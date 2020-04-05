Gold XAU Arrak EA
- Эксперты
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Artur DanowskiI am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
- Версия: 1.51
- Обновлено: 28 июня 2026
- Активации: 8
ZŁOTO XAU ARRAK EA
GOLD XAU ARRAK EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, разработанный в первую очередь для торговли золотом / XAUUSD. Советник использует внутренний фильтр направления рынка, чтобы определять текущий рыночный уклон и управлять позициями в соответствии с активным направлением.
Система создана для трейдеров, которым нужен автоматизированный инструмент для торговли золотом с управлением с графика, контролем позиций, сеточными функциями, виртуальными TP/SL и практическими инструментами контроля риска.
GOLD XAU ARRAK EA — это не простой сигнальный робот. Он объединяет фильтрацию рыночного направления, автоматическое открытие сделок, управление корзиной позиций, ручные кнопки управления и защитные функции в одном торговом инструменте.
Основные функции
- Разработан главным образом для Gold / XAUUSD
- Внутренний фильтр направления рынка
- Автоматическая торговля BUY и SELL по направлению рынка
- Несколько режимов управления сеткой
- Расчет лота Risk Percent на основе Equity
- Поддержка фиксированного лота и money management
- Виртуальный Take Profit и виртуальный Stop Loss
- Поддержка реальных TP / SL
- Корзинное управление позициями
- Опция закрытия по обратному сигналу
- Ручная панель управления с кнопками KUP, SPRZEDAJ, Zamknij Kup, Zamknij Sprzedaj ø Zamknij Wszystko
- Фильтр спреда
- Фильтр торговых часов
- Защита по марже
- Алгоритм снижения просадки
- Настройки отображения панели и графика
Логика направления рынка
Советник использует внутренний фильтр направления, основанный на логике следования за трендом. Направление фильтруется, чтобы уменьшить ложные смены тренда и не реагировать на каждое небольшое рыночное колебание.
Когда рыночное направление бычье, EA может открывать и управлять BUY позициями.
Когда рыночное направление медвежье, EA может открывать и управлять SELL позициями.
Внутренняя логика направления скрыта из меню входных параметров, чтобы сохранить простоту советника и не позволить неопытным пользователям нарушить основные настройки стратегии.
Управление сеткой
GOLD XAU ARRAK EA включает несколько режимов управления сеткой:
- Fix
- Lots Sum
- Suma wszystkich działek
- Martingale
Пользователь может включать или отключать сеточную торговлю, задавать минимальную дистанцию между ордерами сетки, использовать множитель дистанции и ограничивать открытие сеточных ордеров до одной сделки на бар.
Zarządzanie pieniędzmi
Советник включает расчет лота Risk Percent на основе Equity. Этот Risk Percent не рассчитывается от классического расстояния Stop Loss. Он предназначен как метод расчета лота на основе Equity для автоматического управления позициями.
Пользователь также может использовать фиксированный лот и задать защиту по максимальному объему лота.
Панель
EA включает практичную панель на графике, которая показывает баланс, equity, плавающую прибыль/убыток, процент просадки, спред и текущий стартовый лот.
Панель также содержит ручные кнопки управления:
- Trade Buy
- Stop wszystko
- Sprzedaż handlowa
- Kup
- Sprzedaj
- Buy z zamknięcia
- Zamknij wszystko
- Sprzedaż na koniec
Рекомендуемое использование
Рекомендуемый символ: XAUUSD / Gold
Альтернативные символы: основные валютные пары Forex, такие как EURК usd, gbpusd, usdjpy, eurjpy и GBPJPY, в зависимости от условий брокера, таймфрейма и оптимизированных настроек.
Рекомендуемый таймфрейм для Gold / XAUUSD: H1
Альтернативные таймфреймы: M30, M15 и M5.
Перед торговлей на реальном счете обязательно протестируйте EA на демо-счете и в Strategy Tester с учетом торговых условий вашего брокера.
Важное уведомление
GOLD XAU ARRAK EA является автоматическим торговым инструментом. Торговля Forex и Gold связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за выбор настроек, размера лота, уровня риска и условий брокера.