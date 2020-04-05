ZŁOTO XAU ARRAK EA

GOLD XAU ARRAK EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, разработанный в первую очередь для торговли золотом / XAUUSD. Советник использует внутренний фильтр направления рынка, чтобы определять текущий рыночный уклон и управлять позициями в соответствии с активным направлением.

Система создана для трейдеров, которым нужен автоматизированный инструмент для торговли золотом с управлением с графика, контролем позиций, сеточными функциями, виртуальными TP/SL и практическими инструментами контроля риска.

GOLD XAU ARRAK EA — это не простой сигнальный робот. Он объединяет фильтрацию рыночного направления, автоматическое открытие сделок, управление корзиной позиций, ручные кнопки управления и защитные функции в одном торговом инструменте.

Основные функции

Разработан главным образом для Gold / XAUUSD

Внутренний фильтр направления рынка

Автоматическая торговля BUY и SELL по направлению рынка

Несколько режимов управления сеткой

Расчет лота Risk Percent на основе Equity

Поддержка фиксированного лота и money management

Виртуальный Take Profit и виртуальный Stop Loss

Поддержка реальных TP / SL

Корзинное управление позициями

Опция закрытия по обратному сигналу

Ручная панель управления с кнопками KUP, SPRZEDAJ, Zamknij Kup, Zamknij Sprzedaj ø Zamknij Wszystko

Фильтр спреда

Фильтр торговых часов

Защита по марже

Алгоритм снижения просадки

Настройки отображения панели и графика

Логика направления рынка

Советник использует внутренний фильтр направления, основанный на логике следования за трендом. Направление фильтруется, чтобы уменьшить ложные смены тренда и не реагировать на каждое небольшое рыночное колебание.

Когда рыночное направление бычье, EA может открывать и управлять BUY позициями.

Когда рыночное направление медвежье, EA может открывать и управлять SELL позициями.

Внутренняя логика направления скрыта из меню входных параметров, чтобы сохранить простоту советника и не позволить неопытным пользователям нарушить основные настройки стратегии.

Управление сеткой

GOLD XAU ARRAK EA включает несколько режимов управления сеткой:

Fix

Lots Sum

Suma wszystkich działek

Martingale

Пользователь может включать или отключать сеточную торговлю, задавать минимальную дистанцию между ордерами сетки, использовать множитель дистанции и ограничивать открытие сеточных ордеров до одной сделки на бар.

Zarządzanie pieniędzmi

Советник включает расчет лота Risk Percent на основе Equity. Этот Risk Percent не рассчитывается от классического расстояния Stop Loss. Он предназначен как метод расчета лота на основе Equity для автоматического управления позициями.

Пользователь также может использовать фиксированный лот и задать защиту по максимальному объему лота.

Панель

EA включает практичную панель на графике, которая показывает баланс, equity, плавающую прибыль/убыток, процент просадки, спред и текущий стартовый лот.

Панель также содержит ручные кнопки управления:

Trade Buy

Stop wszystko

Sprzedaż handlowa

Kup

Sprzedaj

Buy z zamknięcia

Zamknij wszystko

Sprzedaż na koniec

Рекомендуемое использование

Рекомендуемый символ: XAUUSD / Gold

Альтернативные символы: основные валютные пары Forex, такие как EURК usd, gbpusd, usdjpy, eurjpy и GBPJPY, в зависимости от условий брокера, таймфрейма и оптимизированных настроек.

Рекомендуемый таймфрейм для Gold / XAUUSD: H1

Альтернативные таймфреймы: M30, M15 и M5.

Перед торговлей на реальном счете обязательно протестируйте EA на демо-счете и в Strategy Tester с учетом торговых условий вашего брокера.





Важное уведомление

GOLD XAU ARRAK EA является автоматическим торговым инструментом. Торговля Forex и Gold связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за выбор настроек, размера лота, уровня риска и условий брокера.