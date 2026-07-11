APEX Multi Market Scanner and Analyzer

Многорыночный, многовременной сканер, который оценивает тренд, местоположение и импульс в единый торговый рейтинг (от 0 до 100) — с адаптивным определением режима и встроенными фильтрами шума. Сканирует 10 символов одновременно на Форексе, криптовалютах, индексах, металлах и нефти.





Полное описание





APEX Multi-Market Scanner — перестаньте перелистывать графики. Смотрите весь рынок сразу.





APEX — это профессиональная панель мониторинга, которая сканирует до 10 символов одновременно — основные/второстепенные валюты Форекса, криптовалюты, индексы, золото, серебро и нефть — и сводит все происходящее на каждом графике к одному честному числу: торговому рейтингу (от 0 до 100).





Большинство сканеров просто показывают пересечения линий. APEX показывает, почему тот или иной символ важен прямо сейчас — и, что не менее важно, подсказывает, когда лучше оставить его в покое.









Как работает система:





Определение режима — APEX сначала классифицирует каждый символ по одному из 5 рыночных состояний (тренд, диапазон, прорыв, волатильность, сжатие) с использованием ADX и ATR. Это важно, потому что стратегия, работающая в тренде, теряет свою эффективность в диапазоне — поэтому APEX не использует одну формулу для всего.

Адаптивные весовые коэффициенты — После определения режима APEX автоматически пересчитывает весовые коэффициенты, учитывающие тренд, поддержку/сопротивление и импульс при расчете итогового балла. На трендовом рынке сила тренда доминирует в оценке. В диапазоне, наоборот, доминирует положение относительно поддержки/сопротивления. Это ключевое отличие — логика адаптируется к рынку, а не навязывает ему одну статическую формулу.

Подтверждение на нескольких таймфреймах — Каждый сигнал проверяется на 3 заданных пользователем таймфреймах (Higher/Mid/Lower). На панели мониторинга отображается точное совпадение, например, «MTF 3/3» или «MTF 2/3», чтобы вы мгновенно знали, поддерживает ли более высокий таймфрейм сигнал или противодействует ему.

Рейтинг уровней поддержки/сопротивления — Обнаружение структуры на основе свинговых колебаний определяет положение каждого символа относительно ключевых уровней (на уровне поддержки, вблизи сопротивления, в среднем диапазоне и т. д.) и напрямую учитывает близость при расчете.

Встроенные фильтры шума — Фильтр спреда, фильтр минимальной волатильности (ATR%), фильтр качества тренда и фильтр «смешанного таймфрейма» срабатывают до того, как сигнал будет активирован. Если символ не проходит фильтр, APEX точно указывает причину (например, «Спред 3,6p», «Низкая волатильность», «На уровне сопротивления»), вместо того, чтобы просто замолчать.

Простое объяснение — Каждая строка содержит краткую строку с объяснением причины («Бычий тренд | Поддержка отката | MTF 3/3»), поэтому вы никогда не будете доверять «черному ящику».





История оценок сделок — журнал изменений оценок по каждому символу, позволяющий отслеживать рост или снижение уверенности в реальном времени.





Что вы получаете на панели управления:





Символ | Режим | Оценка тренда | Расположение уровней поддержки/сопротивления | Соглашение MTF | Действие (Покупка/Продажа/Ожидание) | Оценка сделки /100 | Полное обоснование





Создано для:

Дискреционных трейдеров, которые отслеживают несколько рынков и хотят, чтобы один экран показывал им реальные возможности — вместо переключения между 10 графиками и 3 таймфреймами.





Полностью настраиваемый: каждый цвет, размер шрифта, порог фильтра, таймфрейм и слот символа настраиваются пользователем. Работает в расширенном или компактном режиме отображения меток.





Примечание: APEX — это инструмент поддержки принятия решений и сканирования рынка, а не автотрейдер — он не совершает сделок. Прошлые результаты любой модели оценки не гарантируют будущих результатов.





Основные характеристики





Сканирование до 10 символов одновременно — Форекс, криптовалюты, индексы, металлы, нефть

Обнаружение 5 режимов (тренд/диапазон/прорыв/волатильность/сжатие)

Адаптивная оценка — весовые коэффициенты автоматически изменяются в зависимости от режима

Композитный торговый рейтинг (0-100) с буквенной оценкой

Подтверждение MTF на 3 таймфреймах с явным подсчетом совпадений

Механизм определения уровней поддержки/сопротивления на основе свинг-трейдинга

4-слойный фильтр шума (спред, волатильность, качество тренда, смешанные таймфреймы) с видимыми причинами фильтрации

Простое объяснение сигнала в каждой строке

Полная настройка цвета/шрифта/порога

Журнал истории оценок в реальном времени