Aurora Sentinel Gold

  • Эксперты
  • Thorsten Fuehrmann
    Thorsten Fuehrmann

    Thorsten Fuehrmann

    Founder of the Aurora Trading Suite.
    My mission is to bridge the gap between institutional logic and automated trading. I don't believe in "Black Box" algorithms. I believe in documented transparency, multi-layer confluence, and capital protection as a priority.
    3 комментария
  • Версия: 6.4
  • Обновлено: 23 июля 2026
  • Активации: 5
AURORA SENTINEL PRO

Трендследящая система для золота (XAUUSD)

✔ Чистый трендследящий подход на XAUUSD
✔ Без мартингейла • Без сетки
✔ Управление направлением одним нажатием (LONG / SHORT вкл-выкл)
✔ Макрофильтр D1 для общего направления
✔ Работа на таймфрейме H1
✔ Пирамидинг по правилам, строго в сторону прибыли
✔ Set-файлы не требуются — готов к работе сразу после загрузки

Создан для трейдеров, которым нужен понятный и дисциплинированныйтрендследящий советник по золоту и которые понимают: такая системапоказывает свою силу в выраженных рыночных фазах, а не в каждойотдельно взятой неделе.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
СПЕЦИАЛИСТ, А НЕ УНИВЕРСАЛ
Aurora Sentinel Pro намеренно создан как специалист. Система торгуетисключительно золото и следует одному ясному принципу: определяет общеенаправление по дневному графику и ищет входы по этому тренду на H1.Контртрендовых сделок нет, скрытых стратегий тоже.
Советник не гонится за каждым движением. Он рассчитан на то, чтобысопровождать ясные, устойчивые тренды и наращивать позицию шаг за шагом,пока тренд продолжает подтверждаться.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА
Aurora Sentinel Pro принимает решение в три последовательных этапа:
• Направление (дневной график): фильтр старшего тренда на D1 определяет,  торговать ли вообще и в каком направлении. Без ясного дневного тренда  советник остаётся пассивным.
• Вход (H1): внутри подтверждённого дневного тренда система ищет вход на  откате на H1 и ждёт подтверждения перед открытием позиции. Каждая  сделка сразу получает фиксированный стоп-лосс; цель задаётся в  фиксированном соотношении к риску.
• Наращивание позиции (пирамидинг): если сделка уже в прибыли и тренд  продолжается, советник наращивает позицию чётко ограниченными шагами —  строго в сторону прибыли, никогда в убыток. При каждом добавлении  стопы существующих позиций подтягиваются к безубытку, так что общий  риск позиции снижается рано.
В этом суть подхода: небольшие, чётко ограниченные риски на раннейстадии — и последовательное сопровождение тех немногих крупных трендовыхдвижений, которые и приносят результат.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ОДНИМ НАЖАТИЕМ (НОВОЕ В 6.4)
Две цветные кнопки на панели дают вам контроль над тем, в какомнаправлении советнику разрешено работать:

   [ LONG  ON ]   зелёная    [ SHORT  ON ]   красная   [ LONG  OFF ]  серая      [ SHORT  OFF ]  серая
Достаточно одного нажатия. Состояние написано на самой кнопке.

ЗАЧЕМ ЭТА ФУНКЦИЯ:
• Потому что кнопка «Автоторговля» в терминале действует глобально: она  останавливает все советники на всех графиках. Эти кнопки  приостанавливают только данный советник и только на этом графике. Всё  остальное продолжает работать.
• Потому что у трейдера часто есть собственное чёткое видение рынка.  Видите нисходящий тренд на старшем таймфрейме — просто выключите LONG  и позвольте советнику работать исключительно в вашем направлении,  вместо того чтобы отключать его целиком.
ВАЖНО — ЧТО ИМЕННО БЛОКИРУЕТСЯ:Блокируются только НОВЫЕ входы в отключённом направлении. Уже открытыепозиции продолжают вестись как обычно: стоп-лосс, безубыток,тейк-профит и наращивание позиции остаются активными. Одно нажатиеникогда не должно обрывать работающую сделку.
