MACD Trend Visualizer System MT5

产品简介

MACD Trend Visualizer System 是一款专为 MT4 和 MT5 双平台设计的主图 MACD 趋势可视化与多空切换交易指标。它在主图上绘制四周期均线系统（MA5、MA10、MA30、MA60），并在内部计算 MACD 柱状值，将 MACD 多空动能与均线排列、价格位置三重条件融合，自动判定当前市场处于多头趋势还是空头趋势，并在趋势切换的关键节点生成 Long（做多）和 Short（做空）入场信号。同时，系统内置基于盈利目标距离的离场预警机制，当持仓浮盈达到设定阈值且价格出现短期回落迹象时，自动触发 Exit Long（多减）或 Exit Short（空减）离场提示。信号逻辑严谨、视觉层次分明，并配备独立提醒开关与多通道通知机制，是构建趋势跟踪与盈利保护交易系统的理想主图工具。

核心功能

四周期均线系统与 MACD 趋势融合 系统在主线图上绘制四条均线： MA5 白色线 反映超短期价格重心， MA10 黄色线 反映短期趋势方向， MA30 品红色线 作为中期趋势参考， MA60 绿色粗线 作为中长期趋势基准与多空分水岭。系统在内部同步计算 12/26/9 参数的 MACD 柱状值，并将其与均线排列和价格位置进行三重共振判定：当收盘价站上 MA60、MACD 柱为正值、MA10 位于 MA60 上方且收盘价站上 MA10 时，判定为多头条件成立；当收盘价跌破 MA60、MACD 柱为负值、MA10 位于 MA60 下方且收盘价跌破 MA10 时，判定为空头条件成立。系统通过追踪多头条件与空头条件各自最近一次成立的距离，动态判定当前趋势归属，距离更近的一方即为当前主导趋势。 MT5 版本额外支持趋势 K 线染色功能 ，将多头趋势中的 K 线染为红色、空头趋势中的 K 线染为青色、无明确趋势时染为灰色，让趋势状态通过 K 线颜色一目了然。

做多信号

Long (做多)：当系统判定当前趋势由空头切换为多头（即多头条件最近一次成立的距离首次小于空头条件的距离）时触发，在 K 线下方显示红色向上箭头与 "Long" 文字。这代表 MACD 动能转正、均线排列转为多头、价格站上中长期分水岭三重条件同时满足，且趋势刚刚完成空转多的切换，是经典的趋势反转做多入场信号，适合在趋势初期建立多头仓位。

做空·离场信号

Short (做空)：当系统判定当前趋势由多头切换为空头（即空头条件最近一次成立的距离首次小于多头条件的距离）时触发，在 K 线上方显示绿色向下箭头与 "Short" 文字。这代表 MACD 动能转负、均线排列转为空头、价格跌破中长期分水岭三重条件同时满足，且趋势刚刚完成多转空的切换，是经典的趋势反转做空入场信号，适合在趋势初期建立空头仓位或平掉多头仓位。

Exit Long (多减)：当持有多头仓位期间，收盘价回落至 MA5 下方、且收盘价与 MA60 之间的距离仍大于等于设定的盈利目标距离（默认 450 点）时首次触发，在 K 线上方显示红色 "Exit Long" 文字。这代表价格虽已积累可观浮盈，但短期动能出现回落迹象（跌破 MA5），是多头仓位的减仓或止盈预警信号，提示交易者锁定部分利润、降低持仓风险。

Exit Short (空减)：当持有空头仓位期间，收盘价反弹至 MA5 上方、且 MA60 与收盘价之间的距离仍大于等于设定的盈利目标距离（默认 450 点）时首次触发，在 K 线下方显示绿色 "Exit Short" 文字。这代表价格虽已积累可观浮盈，但短期动能出现反弹迹象（站上 MA5），是空头仓位的减仓或止盈预警信号，提示交易者锁定部分利润、降低持仓风险。

实战应用

在日常趋势跟踪交易中，Long 和 Short 信号构成完整的趋势切换入场体系。Long 信号代表空转多的趋势拐点，适合在 MACD 柱由负转正、均线由空头排列转为多头排列的初期建立多头仓位；Short 信号代表多转空的趋势拐点，适合在 MACD 柱由正转负、均线由多头排列转为空头排列的初期建立空头仓位或平掉多头仓位。两类信号均为趋势切换的首次确认，具有「早」的特点，适合趋势交易者捕捉趋势初期的大段行情。

Exit Long 和 Exit Short 信号则构成盈利保护体系。当趋势运行一段时间后，价格与 MA60 之间的距离逐渐拉大，浮盈积累到一定程度；此时若价格出现短期回落（多头跌破 MA5 或空头站上 MA5），系统即触发离场预警。这并非趋势反转信号，而是「趋势仍在但短期过热」的减仓提示，适合交易者执行分批止盈策略：先减仓一部分锁定利润，剩余仓位继续持有等待趋势延续或 Short/Long 反向信号出现后再全部离场。

建议将 Long/Short 信号作为主仓入场依据，Exit Long/Exit Short 信号作为仓位管理依据，两者配合使用可实现「趋势入场、分批止盈、反向离场」的完整交易闭环。

参数说明

核心算法参数：Profit Target ZZ 默认 450 点，控制 Exit Long 和 Exit Short 信号的盈利目标距离阈值。该值以「点」为单位，系统内部乘以 Point 转换为价格距离。数值越大，离场预警越保守（需要更大的浮盈才会触发），适合长线趋势持仓；数值越小，离场预警越敏感，适合短线波段操作。交易者应根据所交易品种的波动特性和自身持仓周期灵活调整。Max Lookback Bars 默认 2000，控制历史信号标注的最大回溯 K 线数，兼顾图表整洁与回测需求。

提醒设置：Alert On Bar Close 默认开启，强烈建议保持开启状态，仅在 K 线收盘确认后才触发提醒，以避免盘中价格波动导致的假信号。Popup 和 Sound 默认开启，Push 和 Email 默认关闭，交易者可根据自身盯盘习惯灵活调整。

单信号提醒开关：系统允许您针对 Long、Short、Exit Long、Exit Short 四种信号分别独立开启或关闭提醒功能，默认四者均开启，便于您只接收与当前策略相关的信号，过滤不必要的噪音。

使用建议

本指标适用于外汇、贵金属、指数及加密货币等主流交易品种，完美兼容 MT4 与 MT5 终端。建议在 H1 及以上周期使用，大周期上的 MACD 趋势切换信号比小周期更稳定、更具实战价值，能有效降低震荡市中的频繁切换干扰。

建议将本指标与成交量指标或支撑阻力工具结合使用。Long 信号若伴随成交量放大且价格突破前期阻力位，可靠性显著提升；Exit Long 信号若出现在前期高点附近且成交量萎缩，则为高置信度的止盈时机。Profit Target ZZ 参数应根据品种特性调整：外汇主要货币对建议 300-500 点，黄金建议 800-1500 点，加密货币建议根据实际波动率设定。没有任何指标能保证 100% 胜率，请务必严格设置止损并控制仓位风险，将本指标作为决策辅助而非唯一依据。

总结