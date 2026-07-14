TraderOS PropGuard

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  • Mario El Kallab
    Mario El Kallab

    Mario El Kallab

    I Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
  • Версия: 1.0
  • Активации: 5
TraderOS | PropGuard

Защита от ежедневных потерь и превышения максимальной просадки в рамках проп-трейдинга

Больше никаких провалов в проп-трейдинге из-за превышения ежедневной просадки или максимального убытка.

TraderOS | PropGuard — это профессиональный инструмент управления рисками, разработанный специально для трейдеров, работающих в проп-трейдинге. Он отслеживает ваш торговый счет в режиме реального времени и автоматически защищает вас от превышения ежедневных лимитов потерь и правил максимальной просадки, которые чаще всего приводят к провалу тестов.

Это не торговая стратегия или генератор сигналов. Это система безопасности, которая работает поверх вашего существующего торгового подхода — ручного или автоматизированного — и гарантирует, что вы будете соблюдать правила вашей проп-трейдинговой компании.

Поддерживаемые проп-трейдинговые компании

Советник поставляется с предварительно настроенными профилями для основных проп-трейдинговых компаний:

FTMO

Apex

FundedNext

The5ers

Topstep

OneFunded

Также доступен пользовательский профиль компании для ручной настройки.

Основные функции

Отслеживание убытков в режиме реального времени — Мониторинг просадки от начального баланса с учетом времени сброса, установленного для каждой компании

Защита от максимальной просадки — Отслеживание просадки от пикового значения капитала и активация защиты при превышении лимитов

Автоматическое сглаживание позиций — Автоматическое закрытие всех позиций при приближении к лимитам убытков или их превышении

Интеллектуальная блокировка сделок — Блокировка сделок с отслеживанием причин; Блокировка дневных убытков автоматически сбрасывается в начале нового торгового дня, в то время как блокировка максимальной просадки остается постоянной.

Защита от торговли ради мести — Настраиваемый период ожидания активируется после последовательных убытков, чтобы предотвратить чрезмерную эмоциональную торговлю.

Профессиональная темная панель управления — Визуальное отображение дневных убытков, максимальной просадки, индикаторов прогресса и состояния системы с цветовой кодировкой в ​​реальном времени.

Ежедневные сбросы с учетом фирмы — Каждый профиль проп-фирмы включает фактическое время сброса сервера, обеспечивая точное отслеживание убытков.

Сохранение состояния — Все данные отслеживания сохраняются и восстанавливаются при перезапуске MetaTrader.

Входные параметры

PropFirm — Выберите свою проп-фирму из выпадающего списка (FTMO, Apex, FundedNext, The5ers, Topstep, OneFunded, Custom)

CustomFirmName — Имя для пользовательского профиля фирмы

DailyLossLimit — Лимит дневных убытков в процентах

MaxLossLimit — Лимит максимальной просадки в процентах

StopAtPercent — Процент порогового значения предупреждения перед нарушением лимита (по умолчанию) 80%)

AutoFlatten — Автоматическое закрытие позиций при превышении лимитов

LockTrading — Блокировка сделок при достижении лимитов убытков

LockDuration — Длительность блокировки в минутах (0 означает блокировку до ручного сброса)

EnableRevengeProtection — Включение периода ожидания после последовательных убытков

ConsecutiveLossLimit — Количество последовательных убытков до активации периода ожидания

CooldownMinutes — Длительность периода ожидания в минутах

ShowDashboard — Отображение визуальной панели на графике

DashboardCorner — Позиция на панели (TL, TR, BL, BR)

LogLevel — Уровень детализации сообщений журнала

EnableFileLogging — Запись журнала в файл для отладки

Требования

Платформа MetaTrader 5

Любой тип счета (неттинг или хеджирование)

Работает с любым торговым символом

Работает с любым таймфреймом

Рекомендуется для использования со счетами проп-фирм, финансируемых за счет средств

Инструкции по установке

Скачать советника файл

Поместите файл TraderOS_PropGuard.ex5 в папку Experts в каталоге данных MetaTrader 5.

Перезапустите MetaTrader 5 или обновите панель Navigator.

Перетащите советника на любой график.

Настройте выбор вашей проп-фирмы и параметры риска на вкладке Inputs.

Нажмите OK для активации.

Важное примечание

Это инструмент управления рисками. Он не предоставляет торговые сигналы и не делает прогнозов прибыли. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счете, прежде чем использовать на реальном счете с денежным обеспечением.

О TraderOS

TraderOS — это профессиональный набор торговых инструментов, разработанный для серьезных трейдеров и разработчиков. Каждый продукт создан с учетом надежности, производительности и удобства использования.

