BITCOIN COIL — 面向 BTCUSD 的波动率压缩(挤压)突破



重要提示 — 请将EA挂载到 BTCUSD H4 图表。策略读取该时间周期；在其他图表上将不会产生任何交易。在策略测试器中试用免费演示版时，也请将品种和周期设置为 BTCUSD H4，否则交易数将为零。



BITCOIN COIL 是一款面向比特币(BTCUSD)、运行于 H4 周期的自动挤压突破系统。它等待波动率压缩——布林带在肯特纳通道内部收缩——并仅在随后的扩张中顺势入场。这与唐奇安趋势跟随器是不同的引擎:COIL 在震荡期保持空仓,只有当真正的压缩释放时才触发,力求交易更少但质量更高。每一笔交易都带有基于 ATR 的硬止损,因此单笔交易的亏损是有界的——无网格、无马丁格尔、每次只持有一个仓位。



风险警告优先:发布的默认 Run-Mode 是 ULTRA(经验证的最大风险)。它追求最高回报,也会触及更深的回撤。请选择与您的账户和心态相匹配的 Run-Mode——日常推荐 Defensive 或 Aggressive;Ultra 面向能够承受较大权益波动的资深交易者。以下所有回测均为历史数据,并非实盘业绩记录。



四个风险档位——一个下拉菜单,同一信号,风险随之缩放(真实 tick 回测,MT5 策略测试器,BTCUSD H4 2018-2026,$10,000,其余为默认设置):

- Defensive: +128% / 盈利因子 4.32 / 最大权益回撤 7.4%

- Standard: +377% / 盈利因子 4.12 / 最大权益回撤 8.7%

- Aggressive(推荐): +1,197% / 盈利因子 3.63 / 最大权益回撤 16.0%

- Ultra(发布默认): +2,251% / 盈利因子 3.59 / 最大权益回撤 21.4%

每个档位交易的都是完全相同的信号;缩放的只是仓位规模的风险。请注意,盈利因子在四个档位上都保持较高水平(3.5 及以上)——引擎的优势在每个风险级别上都是一样的,变化的只是被推进的力度。由于 COIL 偏多且具选择性,它在长期下跌趋势中会袖手旁观,因此可能出现持平或负收益的年份;硬止损为每一笔亏损交易设定了上限,因此不会爆仓。



这是一个工具。它不承诺盈利。自动交易带有真实风险,而一个具选择性的挤压突破系统在等待真正的压缩释放期间,会长时间空仓、经历安静的阶段。请阅读完整说明,从适合您的档位开始,并在用于实盘账户之前设定好您的风险规模。



工作原理



1)挤压——识别波动率压缩

EA 监视布林带(20, 2.0)在肯特纳通道(20, 1.5 倍 ATR)内部收缩。当布林带位于通道内部时,波动率被压缩——市场正在盘卷——此时尚不开仓。



2)释放——在扩张时入场

在布林带重新扩张至肯特纳通道之外的那根收盘 K 线上,EA 顺着近期动量方向入场。这可过滤掉漫无方向的震荡,并要求在建仓前出现真正的释放。



3)离场——硬 ATR 止损加移动止损

每一笔交易都带有硬止损(2 倍 ATR),因此单笔交易的亏损是有界的。随后,ATR 移动止损(2.5 倍)跟随行情,在为正常波动留出空间的同时锁定更多利润。没有摊平,也没有网格。



4)仓位规模

手数根据余额的风险百分比相对于初始止损距离计算,并在每次下单前进行可用保证金检查和手数规范化。由于比特币可能跳空并快速波动,默认使用较宽的滑点容差。



v1.60 配置是通过遗传式前推(walk-forward)优化找到的:参数仅在 2018-2023 上优化,然后在 2024-2026 上原封不动地验证(前推窗口盈利因子高于 5)。数据说明:BTC 真实 tick 仅从 2026 年起才存在——更早的年份使用 MT5 从 M1 K 线生成的逐 tick 建模。历史回测不保证未来结果。



RUN-MODE:一个用于风险的下拉菜单

BITCOIN COIL 包含一个带四种设置的 Run-Mode 选择器——各自的数值见上表:

- Defensive:最低的风险与回撤,用于资本保全

- Standard:最初的均衡配置

- Aggressive:我们推荐的成长设置——在适中回撤下取得强劲回报

- Ultra:发布的默认值——经验证的最大回报、最深回撤,面向资深交易者

由于风险与回报成比例缩放,您可从单个输入项中选择与您的账户和心态相匹配的配置。偏好此前行为的现有用户应选择 Standard 预设。



内置保护与监控

- 每笔交易均带硬 ATR 止损——每次一个仓位,无网格,无马丁格尔

- 每次下单前进行可用保证金检查和手数规范化

- 日亏损停止与连续亏损安全防护

- 周末平仓选项

- 图表仪表盘:余额、权益、保证金水平,今日/本周/本月/累计盈亏,胜率,最长连胜/连亏,当前回撤,点差,以及下一个高影响事件

- 开仓、平仓和保证金预警的推送与邮件通知



推荐设置

- 品种:BTCUSD(比特币)

- 周期:H4

- 账户:余额足以承受比特币合约规模和波动性的标准账户;请查看您经纪商的 BTCUSD 最小手数和保证金

- 杠杆:1:100 或更高较为宽裕;请确认您经纪商的加密货币杠杆

- 建议使用 VPS 或常开的电脑,让 EA 全天候不间断运行

- 默认 Run-Mode 为 Ultra。日常使用我们推荐 Aggressive(成长)或 Defensive(安全);仅在您接受更深回撤时才保留 Ultra。



关键输入

- RunMode:Defensive / Standard / Aggressive / Ultra(默认 Ultra)

- RiskPercent / MaxLot:仓位规模与手数上限

- BBPeriod、BBDeviation:布林带周期与标准差

- KCPeriod、KCMult:肯特纳通道周期与 ATR 倍数

- ATRPeriod:ATR 周期

- StopMult:硬止损距离(ATR 倍数)

- TrailMult:移动止损距离(ATR 倍数)

- Slippage:最大滑点(加密货币更宽)

- 新闻过滤、周末平仓与通知设置



重要风险披露

本产品是用于自动执行订单的软件工具。它不是投资建议,也不管理您的资金。没有任何交易系统能够保证盈利,而过往表现——包括任何回测——都不保证未来结果。具选择性的挤压突破系统可能长时间袖手旁观,并且由于偏多,在持续下跌趋势中可能出现持平或负收益的年份;比特币波动极大且可能跳空。Ultra 默认值刻意偏激进;请先在模拟账户上开始,若回撤超过您的意愿,请降至 Aggressive、Standard 或 Defensive。只用您能承受损失的资金进行交易。



支持

如有疑问,请使用内置聊天。更新与改进通过 Market 发布并自动交付给您。

