ур
Ziva LSE Pro
Hassan Abdullah Hassan Al Balushi
Индикаторы
ZIVA LSE Pro: Trade the Flow, Not the Noise ZIVA LSE Pro was developed around a simple belief: professional traders do not need more random signals; they need better context. This workflow reflects the ZIVA approach to filtering market noise and focusing on the liquidity and structural mechanics that influence price behavior. Most indicators treat the market like a static picture. ZIVA LSE Pro is built to read it as a dynamic environment where liquidity, structure, volatility, and execution con
Power of Three AMD Protocol
Ravi Gurung
5 (1)
Индикаторы
ICT PO3 (Power of 3) AMD Protocol Framework Indicator True Time & Structure Integration   |  Non-Repainting | Real-Time  | Multi-Asset  | MT4 Version Available Full Setup Guide & Strategy Playbook: https://www.mql5.com/en/blogs/post/768683 MT4 Version: https://www.mql5.com/en/market/product/171742 Indicator Overview The ICT PO3 AMD Protocol Framework is a complete structural overlay for MetaTrader 5 that maps the True Daily Cycle directly onto your lower-timeframe execution chart. It projects
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