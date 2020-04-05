Gold XAU Arrak EA

  • Эксперты
  • Artur Danowski
    Artur Danowski

    Artur Danowski

    I am an independent trader and MQL5 developer focused on creating practical trading tools for Forex and Gold markets, especially XAUUSD.
    My work combines technical analysis, market observation, and automated trading logic.
  • Версия: 1.51
  • Обновлено: 28 июня 2026
  • Активации: 8

ZŁOTO XAU ARRAK EA

GOLD XAU ARRAK EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, разработанный в первую очередь для торговли золотом / XAUUSD. Советник использует внутренний фильтр направления рынка, чтобы определять текущий рыночный уклон и управлять позициями в соответствии с активным направлением.

Система создана для трейдеров, которым нужен автоматизированный инструмент для торговли золотом с управлением с графика, контролем позиций, сеточными функциями, виртуальными TP/SL и практическими инструментами контроля риска.

GOLD XAU ARRAK EA — это не простой сигнальный робот. Он объединяет фильтрацию рыночного направления, автоматическое открытие сделок, управление корзиной позиций, ручные кнопки управления и защитные функции в одном торговом инструменте.

Основные функции

  • Разработан главным образом для Gold / XAUUSD
  • Внутренний фильтр направления рынка
  • Автоматическая торговля BUY и SELL по направлению рынка
  • Несколько режимов управления сеткой
  • Расчет лота Risk Percent на основе Equity
  • Поддержка фиксированного лота и money management
  • Виртуальный Take Profit и виртуальный Stop Loss
  • Поддержка реальных TP / SL
  • Корзинное управление позициями
  • Опция закрытия по обратному сигналу
  • Ручная панель управления с кнопками KUP, SPRZEDAJ, Zamknij Kup, Zamknij Sprzedaj ø Zamknij Wszystko
  • Фильтр спреда
  • Фильтр торговых часов
  • Защита по марже
  • Алгоритм снижения просадки
  • Настройки отображения панели и графика

Логика направления рынка

Советник использует внутренний фильтр направления, основанный на логике следования за трендом. Направление фильтруется, чтобы уменьшить ложные смены тренда и не реагировать на каждое небольшое рыночное колебание.

Когда рыночное направление бычье, EA может открывать и управлять BUY позициями.
Когда рыночное направление медвежье, EA может открывать и управлять SELL позициями.

Внутренняя логика направления скрыта из меню входных параметров, чтобы сохранить простоту советника и не позволить неопытным пользователям нарушить основные настройки стратегии.

Управление сеткой

GOLD XAU ARRAK EA включает несколько режимов управления сеткой:

  • Fix
  • Lots Sum
  • Suma wszystkich działek
  • Martingale

Пользователь может включать или отключать сеточную торговлю, задавать минимальную дистанцию между ордерами сетки, использовать множитель дистанции и ограничивать открытие сеточных ордеров до одной сделки на бар.

Zarządzanie pieniędzmi

Советник включает расчет лота Risk Percent на основе Equity. Этот Risk Percent не рассчитывается от классического расстояния Stop Loss. Он предназначен как метод расчета лота на основе Equity для автоматического управления позициями.

Пользователь также может использовать фиксированный лот и задать защиту по максимальному объему лота.

Панель

EA включает практичную панель на графике, которая показывает баланс, equity, плавающую прибыль/убыток, процент просадки, спред и текущий стартовый лот.

Панель также содержит ручные кнопки управления:

  • Trade Buy
  • Stop wszystko
  • Sprzedaż handlowa
  • Kup
  • Sprzedaj
  • Buy z zamknięcia
  • Zamknij wszystko
  • Sprzedaż na koniec

Рекомендуемое использование

Рекомендуемый символ: XAUUSD / Gold
Альтернативные символы: основные валютные пары Forex, такие как EURК usd, gbpusd, usdjpy, eurjpy и GBPJPY, в зависимости от условий брокера, таймфрейма и оптимизированных настроек.

Рекомендуемый таймфрейм для Gold / XAUUSD: H1
Альтернативные таймфреймы: M30, M15 и M5.

Перед торговлей на реальном счете обязательно протестируйте EA на демо-счете и в Strategy Tester с учетом торговых условий вашего брокера.


Важное уведомление

GOLD XAU ARRAK EA является автоматическим торговым инструментом. Торговля Forex и Gold связана с риском. Прошлые результаты не гарантируют будущую прибыль. Пользователь самостоятельно отвечает за выбор настроек, размера лота, уровня риска и условий брокера.