Ваша настройка сохраняется: смена таймфрейма или перезапуск терминала несбрасывает переключатели. Направление, которое вы сознательно отключили,остаётся отключённым, пока вы сами его не включите.
И чтобы не возникло ложных ожиданий: это не автоматический рыночныйфильтр, который делает анализ за вас. Это ручной переключатель. Качестворешения остаётся за вами — инструмент лишь последовательно его исполняет.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СИСТЕМЫ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ

Это самый важный раздел страницы. Aurora Sentinel Pro не являетсявсепогодной системой и здесь не продаётся как таковая. Движок знает двасостояния:

СОСТОЯНИЕ 1 — РЫНОК ИДЁТ СИЛЬНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ ТРЕНДОМИменно для этого движок и создан. Он определяет направление, входит наоткатах и наращивает позицию пирамидингом. Практически весь доходобразуется здесь — сконцентрированно, в немногих, но крупных движениях.
СОСТОЯНИЕ 2 — РЫНОК ИДЁТ В БОКОВИКЕТогда происходит обратное. Устойчивых движений нет, многие сделкизаканчиваются в нуле или с небольшим минусом, а счёт какое-то времятопчется на месте или отдаёт часть прибыли. Встроенного чудо-средствапротив этого не существует, и мы не утверждаем, что оно у нас есть.

Середины нет. Если вы ищете систему, которая зарабатывает равномернонеделю за неделей, — это не она. Мы предпочитаем сказать это заранее, ане потом.

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ:
• Доход приходит всплесками в трендовых фазах, а не равномерно.  Небольшая доля сделок несёт весь результат; подавляющее большинство  закрывается около нуля.
• Между этими фазами нужны две вещи: терпение и достаточный капитал,  чтобы пересидеть затишье.
• У того, кто умеет сам оценивать общую картину рынка, здесь есть  реальное преимущество: затяжные боковые фазы часто распознаются  заранее. В такие периоды имеет смысл сознательно приостановить  советник и включить его снова, когда появятся ясные трендовые условия.

Если вы понимаете и принимаете этот профиль, вы получаете прозрачныйинструмент на правилах, без рисков сетки и мартингейла. Если нет —пожалуйста, не покупайте.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАБОТЕ С КАПИТАЛОМ
Как распоряжаться прибылью — решать вам. Как проверенная практика (этоименно рекомендация, а не требование) хорошо себя показало регулярновыводить прибыль (например, еженедельно) и начинать каждую фазу торговлизаново с фиксированного стартового капитала. Так принимаемый рискостаётся расчётным и постоянным во времени.
Тот, кто оставляет прибыль на счёте, торгует растущим объёмом. Это можетувеличить доход в трендовых фазах, но точно так же увеличивает риск. Обапути возможны — решение за вами.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ
• Фиксированный стоп-лосс в каждой сделке — ни одной позиции без защиты.
• Без мартингейла, без сетки, без усреднения в убыток.
• Пирамидинг происходит строго в сторону прибыли и чётко ограничен.
• Объём позиции рассчитывается по заданному вами проценту риска.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
УСТАНОВКА И ТРЕБОВАНИЯ
1. Прикрепите Aurora Sentinel Pro к графику XAUUSD H1.
2. Включите автоторговлю.3. Настройте риск и режим управления капиталом под свой счёт.
Set-файлы не нужны. После загрузки советник готов к работе с разумныминастройками по умолчанию.
ТРЕБОВАНИЯ:
• Инструмент: золото (XAUUSD)
• Таймфрейм: H1
• Платформа: MetaTrader 4
• Тип счёта: рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами
• Кредитное плечо: не менее 1:500 (существенно для корректной работы)
• Рекомендуемый депозит: от 3 000 USD или эквивалент
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ
Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торгуйте только темкапиталом, потерю которого вы можете себе позволить.
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
СЕМЕЙСТВО AURORA
Этот продукт — часть линейки, рассчитанной на совместную работу:
• AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION  Тот же движок плюс ручная панель управления сделками на графике.  Автоматика работает, а вы при этом можете вмешаться.
• AURORA ZONES  Зоны поддержки и сопротивления, ширина которых выводится из  волатильности. Показывает, сколько остаётся до ближайшего  серьёзного уровня.
