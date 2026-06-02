Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5.

Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов.





Почему Easy Trade Executor?



Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике.

Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеров и сопровождение сделок, позволяя сосредоточиться на торговле вместо ручных расчетов и постоянной работы с окнами терминала.

автоматический расчет лота по риску;

открытие Market и Pending ордеров прямо с графика;

трейлинг-стоп для автоматического сопровождения позиции;

закрытие позиции одним нажатием;

частичное закрытие 50% позиции;

перевод сделки в безубыток с учетом комиссии и свопа;

чистый и минималистичный интерфейс;

комфортная работа как для новичков, так и для опытных трейдеров.







Открытие сделок прямо с графика

Easy Trade Executor позволяет полностью подготовить сделку непосредственно на графике с помощью интерактивных линий.

Просто разместите линии:

Open Price

Stop Loss

Take Profit

и инструмент автоматически рассчитает объем позиции с учетом выбранного риска.

Все параметры сделки обновляются в реальном времени при перемещении линий, позволяя мгновенно видеть изменение риска, прибыли и размера позиции.

Удобное управление Drag & Drop

Линии входа, Stop Loss и Take Profit можно свободно перемещать мышью прямо на графике. Это позволяет быстро адаптировать параметры сделки к текущей рыночной ситуации без ручного ввода цен и лишних действий.





Точное позиционирование линий

Для многих стратегий важна точность установки уровней вплоть до нескольких пунктов.

Easy Trade Executor поддерживает настройку уровней с помощью колеса мыши.

Быстрая настройка

Наведите курсор на нужную линию и прокручивайте колесо мыши для точного изменения цены.

Попунктное позиционирование

Для максимально точной настройки:

Наведите курсор на линию Зажмите клавишу Shift Прокручивайте колесо мыши

В этом режиме линия перемещается с минимальным шагом, позволяя устанавливать уровни максимально точно.

Это особенно удобно для скальпинга, внутридневной торговли, торговли по уровням и работы с узкими Stop Loss.





Сопровождение открытых сделок

Easy Trade Executor помогает не только открыть сделку, но и управлять ею после входа.

Доступны инструменты сопровождения:

Трейлинг-стоп

Безубыток с учетом комиссии и свопов

Частичное закрытие 50% сделки

Быстрое закрытие всех сделок одной кнопкой





Горячие клавиши для быстрого управления

Easy Trade Executor поддерживает горячие клавиши для максимально быстрого управления во время торговли.

Это позволяет работать с позициями быстрее и не отвлекаться на лишние действия.

Доступные горячие клавиши:

L — открыть / скрыть калькулятор

— открыть / скрыть калькулятор S — открыть сделку

R — изменить размер риска

— изменить размер риска Enter — сохранить изменения

— сохранить изменения T — включить / отключить линию Take Profit

— включить / отключить линию Take Profit M — переключение на Market ордера (Buy / Sell)

— переключение на Market ордера (Buy / Sell) P — переключение на Pending ордера (Stop / Limit)





Точный расчет лота для разных инструментов и валют депозита

Расчет размера позиции может значительно отличаться в зависимости от типа инструмента, его спецификации и валюты вашего счета.

Easy Trade Executor автоматически учитывает параметры инструмента, стоимость пункта, размер контракта и при необходимости выполняет конвертацию валюты депозита.

Это позволяет быстро получать корректный размер позиции без ручных расчетов и дополнительных проверок.

Поддерживаются:

Forex

Metals (Gold, Silver)

Crypto

Indices

Futures

Stocks

CFD

Автоматическая адаптация под валюту депозита

Если валюта вашего счета отличается от валюты прибыли инструмента, Easy Trade Executor автоматически учитывает необходимую конвертацию при расчете риска и объема позиции.

Вы всегда видите корректный размер позиции независимо от валюты торгового счета и можете соблюдать риск-менеджмент без дополнительных расчетов.

Совместимо с различными спецификациями символов и нестандартными названиями инструментов: EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index и многими другими.





Как работает Easy Trade Executor

Выберите тип ордера Разместите уровни Open Price и Stop Loss Easy Trade Executor автоматически рассчитает размер позиции Откройте сделку прямо из панели Управляйте позицией с помощью трейлинга, безубытка и частичного закрытия





Easy Trade Executor помогает чувствовать себя увереннее на каждом этапе сделки — от расчета риска до ее полного сопровождения.

Инструмент автоматически рассчитывает размер позиции, помогает избежать ошибок при открытии ордеров и позволяет управлять сделкой на всех этапах — от входа до выхода из рынка.

Больше не нужно переключаться между несколькими окнами терминала, вручную рассчитывать объем позиции или контролировать каждое движение рынка. Easy Trade Executor помогает быстрее принимать торговые решения.