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Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
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BTC Speed Alpha
Artur Danowski
Индикаторы
If you like BTC Speed Alpha Indicator, you can also check BTC Speed Alpha EA on my MQL5 profile. The EA version is designed for automated BTCUSD trading with risk control, Break Even, trailing stop, position assist and dashboard panel. BTC Speed Alpha is a free MetaTrader 5 indicator designed for Bitcoin / BTCUSD traders who want a clean visual tool for reading market direction, impulse movement and potential BUY / SELL opportunities directly on the chart. The indicator combines an adaptive t
Golden Guard Indicator
Artur Danowski
Индикаторы
Golden Guard Indicator — Professional Trend Signal Tool for MT5 Golden Guard Indicator is a modern trend-following indicator for MetaTrader 5, created mainly for Gold / XAUUSD , but it can also be used and tested on Forex currency pairs, BTCUSD and other volatile CFD instruments . The indicator was designed to help traders read market direction in a clean, simple and visual way. Instead of coloring candles, Golden Guard displays a dynamic trend line directly on the chart and marks potential BUY
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Smooth Channel Touch MT5
Artur Danowski
Индикаторы
Smooth Channel Touch MT5 is a clean and practical trading indicator designed to help traders read market reaction zones faster and with more confidence. The indicator displays a smooth price channel directly on the chart and highlights potential BUY and SELL reaction areas with clear arrows. Instead of overcrowding the chart with unnecessary information, Smooth Channel Touch focuses on simple visual guidance: where price is stretched, where the market may react, and where the trader should pay c
Gold Pulse M2 EA
Artur Danowski
Эксперты
Gold Pulse M2 EA — Premium XAUUSD Gold Scalping Expert Advisor Gold Pulse M2 EA is a premium automated trading system for MetaTrader 5, developed especially for Gold / XAUUSD short-term trading. The EA is designed for traders who want a structured, controlled and visually clear trading tool focused on the fast movement of the Gold market. It combines proprietary market analysis, signal scoring, risk control and trade management into one Expert Advisor. Gold Pulse M2 EA was built with a strong
XAU Gold Matrix M2
Artur Danowski
Эксперты
XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA XAU Gold Matrix M2 Grid Scalper EA is a professional MetaTrader 5 Expert Advisor created mainly for Gold / XAUUSD traders who want more control, more structure and a smoother trading experience on lower timeframes. This EA is designed to help traders follow short-term Gold movement with a clear trading system, controlled basket management, safety filters and a practical chart panel. Instead of watching the market all the time and managing every position manua
Gold Matrix Arrow Pro
Artur Danowski
Индикаторы
Gold Matrix Arrow Pro is a clean multi-timeframe signal indicator for MT5, designed mainly for Gold / XAUUSD. It displays clear BUY and SELL arrows, dynamic trend lines and a practical Matrix panel showing the current market direction, entry status and multi-timeframe alignment. Instead of analyzing several indicators manually, the trader gets one organized visual system directly on the chart. Clean signals. Fast market reading. Better chart control. Gold Matrix Arrow Pro is a professional s
Gold Compass EA for XAUUSD
Artur Danowski
Эксперты
Gold Compass EA is an MT5 Expert Advisor designed mainly for Gold / XAUUSD. Recommended timeframes: M5, M15, M30 and H1. Includes chart panel, basket management, TP/SL options, spread filter, trading time filter and DD Reduction Algorithm.  Gold Compass EA — Expert Advisor for Gold / XAUUSD Gold Compass EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed mainly for Gold trading, especially XAUUSD . The system focuses on market direction, controlled trade management and practical risk-control tools for
XAU Trend Guard EA
Artur Danowski
Эксперты
XAU Trend Guard EA — Безопасная трендовая торговля для золота и Forex XAU Trend Guard EA — это автоматический торговый советник для MetaTrader 5, созданный в первую очередь для торговли золотом / XAUUSD на таймфрейме H1 . Советник разработан для трейдеров, которые предпочитают более безопасный и контролируемый подход к торговле. Он не использует сетку и не использует мартингейл . Вместо этого система фокусируется на направлении рынка, контролируемых входах, ограничении риска и практическом упра
Gold Crown Compass
Artur Danowski
Индикаторы
Gold Crown Compass  Gold Crown Compass — Professional Trend Signal Indicator for MT5 Gold Crown Compass is a professional trend-following signal indicator for MetaTrader 5, designed mainly for Gold / XAUUSD , but also suitable for Forex pairs and other active markets. The indicator helps traders read market direction faster by displaying a clear dynamic trend line, BUY / SELL arrows and a practical multi-timeframe signal panel directly on the chart. Gold Crown Compass was created for traders wh
Quantum Xau Princes EA
Artur Danowski
Эксперты
Quantum Xau Princes EA — Premium Multi-Market Trading Assistant for MT5 Quantum Xau Princes EA is a premium trading assistant designed for traders who want clean automation, strong market direction filtering, and simple control without spending hours adjusting complicated settings. This Expert Advisor is built mainly for Gold / XAUUSD , but it can also be used on Forex pairs and BTCUSD , making it a flexible solution for traders who want one professional system across different markets. The va
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Artur Danowski
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Gold Phantom Entry EA Flagship Premium Expert Advisor for Gold, Forex and BTCUSD Gold Phantom Entry EA is a high-end automated trading system designed for traders who want structured execution, advanced risk control and a professional Virtual-to-Real trading model. Created mainly for Gold / XAUUSD, the EA focuses on selective liquidity-rejection style entries, hidden trade management and strong protection layers. It is not built to open random trades. It is designed to wait, confirm and execu
Gold XauUsd Dark Levels
Artur Danowski
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Gold XAUUSD Dark Levels helps traders read key Gold market zones faster. It displays dynamic support and resistance levels, ATR reaction zones, BUY / SELL signal support and a clear mini panel with trend, nearest level, distance, support, resistance and signal status. Use it as a clean level indicator, a bounce signal-support tool or a breakout / trend-following assistant. Gold XAUUSD Dark Levels is a MetaTrader 5 support and resistance indicator designed mainly for Gold / XAUUSD traders. The
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Gold XauUsd Dark Levels EA
Artur Danowski
Эксперты
Gold XAUUSD Dark Levels EA Gold XAUUSD Dark Levels EA is a MetaTrader 5 Expert Advisor designed mainly for Gold / XAUUSD traders who want automatic trading around important market zones. Gold / XAUUSD is the main recommended market. The EA can also be tested on major Forex pairs and BTCUSD, but settings such as spread filter, grid distance, lot size and risk controls should be adjusted to the symbol’s volatility and broker conditions. The EA focuses on market reaction areas, trade management
MT5 Manual Trading Panel Pro
Artur Danowski
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Artur Danowski
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