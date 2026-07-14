TraderOS PropGuard
- Утилиты
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Mario El KallabI Code EAs as a hobby and spend most of time investing in developing my skills and my EAs. Im a mechanical engineer with some personally acquired coding skills and a passion to trading and market analysis.
- Версия: 1.0
- Активации: 5
TraderOS | PropGuard
Защита от ежедневных потерь и превышения максимальной просадки в рамках проп-трейдинга
Больше никаких провалов в проп-трейдинге из-за превышения ежедневной просадки или максимального убытка.
TraderOS | PropGuard — это профессиональный инструмент управления рисками, разработанный специально для трейдеров, работающих в проп-трейдинге. Он отслеживает ваш торговый счет в режиме реального времени и автоматически защищает вас от превышения ежедневных лимитов потерь и правил максимальной просадки, которые чаще всего приводят к провалу тестов.
Это не торговая стратегия или генератор сигналов. Это система безопасности, которая работает поверх вашего существующего торгового подхода — ручного или автоматизированного — и гарантирует, что вы будете соблюдать правила вашей проп-трейдинговой компании.
Поддерживаемые проп-трейдинговые компании
Советник поставляется с предварительно настроенными профилями для основных проп-трейдинговых компаний:
FTMO
Apex
FundedNext
The5ers
Topstep
OneFunded
Также доступен пользовательский профиль компании для ручной настройки.
Основные функции
Отслеживание убытков в режиме реального времени — Мониторинг просадки от начального баланса с учетом времени сброса, установленного для каждой компании
Защита от максимальной просадки — Отслеживание просадки от пикового значения капитала и активация защиты при превышении лимитов
Автоматическое сглаживание позиций — Автоматическое закрытие всех позиций при приближении к лимитам убытков или их превышении
Интеллектуальная блокировка сделок — Блокировка сделок с отслеживанием причин; Блокировка дневных убытков автоматически сбрасывается в начале нового торгового дня, в то время как блокировка максимальной просадки остается постоянной.
Защита от торговли ради мести — Настраиваемый период ожидания активируется после последовательных убытков, чтобы предотвратить чрезмерную эмоциональную торговлю.
Профессиональная темная панель управления — Визуальное отображение дневных убытков, максимальной просадки, индикаторов прогресса и состояния системы с цветовой кодировкой в реальном времени.
Ежедневные сбросы с учетом фирмы — Каждый профиль проп-фирмы включает фактическое время сброса сервера, обеспечивая точное отслеживание убытков.
Сохранение состояния — Все данные отслеживания сохраняются и восстанавливаются при перезапуске MetaTrader.
Входные параметры
PropFirm — Выберите свою проп-фирму из выпадающего списка (FTMO, Apex, FundedNext, The5ers, Topstep, OneFunded, Custom)
CustomFirmName — Имя для пользовательского профиля фирмы
DailyLossLimit — Лимит дневных убытков в процентах
MaxLossLimit — Лимит максимальной просадки в процентах
StopAtPercent — Процент порогового значения предупреждения перед нарушением лимита (по умолчанию) 80%)
AutoFlatten — Автоматическое закрытие позиций при превышении лимитов
LockTrading — Блокировка сделок при достижении лимитов убытков
LockDuration — Длительность блокировки в минутах (0 означает блокировку до ручного сброса)
EnableRevengeProtection — Включение периода ожидания после последовательных убытков
ConsecutiveLossLimit — Количество последовательных убытков до активации периода ожидания
CooldownMinutes — Длительность периода ожидания в минутах
ShowDashboard — Отображение визуальной панели на графике
DashboardCorner — Позиция на панели (TL, TR, BL, BR)
LogLevel — Уровень детализации сообщений журнала
EnableFileLogging — Запись журнала в файл для отладки
Требования
Платформа MetaTrader 5
Любой тип счета (неттинг или хеджирование)
Работает с любым торговым символом
Работает с любым таймфреймом
Рекомендуется для использования со счетами проп-фирм, финансируемых за счет средств
Инструкции по установке
Скачать советника файл
Поместите файл TraderOS_PropGuard.ex5 в папку Experts в каталоге данных MetaTrader 5.
Перезапустите MetaTrader 5 или обновите панель Navigator.
Перетащите советника на любой график.
Настройте выбор вашей проп-фирмы и параметры риска на вкладке Inputs.
Нажмите OK для активации.
Важное примечание
Это инструмент управления рисками. Он не предоставляет торговые сигналы и не делает прогнозов прибыли. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов. Всегда тестируйте на демо-счете, прежде чем использовать на реальном счете с денежным обеспечением.
О TraderOS
TraderOS — это профессиональный набор торговых инструментов, разработанный для серьезных трейдеров и разработчиков. Каждый продукт создан с учетом надежности, производительности и удобства использования.
Техническая поддержка
Поддержка предоставляется через систему обмена сообщениями MQL5. Пожалуйста, укажите номер вашего заказа и подробное описание вашей проблемы для более быстрой помощи.