Техническая поддержка

Поддержка предоставляется через систему обмена сообщениями MQL5. Пожалуйста, укажите номер вашего заказа и подробное описание вашей проблемы для более быстрой помощи.
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MT5 to Telegram Signal Provider — это простой в использовании полностью настраиваемый инструмент, который позволяет отправлять определённые сигналы в чат, канал или группу Telegram, превращая вашу учётную запись в провайдера сигналов . В отличие от большинства конкурирующих продуктов, он не использует импорт DLL. [ Демо ]   [ Руководство ] [ Версия MT4 ] [ Версия для Discord ] [ Канал в Telegram ]  New: [ Telegram To MT5 ] Настройка Доступно пошаговое руководство пользователя . Никаких знаний A
EA Auditor
Stephen J Martret
5 (4)
Утилиты
EA Auditor is an independent analysis tool for traders evaluating Expert Advisors and trading signals on MetaTrader 5. It audits backtest reports, reviews posted developer signals, and cross-verifies the two against each other to help traders assess strategies before committing capital. The MQL5 market offers a wide range of Expert Advisors from many developers, with varying approaches, quality, and transparency. EA Auditor provides a consistent, data-driven framework for reviewing them, answer
Entry In The Zone with SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.83 (6)
Утилиты
Welcome to ENTRY IN THE ZONE WITH SMC MULTI TIMEFRAME Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe is a real-time market analysis tool based on Smart Money Concepts (SMC), designed to analyze market structure, price direction, and key trading zones. It supports both Single-Timeframe Analysis and Multi-Timeframe Analysis, providing a clearer view of the overall market structure across multiple timeframes, with real-time BUY / SELL signals that do not repaint. It is designed to help filter trading op
EasyInsight AIO MT5
Alain Verleyen
4.92 (12)
Утилиты
EASY Insight AIO – Всё-в-одном для умного и простого трейдинга Обзор Представьте, что вы можете просканировать весь рынок — Форекс, золото, криптовалюты, индексы и даже акции — всего за несколько секунд, без ручного просмотра графиков, сложной установки или настройки индикаторов. EASY Insight AIO — это ваш идеальный инструмент экспорта для трейдинга с поддержкой искусственного интеллекта. Он предоставляет полный снимок рынка в одном аккуратном CSV-файле — готовом к мгновенному анализу в ChatGP
Axiom Trade
Issam Kassas
Утилиты
This product was created for the 2026 market and optimized for the latest MT5 builds. 50% OFF LAUNCH OFFER:  Axiom Trade is currently available for a $30 monthly rental or a $99 lifetime license. The lifetime price will increase to $199 after the next 30 purchases. Axiom Trade is a complete visual trading, risk-calculation, order-management, recovery, and Grid system designed to help traders prepare and control trades directly from one MetaTrader 5 chart. SPECIAL OFFER:  After purchasing Axiom T
AZT Plocker
Ntobeko Zulu
Утилиты
The AZT Profit Locker is an advanced automated risk-management utility designed specifically for MetaTrader 5 (MT5) traders who want to remove emotional interference and protect their hard-earned profits. Traders aren't just fighting the Forex market, they're fighting their own biology. Fear, Greed and Anxiety lead to holding losers too long and cutting winners too early. The utility flips the script by removing emotion from risk management. Operating as a dedicated automated risk manager, this
BlueDigitsFx Command Center MT5
Ziggy Janssen
Утилиты
Official BlueDigitsFx Ecosystem Access Get infrastructure updates, workflow resources, product releases, and ecosystem access through the official BlueDigitsFx ecosystem. Telegram Ecosystem Website MT4 Version BlueDigitsFx Command Center — MT5 Trading Dashboard for Execution, Risk Management & Market Analysis BlueDigitsFx Command Center is a professional MT5 execution and workflow dashboard designed to help traders manage entries, risk, market direction, momentum, and session awareness from
AI Agents Supervisor
Ho Tuan Thang
5 (1)
Утилиты
AI Agent Supervisor is NOT an Expert Advisor. AI Agent Supervisor   is a   multi-agent AI risk & portfolio supervisor   that watches every EA on your account and intervenes in real time.  WANT AN AI PORTFOLIO MANAGER WATCHING YOUR FLEET 24/7?   Run your fleet on the same brokers I do:   IC MARKETS , IC TRADING   .  Unlike the centralized stock market, Forex has no single, unified price feed.  Every broker sources liquidity from different providers, creating unique data streams. The Supervisor r
Orderflow Footprint Futures Chart
Abdul Jalil
Утилиты
FUTURES ORDERFLOW FOOTPRINT CHART Professional OrderFlow EA for MetaTrader 5 Version 1.01| Professional tool for real traders | Institutional-Grade Visualization STRATEGY TESTER USERS - PLEASE SELECT EVERY REAL TICK WHEN TESTING AND YOU HAVE DOWNLOADED HISTORICAL DATA. IF YOU SEE A WAITING SCREEN AND IT IS NOT DOWNLOADING, IT MEANS YOU HAVE LOW HISTORICAL DATA. TRY 1 MIN AND 5 MIN FIRST ON 1 DAY DATA. ONE DAY DATA SHOULD BE THE NEWEST AND MOST CURRENT DATE. PLEASE WAIT UNTIL THE MARKET HAS ROL
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Mario El Kallab
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Обзор SuperR V2 — это профессиональный советник, отслеживающий тренд, который сочетает в себе проверенный индикатор SuperTrend с усовершенствованным фильтром на основе рационального квадратичного ядра (RQK). Это уникальное сочетание обеспечивает исключительное обнаружение тренда, эффективно отфильтровывая рыночный шум. Основные особенности Советник использует канонический алгоритм SuperTrend с однополосным отслеживанием для надежного определения тренда. Фильтр ядра RQK действует как сложный ме
APEX Multi Market Scanner and Analyzer
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Многорыночный, многовременной сканер, который оценивает тренд, местоположение и импульс в единый торговый рейтинг (от 0 до 100) — с адаптивным определением режима и встроенными фильтрами шума. Сканирует 10 символов одновременно на Форексе, криптовалютах, индексах, металлах и нефти. Полное описание APEX Multi-Market Scanner — перестаньте перелистывать графики. Смотрите весь рынок сразу. APEX — это профессиональная панель мониторинга, которая сканирует до 10 символов одновременно — основные/вт
TradersOS
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TraderOS – Профессиональная панель управления торговыми операциями для MetaTrader 5 Обзор TraderOS – это комплексная панель управления торговыми операциями, разработанная для того, чтобы помочь трейдерам, принимающим решения по своему усмотрению, отслеживать рынки, организовывать торговые решения и управлять рисками из единого интуитивно понятного интерфейса. Вместо автоматического размещения сделок, TraderOS выступает в качестве вашего торгового командного центра, объединяя сканирование рынк
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