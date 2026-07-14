TraderOS | PropGuard





Защита от ежедневных потерь и превышения максимальной просадки в рамках проп-трейдинга





Больше никаких провалов в проп-трейдинге из-за превышения ежедневной просадки или максимального убытка.





TraderOS | PropGuard — это профессиональный инструмент управления рисками, разработанный специально для трейдеров, работающих в проп-трейдинге. Он отслеживает ваш торговый счет в режиме реального времени и автоматически защищает вас от превышения ежедневных лимитов потерь и правил максимальной просадки, которые чаще всего приводят к провалу тестов.





Это не торговая стратегия или генератор сигналов. Это система безопасности, которая работает поверх вашего существующего торгового подхода — ручного или автоматизированного — и гарантирует, что вы будете соблюдать правила вашей проп-трейдинговой компании.





Поддерживаемые проп-трейдинговые компании





Советник поставляется с предварительно настроенными профилями для основных проп-трейдинговых компаний:





FTMO





Apex





FundedNext





The5ers





Topstep





OneFunded





Также доступен пользовательский профиль компании для ручной настройки.





Основные функции





Отслеживание убытков в режиме реального времени — Мониторинг просадки от начального баланса с учетом времени сброса, установленного для каждой компании





Защита от максимальной просадки — Отслеживание просадки от пикового значения капитала и активация защиты при превышении лимитов





Автоматическое сглаживание позиций — Автоматическое закрытие всех позиций при приближении к лимитам убытков или их превышении





Интеллектуальная блокировка сделок — Блокировка сделок с отслеживанием причин; Блокировка дневных убытков автоматически сбрасывается в начале нового торгового дня, в то время как блокировка максимальной просадки остается постоянной.





Защита от торговли ради мести — Настраиваемый период ожидания активируется после последовательных убытков, чтобы предотвратить чрезмерную эмоциональную торговлю.





Профессиональная темная панель управления — Визуальное отображение дневных убытков, максимальной просадки, индикаторов прогресса и состояния системы с цветовой кодировкой в ​​реальном времени.





Ежедневные сбросы с учетом фирмы — Каждый профиль проп-фирмы включает фактическое время сброса сервера, обеспечивая точное отслеживание убытков.





Сохранение состояния — Все данные отслеживания сохраняются и восстанавливаются при перезапуске MetaTrader.





Входные параметры





PropFirm — Выберите свою проп-фирму из выпадающего списка (FTMO, Apex, FundedNext, The5ers, Topstep, OneFunded, Custom)





CustomFirmName — Имя для пользовательского профиля фирмы





DailyLossLimit — Лимит дневных убытков в процентах





MaxLossLimit — Лимит максимальной просадки в процентах





StopAtPercent — Процент порогового значения предупреждения перед нарушением лимита (по умолчанию) 80%)





AutoFlatten — Автоматическое закрытие позиций при превышении лимитов





LockTrading — Блокировка сделок при достижении лимитов убытков





LockDuration — Длительность блокировки в минутах (0 означает блокировку до ручного сброса)





EnableRevengeProtection — Включение периода ожидания после последовательных убытков





ConsecutiveLossLimit — Количество последовательных убытков до активации периода ожидания





CooldownMinutes — Длительность периода ожидания в минутах





ShowDashboard — Отображение визуальной панели на графике





DashboardCorner — Позиция на панели (TL, TR, BL, BR)





LogLevel — Уровень детализации сообщений журнала





EnableFileLogging — Запись журнала в файл для отладки





Требования





Платформа MetaTrader 5





Любой тип счета (неттинг или хеджирование)





Работает с любым торговым символом





Работает с любым таймфреймом





Рекомендуется для использования со счетами проп-фирм, финансируемых за счет средств





Инструкции по установке





Скачать советника файл





Поместите файл TraderOS_PropGuard.ex5 в папку Experts в каталоге данных MetaTrader 5.





Перезапустите MetaTrader 5 или обновите панель Navigator.





Перетащите советника на любой график.





Настройте выбор вашей проп-фирмы и параметры риска на вкладке Inputs.





Нажмите OK для активации.





Важное примечание





Это инструмент управления рисками. Он не предоставляет торговые сигналы и не делает прогнозов прибыли. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счете, прежде чем использовать на реальном счете с денежным обеспечением.





О TraderOS





TraderOS — это профессиональный набор торговых инструментов, разработанный для серьезных трейдеров и разработчиков. Каждый продукт создан с учетом надежности, производительности и удобства использования.





Техническая поддержка





Поддержка предоставляется через систему обмена сообщениями MQL5. Пожалуйста, укажите номер вашего заказа и подробное описание вашей проблемы для более быстрой помощи.