• AURORA AUTO FIBONACCI  Автоматически строит уровни Фибоначчи по последнему свингу и выделяет  «золотой карман». Помогает оценить откаты.
Все продукты доступны в моём профиле продавца.
Рекомендуем также
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Эксперты
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
Cyclone Intraday MT4
Mikhail Mitin
Эксперты
Оптимизирован для EURUSD Запускать на М5 Внутридневная торговля. разработан для работы с движениями цены на TimeFrame Н1 (торговля даже в отсутствие глобальной тенденции цены). Анализирует 2 или 3 TimeFrame-а. На каждом TF ЕА анализирует взаимоположение цены и средних скользящих MovingAvarage (МА) (одна или две на каждом TF). Алгоритм работы показан на скриншоте Сеты в комментах Преимущества хорошо оптимизируется для любого инструмента в любой момент рынка Возможность гибкой настройки конкретн
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.54 (28)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Adaptive VP US30
Nico Parlanti
Эксперты
Adaptive VP US30 — questo Expert Advisor automatico, creazione speciale per l'indice US30 / Dow Jones su MetaTrader 4. La strategia include l'analisi del profilo del volume, il regolamento di gestione, l'azione dei prezzi, la volatilità, gli impulsi e le specialità meccanismo di filtrazione del MACD completo. L'applicazione sovietica prevede un'applicazione razionale e un'elaborazione integrata che adatta la logica dell'acqua. L'algoritmo più potente utilizza una logica diversa per le operazion
BBMA Grid Combination
Kahfi Pangariduwan
5 (1)
Эксперты
BBMAGC   BBMAGC  is an automatic trading system with a work strategy obtained from famous BBMA indicator combine with advance grid system . This EA use dangerous trading systems like martingale and grid so please understand the risk before using this EA Time Frame: H1 Symbol: best result on EUR/USD, GBPUSD, GBPCAD VPS recommended 4/5 digit broker Min Deposit 1000$ Low spread always better Since you using Grid system, always trade using money that you are willing to lose. When you use an expert a
Gold Crazy EA MT4
Nguyen Nghiem Duy
Эксперты
Gold Crazy EA   is an Expert Advisor designed specifically for trading Gold H1/ EU M15. It use some indicators to find the good Entry. And you can set SL or you can DCA if you want. It can be an Scalping or an Grid/ Martingale depend yours setting. This EA can Auto lot by Balance, set risk per trade. You also can set TP/ SL for earch trade or for basket of trade. - RSI_PERIOD - if = -1, then the default strategy works, if >0, then the RSI strategy works - MAX_ORDERS - to trade with only 1 order,
Golden Attacker Super
Hong Ling Mu
Эксперты
<Basic logic > The Golden attacker Super is designed to follow the trend. The entry is made following market big trend and if the order was in the wrong directions, the grid order is placed. However Grid order is also follow the trend to reduce the draw down. Grid order is placed in the same direction of the Trend. There is no tp/sl , instead if the market trend changes, the order is closed with opposite signal. <The best pair and time frame> XAUUSD M5 <Myfxbool> Check here <Setfile> Set fi
Forest
Vadim Podoprigora
Эксперты
Forest - трендовый советник в основе которого лежит анализ по математической модели линий тренда, что позволяет определить движение тренда. Советник наиболее подходит для работы на валютной паре - "USDCHF", на периоде "H1". Советник подходит для работы на любых типах счетов и у любых брокеров. Советник использует математический анализ для открытия сделок и контроль убытка для открытых сделок. В своей основе советник не использует каких-либо рисковых систем с повышением объема или увеличением кол
EA Gold Miner
Dheny Bastiar
Эксперты
This EA is only sold on MQL5.  If you are purchasing it somewhere else, it is   fake , it won't work like the real thing, and you won't get any support as well. Some of the features of the EA: 1. Use on Pair Gold TF M15 with minimun Balance 2000 cent/standard 2. use broker with low spread like Justforex/Exness 3. This EA Logic Price Action with TPMoney/SLMoney so can reduce cheat broker who chase SL Check out the live results here: https://www.mql5.com/en/signals/1145836?source=Site +Signals+My
Bfxenterprise RSI
Ricky Romadona Tri Saputra
Эксперты
Bfxenterprise RSI Inspired and optimized RSI indicator is the focus of this Expert Advisor (EA). Designed with the use of RSI to perform optimal transactions. Reading trends and price reversals is done by the RSI whose functions have been sorted. Version of Bfxenterprise The version with the name “Bfxenterprise” focuses on special and thorough sorting of transactions. So this version does not always make transactions, unlike the Expert Advisor version in general. This version relies on accuracy
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Эксперты
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
Big Deal
Ong Wee Kiat
Эксперты
An automated Expert Advisor that uses Price action techniques. It is developed and tested repeatedly. It is the only EA in the market that has passed 29 years of backtesting from 1990 to 2019. Recommendation: EURUSD 1hr timeframe Use the settings found on the comment page. You can play around with the settings like the deposits and lots. Do not change the take profit and stoploss settings.
