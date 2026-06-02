Easy Trade Executor
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Sergey ErmolovПривет!
Я Сергей Ермолов — занимаюсь разработкой торговых систем и алгоритмов более 15 лет.
Мой подход к трейдингу — это не поиск “грааля” и не обещания быстрой прибыли.
Я не продаю “роботов, которые зарабатывают”.
- Версия: 1.3
- Обновлено: 22 июля 2026
- Активации: 20
Easy Trade Executor — инструмент для быстрого расчета лота, открытия и сопровождения сделок в MT5.
Размещайте уровни Open Price, Stop Loss и Take Profit прямо на графике, получайте автоматический расчет объема позиции и открывайте сделки с контролируемым риском всего за несколько кликов.
Почему Easy Trade Executor?
Easy Trade Executor создан для трейдеров, которые хотят не только рассчитывать риск, но и быстро управлять сделками на графике.
Инструмент объединяет расчет позиции, открытие ордеров и сопровождение сделок, позволяя сосредоточиться на торговле вместо ручных расчетов и постоянной работы с окнами терминала.Easy Trade Executor — это:
- автоматический расчет лота по риску;
- открытие Market и Pending ордеров прямо с графика;
- трейлинг-стоп для автоматического сопровождения позиции;
- закрытие позиции одним нажатием;
- частичное закрытие 50% позиции;
- перевод сделки в безубыток с учетом комиссии и свопа;
- чистый и минималистичный интерфейс;
- комфортная работа как для новичков, так и для опытных трейдеров.
Открытие сделок прямо с графика
Easy Trade Executor позволяет полностью подготовить сделку непосредственно на графике с помощью интерактивных линий.
Просто разместите линии:
- Open Price
- Stop Loss
- Take Profit
и инструмент автоматически рассчитает объем позиции с учетом выбранного риска.
Все параметры сделки обновляются в реальном времени при перемещении линий, позволяя мгновенно видеть изменение риска, прибыли и размера позиции.
Удобное управление Drag & Drop
Линии входа, Stop Loss и Take Profit можно свободно перемещать мышью прямо на графике. Это позволяет быстро адаптировать параметры сделки к текущей рыночной ситуации без ручного ввода цен и лишних действий.
Точное позиционирование линий
Для многих стратегий важна точность установки уровней вплоть до нескольких пунктов.
Easy Trade Executor поддерживает настройку уровней с помощью колеса мыши.
Быстрая настройка
Наведите курсор на нужную линию и прокручивайте колесо мыши для точного изменения цены.
Попунктное позиционирование
Для максимально точной настройки:
- Наведите курсор на линию
- Зажмите клавишу Shift
- Прокручивайте колесо мыши
В этом режиме линия перемещается с минимальным шагом, позволяя устанавливать уровни максимально точно.
Это особенно удобно для скальпинга, внутридневной торговли, торговли по уровням и работы с узкими Stop Loss.
Сопровождение открытых сделок
Easy Trade Executor помогает не только открыть сделку, но и управлять ею после входа.
Доступны инструменты сопровождения:
- Трейлинг-стоп
- Безубыток с учетом комиссии и свопов
- Частичное закрытие 50% сделки
- Быстрое закрытие всех сделок одной кнопкой
Горячие клавиши для быстрого управления
Easy Trade Executor поддерживает горячие клавиши для максимально быстрого управления во время торговли.
Это позволяет работать с позициями быстрее и не отвлекаться на лишние действия.
Доступные горячие клавиши:
- L — открыть / скрыть калькулятор
- S — открыть сделку
- R — изменить размер риска
- Enter — сохранить изменения
- T — включить / отключить линию Take Profit
- M — переключение на Market ордера (Buy / Sell)
- P — переключение на Pending ордера (Stop / Limit)
Точный расчет лота для разных инструментов и валют депозита
Расчет размера позиции может значительно отличаться в зависимости от типа инструмента, его спецификации и валюты вашего счета.
Easy Trade Executor автоматически учитывает параметры инструмента, стоимость пункта, размер контракта и при необходимости выполняет конвертацию валюты депозита.
Это позволяет быстро получать корректный размер позиции без ручных расчетов и дополнительных проверок.
Поддерживаются:
- Forex
- Metals (Gold, Silver)
- Crypto
- Indices
- Futures
- Stocks
- CFD
Автоматическая адаптация под валюту депозита
Если валюта вашего счета отличается от валюты прибыли инструмента, Easy Trade Executor автоматически учитывает необходимую конвертацию при расчете риска и объема позиции.
Вы всегда видите корректный размер позиции независимо от валюты торгового счета и можете соблюдать риск-менеджмент без дополнительных расчетов.
Совместимо с различными спецификациями символов и нестандартными названиями инструментов: EURUSD.a, mEURUSD, XAUUSDm, GOLDmicro, BTCUSD.pro, BTCUSDT, ETHUSDT, US100.cash, _US30, GER40_i, xNAS100, Boom1000Index, Crash500Index и многими другими.
Как работает Easy Trade Executor
- Выберите тип ордера
- Разместите уровни Open Price и Stop Loss
- Easy Trade Executor автоматически рассчитает размер позиции
- Откройте сделку прямо из панели
- Управляйте позицией с помощью трейлинга, безубытка и частичного закрытия
Easy Trade Executor помогает чувствовать себя увереннее на каждом этапе сделки — от расчета риска до ее полного сопровождения.
Инструмент автоматически рассчитывает размер позиции, помогает избежать ошибок при открытии ордеров и позволяет управлять сделкой на всех этапах — от входа до выхода из рынка.
Больше не нужно переключаться между несколькими окнами терминала, вручную рассчитывать объем позиции или контролировать каждое движение рынка. Easy Trade Executor помогает быстрее принимать торговые решения.