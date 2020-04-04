ATR Dynamic Pivot Signals Indicator

Разблокируйте Точную Торговлю: Система Динамических Пивотов ATR

Загрузите этот бесплатный индикатор ATR Pivot Signals и мгновенно получите преимущество над рыночным шумом. Это идеальный инструмент для трейдеров, которым нужны точки входа с высокой уверенностью, основанные на реальных разворотах рыночных колебаний, а не на догадках.

Система ATR Pivot Signals — это инновационный технический индикатор, который использует Средний Истинный Диапазон (ATR) для динамической фильтрации волатильности, гарантируя, что сигнал срабатывает только при статистически значимом движении цены. Он устраняет ложные пробои, динамически устанавливая Порог Разворота, что делает его эффективным во всех рыночных условиях — от спокойных диапазонов до взрывных трендов.

Ключевые Особенности Индикатора Динамических Пивотов ATR:

Динамические, Отфильтрованные от Шума Развороты: Использует настраиваемый Фактор ATR для адаптации порога разворота к текущей рыночной волатильности, игнорируя незначительные откаты.

Сигналы Высокой Уверенности: Предоставляет окончательные стрелки Покупки (зеленые) и Продажи (красные) прямо на главном графике, отмечая точный ценовой бар, на котором подтверждается главный пивот колебания.

Технология Без Перерисовки: Сигналы подтверждаются и фиксируются при закрытии бара. Индикатор разработан с логикой защиты от мерцания, что обеспечивает доверие к каждому историческому сигналу и сигналу в реальном времени.

Определение Тренда: Четко отслеживает состояние рынка (Восходящий/Нисходящий тренд), предоставляя вам чистую визуальную основу для определения направления.

Простой и Эффективный: Легко устанавливается, имеет всего два ключевых входных параметра для точной настройки чувствительности под ваш стиль торговли.

Рекомендации:

Валюты и Пары: Отлично работает со всеми основными валютными парами Форекс, Индексами и Сырьевыми товарами (EURUSD, XAUUSD, NAS100).

Таймфрейм: M15, M30, H1, H4 (Более высокие таймфреймы предлагают более высокое качество сигнала и потенциал для дальнейшего движения).

Тип Счета: Лучше всего подходит для ECN-счетов с низким спредом для оптимального управления входом и выходом.

Возьмите Контроль над Своими Торговыми Входами. Загрузите ATR Dynamic Pivot Signals БЕСПЛАТНО сегодня и почувствуйте разницу между шумом и реальными рыночными колебаниями.