BITCOIN COIL — пробой на сжатии волатильности (squeeze) для BTCUSD



ВАЖНО — прикрепляйте советник к графику BTCUSD H4. Стратегия использует именно этот таймфрейм; на любом другом графике сделок просто не будет. При тестировании бесплатной демо-версии в тестере стратегий также укажите символ и таймфрейм BTCUSD H4, иначе вы увидите ноль сделок.



BITCOIN COIL — это автоматизированная система пробоя на сжатии для биткоина (BTCUSD) на таймфрейме H4. Она ждёт сжатия волатильности — когда полосы Боллинджера сжимаются внутри канала Кельтнера — и входит ТОЛЬКО на следующем за этим расширении, в направлении тренда. Это иной движок, чем трендследящая система Дончиана: COIL стоит вне рынка во время флэта и срабатывает только тогда, когда высвобождается подлинное сжатие, стремясь к меньшему числу, но более качественных сделок. Каждая сделка несёт жёсткий стоп-лосс на основе ATR, поэтому убыток одной сделки ограничен — без сетки, без мартингейла, одна позиция за раз.



СНАЧАЛА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКЕ: Опубликованный режим по умолчанию Run-Mode — ULTRA (максимальный проверенный риск). Он нацелен на самую высокую доходность и достигает более глубоких просадок. Выберите Run-Mode, соответствующий вашему счёту и темпераменту — Defensive или Aggressive рекомендуются для повседневного использования; Ultra — для опытных трейдеров, принимающих большие колебания капитала. Все приведённые ниже бэктесты — это история, а не реальный трек-рекорд.



ЧЕТЫРЕ УРОВНЯ РИСКА — ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК, ОДИН И ТОТ ЖЕ СИГНАЛ, РИСК МАСШТАБИРУЕТСЯ (бэктест на реальных тиках, MT5 Strategy Tester, BTCUSD H4 2018-2026, $10 000, в остальном настройки по умолчанию):

- Defensive: +128% / Профит-фактор 4.32 / макс. просадка по средствам 7.4%

- Standard: +377% / Профит-фактор 4.12 / макс. просадка по средствам 8.7%

- Aggressive (рекомендуется): +1,197% / Профит-фактор 3.63 / макс. просадка по средствам 16.0%

- Ultra (по умолчанию, опубликовано): +2,251% / Профит-фактор 3.59 / макс. просадка по средствам 21.4%

Каждый уровень торгует один и тот же сигнал; масштабируется только риск размера позиции. Обратите внимание, что профит-фактор остаётся высоким (3.5 и выше) на всех четырёх уровнях — преимущество движка одинаково на любом уровне риска; меняется лишь то, насколько сильно его нагружают. Будучи склонным к лонгам и избирательным, COIL остаётся в стороне в длительных нисходящих трендах, поэтому возможны нейтральные или убыточные годы; жёсткий стоп ограничивает каждую убыточную сделку, поэтому обвала счёта не бывает.



Это инструмент. Он не обещает прибыли. Автоматическая торговля несёт реальный риск, а избирательная система пробоя на сжатии переносит долгие спокойные периоды без позиции, ожидая высвобождения подлинного сжатия. Пожалуйста, прочитайте всё описание, начните с подходящего вам уровня и рассчитайте свой риск, прежде чем использовать её на реальном счёте.



КАК ЭТО РАБОТАЕТ



1) Сжатие — определение сжатия волатильности

Советник отслеживает, как полосы Боллинджера (20, 2.0) сжимаются внутри канала Кельтнера (20, 1.5x ATR). Когда полосы находятся внутри канала, волатильность сжата — рынок «сворачивается» — и сделка пока не открывается.



2) Высвобождение — вход на расширении

На закрытой свече, где полосы вновь расширяются за пределы канала Кельтнера, советник входит в направлении недавнего импульса. Это отсеивает бесцельный флэт и требует подлинного высвобождения перед входом.



3) Выход — жёсткий стоп ATR плюс трейлинг-стоп

Каждая сделка несёт жёсткий стоп-лосс (2x ATR), поэтому убыток одной сделки ограничен. Затем трейлинг-стоп ATR (2.5x) следует за движением, фиксируя большую его часть и оставляя место для нормальной волатильности. Усреднения и сетки нет.