EA Black Spark
Suparma Suparma
Эксперты
Introducing Black Spark - Your Path to Informed Investing. Investment decisions can often feel overwhelming for investors. However, with Black Spark, you can seize control and make well-informed choices. Our cutting-edge system is designed to provide you with up-to-the-minute information by analyzing vast amounts of real-time market data. Through advanced algorithms, we identify patterns and trends, delivering personalized recommendations that align with your unique investment preferences. Our a
First Shot
Evgeniy Zhdan
Эксперты
Советник является трендовым скальпером. Система мартингейла не используется. Стратегия работы основывается на определении изменения уровня волатильности по сравнению с определенным временным периодом в недавнем прошлом. Как только цена начинает интенсивное движение, нехарактерное для ее состояния в течение некоторого периода времени до этого момента, советник начинает свою работу. Фильтром направления движения является простая скользящая средняя. Настройки советника позволяют ограничить работу с
Wave Hunter
Roman Sheikin
4.05 (22)
Эксперты
Wave Hunter использует отложенные ордера для торговли и является скальпирующей стратегией прорыва. Идея, которая лежит в основе данного советника, - пробой канала, сформировавшегося на заданном интервале. Wave Hunter использует трейлинг и безубыток после достижения нескольких пунктов прибыли, что автоматически означает безубыточную сделку. Wave Hunter всегда имеет фиксированный стоп-лосс, и вам можно спать спокойно, когда этот советник работает при этом тейк-профит безлимитен, закрытие сделок пр
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
GMMA Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
GMMA Trade X is an EA based on GMMA. GMMA parameters such as MovingAveragePeriod1-24, MovingAverageMAShift1-24, MovingAverageShift1-24 and CandlestickShift1-24 can be adjusted. GMMA Trade X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through GMMA Trade X. Good luck. = == == Inquiries = == == E-Mail:support@btntechfx.com
Grid Hero
Chock Hwee Ng
3.92 (185)
Эксперты
Grid Hero – полностью автоматизированный советник с использованием продвинутого сеточного алгоритма (P.A.M.A.) вместе с фирменным комплексом торговли по ценовому действию (Price Action) и модуля самонастраивающейся обработки искусственного инстинкта. Grid Hero разрабатывался, тестировался и оптимизировался строго следуя методике разработки "Обратной выборки", основанной на "Внутривыборочной" фазе (с 2012 года по 2017 год) и "Вневыборочной" фазе (с 2004 по 2011 год). Он прошел тестирование на реа
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Эксперты
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
AI Neural Nexus EA MT4
John Dickenson
Эксперты
Introducing the AI Neural Nexus EA A state-of-the-art Expert Advisor tailored for trading Gold (XAUUSD) and GBPUSD. This advanced system leverages the power of artificial intelligence and neural networks to identify profitable trading opportunities with a focus on safety and consistency. Unlike traditional high-risk methods, AI Neural Nexus prioritizes low-risk strategies that adapt to market fluctuations in real time, ensuring a smart trading experience. Important Information Contact us immedia
EA Budak Ubat
Syarief Azman Bin Rosli
4 (3)
Эксперты
Скачать пробную версию Канал EA Budak Ubat Цена ограничена! Цена увеличится на 10 долларов после каждых 10 покупок! Как это работает Когда EA активен, он будет анализировать график на основе параметра Режим выполнения. Если на графике нет существующих позиций, EA откроет сделку на основе параметра. Если тренд восходящий, он откроет покупку, а если нисходящий - продажу. Также будет установлен ордер на стоп-лосс на определенном расстоянии от цены открытой сделки, если переменная стоп-лосса больш
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Эксперты
VR Black Box — это современный автоматический торговый эксперт, разработанный опытным трейдером программистом. Мощный торговый инструмент, построенный на проверенной стратегии следования за трендовыми движениями рынка. Этот робот прошёл длительный путь развития и усовершенствования, регулярно обновляясь и адаптируясь к меняющимся условиям рынка. За годы эксплуатации на реальных торговых счетах он зарекомендовал себя как надежный помощник как для начинающих, так и для опытных трейдеров. Файлы нас
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Evolution Scalper Grid V22 LightLot
ANTON BELOUSOV
Эксперты
торговая система с риском 1% чем больше денег на счете тем больше лот но риск 1% Начальный депозит 50.00 Спред 10 Чистая прибыль 6.71 Общая прибыль 51.97 Общий убыток -45.26 Прибыльность 1.15 Матожидание выигрыша 0.02 Абсолютная просадка 26.79 Максимальная просадка 29.21 (55.47%) Относительная просадка 55.47% (29.21) Всего сделок 427 Короткие позиции (% выигравших) 219 (72.60%) Длинные позиции (% выигравших) 208 (72.12%) Прибыльные сделки (% от всех) 309 (72.37%) Убыточные сделки (% от все
Meta PX
Mi Poegel De Oliveira Isidoro
Эксперты
MetaProfitX  utilizes a unique strategy where it continuously scalps small profitable trades. MetaProfitX  stands out from other expert advisors due to its remarkable approach to handling losing trades. Unlike traditional methods that solely rely on Stop Loss orders to limit losses,  MetaProfitX  employs a sophisticated technique to manage losing positions, trading as a basket, closing all at once on a small profit. This unique strategy allows  MetaProfitX  to optimize its risk management, mini
Skylark EA
Manuel Mateo Soto
Эксперты
Discounted price.   The price will increase to $2999 starting 15th March 2026. Daily Live Signal: myfxbook[.]com/members/wanol0/skylark/11874656   Skylark EA is a rules-based, session-focused Expert Advisor built to trade with discipline and consistency on intraday markets. It is designed and optimized specifically for EUR/USD, where it has been tested and calibrated for liquidity and execution conditions. That said, it can also be used on other FX pairs if you wish to experiment, but EUR/USD
MyTraderEA
Khayelihle Tosh
Эксперты
AutoTraderEA Description As the name says, this is an autotrading robot.   It trades on H1 timeframe.  It looks for clear trades, and is very accurate, yet still will take a couple of trades per week. Otherwise losses are minimised through a 130 pip StopLoss which can be modified. AutoTrader gives the user the ability to choose whether to keep trading volumes the same or change in direct proportion to the change in the account equity.   The EA has been backtested only on the EURUSD pair over a
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Эксперты
Зигзагообразная стратегия МММ: Советники используют встроенный индикатор Zig Zag для определения ценовых тенденций и расчета сигнала для принятия решения об открытии позиций на покупку или продажу. Он отправляет ордер, закрывает или перемещает позицию Trailing Stop loss по мере работы индикатора. Общие входы: Закрывает ордера с любой прибылью значения (валюты): этот параметр работает как традиционный Take Profit, но разница в том, что вы определяете его значение в валюте депозита, обычно в долл
Inversus TS
Eva Carmelina Hernandez Matias
Эксперты
Inversus Trend Scalper es una gran herramienta programado con una estrategia apoyada con un indicador tendencial para entrar al mercado en el mejor momento,  cuenta con un sistema de trailing dinámico para proteger las ordenes ganadoras y un sistema de coberturas para cubrir las perdidas con nuevas ordenes y cerrar en positivo una vez que se alcance el objetivo. Puedes invertir desde 100 dlls en cuenta cent y 1,000 usd en cuenta estándar por cada par de balance en la cuenta, no es necesario que
Cm EA TrailingStopOrders
Vladimir Khlystov
Эксперты
Алгоритм работы советника: При запуске советника на заданном расстоянии от цены ( первый_шаг ) выставляются BuyStop и SellStop ордеры. Далее в зависимости от того в какую сторону пошла цена, один из них становится рыночным, а другой начинает ползти за ценой. При откате цены он также становится рыночным. Если по какому-то направлению мы достигли заданного профита – ордер закрывается и опять выставляется ползущий отложенный ордер того же направления. Если профит не достигнут, а цена развернулась,
С этим продуктом покупают
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.62 (34)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal LATEST MANUAL Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет во
Scalping Robot Pro MT4
MQL TOOLS SL
5 (11)
Эксперты