4) Расчёт размера позиции

Лоты рассчитываются из процента риска от баланса относительно дистанции начального стопа, с проверкой свободной маржи и нормализацией лота перед каждым ордером. Поскольку биткоин может давать гэпы и двигаться быстро, по умолчанию используется более широкий допуск на проскальзывание.



Конфигурация v1.60 найдена генетической оптимизацией walk-forward: параметры оптимизировались ТОЛЬКО на 2018-2023, а затем без изменений проверялись на 2024-2026 (профит-фактор на форвардном окне выше 5). Примечание о данных: реальные тики BTC существуют только с 2026 года — более ранние годы используют потиковое моделирование MT5 из баров M1. Исторические бэктесты не гарантируют будущих результатов.



RUN-MODE: ОДИН ВЫПАДАЮЩИЙ СПИСОК ДЛЯ РИСКА

BITCOIN COIL включает селектор Run-Mode с четырьмя настройками — цифры для каждой приведены в таблице выше:

- Defensive: наименьший риск и просадка, для сохранения капитала

- Standard: исходный сбалансированный профиль

- Aggressive: наша рекомендуемая настройка роста — сильная доходность при умеренной просадке

- Ultra: опубликованный вариант по умолчанию — максимальная проверенная доходность, самая глубокая просадка, для опытных трейдеров

Поскольку риск и доход масштабируются пропорционально, вы выбираете из одного поля профиль, соответствующий вашему счёту и темпераменту. Существующим пользователям, предпочитающим прежнее поведение, следует выбрать пресет Standard.



ВСТРОЕННАЯ ЗАЩИТА И МОНИТОРИНГ

- Жёсткий стоп-лосс ATR на каждой сделке — одна позиция за раз, без сетки, без мартингейла

- Проверка свободной маржи и нормализация лота перед каждым ордером

- Стоп по дневному убытку и защита от серии убытков

- Опция закрытия на выходные

- Информационная панель на графике: баланс, средства, уровень маржи, P&L за сегодня/неделю/месяц/всё время, доля прибыльных, самая длинная серия прибылей/убытков, текущая просадка, спред и следующее важное событие

- Push- и email-уведомления об открытиях, закрытиях и предупреждениях по марже



РЕКОМЕНДУЕМАЯ НАСТРОЙКА

- Символ: BTCUSD (биткоин)

- Таймфрейм: H4

- Счёт: стандартный счёт с достаточным балансом для размера контракта и волатильности биткоина; проверьте у брокера минимальный лот и маржу для BTCUSD

- Кредитное плечо: 1:100 или выше комфортно; уточните у брокера плечо для крипты

- Рекомендуется VPS или постоянно включённый ПК, чтобы советник работал круглосуточно без перерывов

- Run-Mode по умолчанию — Ultra. Для повседневного использования мы рекомендуем Aggressive (рост) или Defensive (безопасность); оставляйте Ultra, только если принимаете более глубокую просадку.



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

- RunMode: Defensive / Standard / Aggressive / Ultra (по умолчанию Ultra)

- RiskPercent / MaxLot: расчёт размера позиции и предел лота

- BBPeriod, BBDeviation: длина и отклонение полос Боллинджера

- KCPeriod, KCMult: длина канала Кельтнера и множитель ATR

- ATRPeriod: период ATR

- StopMult: дистанция жёсткого стоп-лосса (множитель ATR)

- TrailMult: дистанция трейлинг-стопа (множитель ATR)

- Slippage: максимальное проскальзывание (шире для крипты)

- Фильтр новостей, закрытие на выходные и настройки уведомлений



ВАЖНОЕ РАСКРЫТИЕ РИСКОВ

Этот продукт — программный инструмент для автоматического исполнения ордеров. Это не инвестиционная рекомендация, и он не управляет вашими средствами. Ни одна торговая система не может гарантировать прибыль, а прошлые результаты — включая любой бэктест — не гарантируют будущих результатов. Избирательная система пробоя на сжатии может долго оставаться вне рынка и, будучи склонной к лонгам, может иметь нейтральные или убыточные годы при затяжных нисходящих трендах; биткоин крайне волатилен и может давать гэпы. Значение Ultra по умолчанию намеренно агрессивно; начните с демо-счёта и понизьте до Aggressive, Standard или Defensive, если просадка больше желаемой. Торгуйте только теми средствами, потерю которых можете себе позволить.



ПОДДЕРЖКА

По вопросам используйте встроенный чат. Обновления и улучшения публикуются через Market и доставляются вам автоматически.