Scalping Robot Pro is a  professional trading system  designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability  trading opportunities  in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for tra
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.72 (43)
Эксперты
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
5 (6)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Kenni Trades Gold Breakout MT4
Ken Rmah
Эксперты
Limited-time 30-day promotion: Get Kenni Trades Gold Breakout for only $499.99 —regularly $799.99 —and receive Kenni Daily Scalp Breakout Gold FREE with your purchase. This exclusive offer is available for 30 days only. Kenni Trades Gold Breakout  now includes three selectable trading modes:   Kenni Gold Breakout ,   Kenni Daily Scalp Breakout Gold , and   Kenni Prop Firms . Kenni Trades Gold Breakout  is an automated trading system developed specifically for Gold on MetaTrader 4 hedging account
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.67 (15)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.93 (43)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
BB Return mt4
Leonid Arkhipov
4.89 (18)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана.   Global   update   on   June   14th   Принципы торговли — в торговле не испо
Aurum AI mt4
Leonid Arkhipov
4.94 (34)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ — ДЕКАБРЬ 2025 В конце ноября 2024 года советник Aurum был выпущен в продажу. Всё это время он торговал в реальных условиях без фильтра новостей, без дополнительных защитных условий и без сложных ограничений — и при этом уверенно оставался на плаву. Live Signal (launch April 14, 2026) Этот год работы на реальном рынке наглядно показал надёжность самой торговой системы. И только после этого, опираясь уже на реальный опыт и статистику, в декабре 2025 года мы выпустили большое обновлен
Quantum Nexus MT4
Farell Edson Mazarin
Эксперты
Quantum Nexus — это инновационный экспертный советник, который объединяет количественный анализ, многоуровневую валидацию, алгоритмы следования за трендом, механизмы отслеживания позиций и статистический мониторинг в единой автоматизированной торговой системе. Для воплощения этого продукта в реальность потребовались десятилетия опыта разработки и год подготовки, чтобы создать Quant v5 — инструмент количественного анализа уровня хедж-фондов с непрерывными скользящими OOS-тестами, используемыми дл
Wall Street Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (1)
Эксперты
Wall Street Robot is a   professional trading system   developed exclusively for US stock indices, focused on S&P500 and Dow Jones. These markets are known for their high liquidity, structured movements and strong reaction to global economic flows, making them ideal for algorithmic trading strategies based on precision and discipline. By concentrating only on these indices, the system is able to adapt closely to their behavior, volatility patterns and intraday dynamics, instead of trying to oper
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.29 (42)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Waka Waka EA
Valeriia Mishchenko
4.25 (48)
Эксперты
8+ years of live track record with +12,000% account growth: Live performance MT 5 version can be found here Waka Waka is the advanced grid system which already works on real accounts for years. Instead of fitting the system to reflect historical data (like most people do) it was designed to exploit existing market inefficiencies. Therefore it is not a simple "hit and miss" system which only survives by using grid. Instead it uses real market mechanics to its advantage to make profit Supported cu
AI Prop Firms MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
AI Prop Firms - Intelligent Automation Built for   Prop Trading Firms . AI Prop Firms is an advanced fully automated Forex trading system powered by   Artificial Intelligence , developed specifically to operate within the strict rules and evaluation models of prop trading firms. The system is designed to trade under controlled risk conditions while   maintaining consistency , stability, and compliance with prop firm requirements. AI Prop Firms uses intelligent market analysis logic that continu
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
Goldbot One MT4
Profalgo Limited
5 (5)
Эксперты
ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ НОВОЕ: Купите Goldbot One и выберите 1 советник бесплатно!! (для 2 торговых счетов) ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь LIVE SIGNAL Представляем     Goldbot One   — высокотехнологичного торгового робота, разработанного для рынка золота. Goldbot One фокусируется на торговле на прорывах и использует как уровни поддержки, так и сопротивл
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Эксперты
Добро пожаловать в Indicement! ПОДСТАВКА ГОТОВА! -> скачать файлы набора   здесь ЗАПУСК ПРОМО: По текущей цене осталось всего несколько экземпляров! Окончательная цена: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Лучшее комбо-предложение     ->     нажмите здесь ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ПУБЛИЧНОЙ ГРУППЕ:   Нажмите здесь   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   привносит мой 15-летний опыт создания профессиональных торговых алгоритмов на рынки индекс
Trust EA MT4
Konstantin Kulikov
5 (1)
Эксперты
Trust EA   - это настоящий инструмент трейдера, работающий по понятному принципу, со своими достоинствами и недостатками, поэтому подойдёт не всем, но для некоторых пользователей может стать лучшим торговым роботом. * Ограниченное специальное предложение - скидка  50% от полной стоимости продукта. Только 5 копий по этой цене. Финальная цена 997$ * Обсудить сложности торговли на Форекс здесь:   чат "Age of Expert Advisors" . Логика Я занимаюсь алгоритмическими системами торговли с 2015 года, и,
SentinelAI
Valeriia Mishchenko
Эксперты
No losing months since August 2019, with a 2.04% monthly gain: Live performance MT 5 version can be found here Sentinel AI is fully automated trading system is built for major forex pairs such as EURUSD and GBPUSD on the M5 timeframe. By combining price action and mean reversion principles with advanced AI-driven analytics, it is designed to identify potential trend reversals and exploit market inefficiencies with greater accuracy and efficiency. Supported currency pairs: EURUSD, GBPUSD Timefram
XIRO Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (7)
Эксперты
XIRO Robot is a   professional trading system   created to operate on two of the most popular and liquid instruments on the market:  GBPUSD,  XAUUSD and BTCUSD . We combined two proven and well tested systems, enhanced them with multiple new improvements, optimizations and additional protective mechanisms, and integrated everything into one advanced and unified solution. As a result of this development process, XIRO Robot was created. Robot was designed for traders who are looking for a reliable
Supply Demand EA ProBot
Georgios Kalomoiropoulos
4.67 (9)
Эксперты
Полностью автоматизированный ЭА, основанный на принципах спроса и предложения . Первый , кто предложил полностью автоматизированный советник спроса и предложения. Теперь торговля стала проще: возьмите под полный контроль свои торговые стратегии с помощью удобной графической торговой панели. Вы получаете высококачественное программное обеспечение для алгоритмической торговли, охватывающее все стили торговли: ручной, полуавтоматический и полностью автоматический. Благодаря широкому спектру настрое
DAX Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
DAX Robot is an advanced automated trading system developed specifically for the   DAX 40 Index   on the H1 timeframe. Designed to handle the fast paced nature of one of Europe's   most actively traded indices , the robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic. The system focuses on identifying high probability   trading opportunities   by combining trend analysis, market momentum, and volatility based conditions. DAX Robot
EA Legendary Scalper MT4
Ruslan Pishun
2 (1)
Эксперты
Real monitoring :   XAUUSD M30 SL3 ,      XAUUSD M30 SL5 За подробностями обращайтесь в приват сообщении или в  группу mql5 ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 1 КОПИЙ ИЗ 10 ПО ЦЕНЕ 649 USD! ПОСЛЕ ЭТОГО ЦЕНА БУДЕТ ПОВЫШЕНА ДО 920 USD. Представь те, что у вас есть опытный трейдер, который каждый день следит за рынком, ждёт, когда цена прорвёт важный уровень, и мгновенно открывает сделку. Именно это и делает этот советник. Он не гадает, а действует — только когда рынок даёт чёткий сигнал. Пробой — и вперёд, с чётким
Price Action Robot MT4
MQL TOOLS SL
Эксперты
Price Action Robot is a   professional trading system   built entirely on real market behavior without indicators, grid strategies, or martingale systems. It analyzes   pure price action , focusing on structure, trend dynamics, and key market movements to identify high probability trading opportunities. The system is designed to read the market the same way experienced traders do, using logic based on real price movement rather than lagging indicators. It reacts dynamically to changing market co
Gold Grail Expert1
Chun Xiang Chen
Эксперты
Gold Grail Expert (GGE for short) adopts a unique design to follow the trend of gold fluctuations. When the price of gold goes to one side, the program will open orders in the intermittent of callback trend. Meanwhile, GGE adopts multiple filtering methods including Bollinger Bands, RSI, ADX and DeMarker to improve the accuracy of the signal for trade. Each order has Stop-loss and Profit-take setting automatically to effectively ensure the profit. Foreign exchange is a high risk market. Most in
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Эксперты
Exorcist Bot   - это мультивалютный многофункциональный советник, работающий на любом тайм-фрейме и в любых рыночных условиях. - За основу работы робота взята система усреднения с негеометрической прогрессией построения торговой сетки. - Встроенные системы защиты: специальные фильтры, контроль спреда, внутреннее ограничение времени торговли. - Построение торговой сетки с учетом важных внутренних уровней. - Возможность настройки агрессивности торговли. - Работа отложенными ордерами с трейлингом
Exp4 AI Sniper for MT4
Vladislav Andruschenko
2.33 (3)
Эксперты
AI Sniper для MetaTrader 4 — интеллектуальный торговый робот, созданный для точности AI Sniper — это умный и адаптивный торговый робот, разработанный специально для MetaTrader 4 . Он создан для трейдеров, которым нужен не просто очередной Forex-бот, а продуманный Expert Advisor с точной логикой входа, структурным анализом рынка и уверенным исполнением сделок. AI Sniper для MT4 — это интеллектуальная торговая система, которая сочетает точность, адаптивность и продвинутую торговую логику, помогая
Iberian EA Ultimate FX H4
Miquel Cirera Mato
Эксперты
Iberian EA Ultimate - FX H4 is a fully automatic professional Forex expert advisor. This EA trades according to trends (NO scalping, NO martingale) This EA combines various strategies to verify the possibility of a trend and a series of global validations to give the final approval to the opening of the order Despite its complexity, detecting trends is not always the greatest difficulty, it is also necessary to know when to close the operation. In this case, the success of the EA is supported b
Dragons Risk Shield
Ivan Simonika
Эксперты
RiskShield Dragon   — автоматизированный мультивалютный советник Объединяя интеллектуальные алгоритмы, надёжные системы защиты и гибкие настройки, RiskShield Dragon обеспечивает стабильный доход при минимальных рисках. --- ## Ключевые преимущества * **Мультивалютность и многопоточный режим**: поддержка более 20 пар (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY и др.) одновременно на любом таймфрейме. * **Минимальный депозит от 10 000**: оптимизирован для работы с депозитом от 10 000 единиц счёта.
Другие продукты этого автора
Aurora Momentum Explosion
Thorsten Fuehrmann
Индикаторы
Aurora Momentum Explosion (AME) Is a clean momentum indicator for any instrument and timeframe. It shows, in a sub-window, how strongly price is being pushed in a direction and whether that push is expanding or fading: Trend-power histogram — green for up-momentum, red for down-momentum Explosion line — momentum expanding beyond volatility signals real drive Dead-zone threshold — filters out weak, going-nowhere momentum Works on any symbol and timeframe (built with defaults suited to
FREE
Aurora Lot Dashboard
Thorsten Fuehrmann
Индикаторы
Aurora P&L Dashboard — Free Aurora P&L Dashboard puts your profit and loss right on the chart — so you can close the crowded terminal window and still keep the overview. Live on your chart: Today — realized P&L since midnight (server time) N days — realized P&L over a period you set Positions — number of open positions and total lot Floating — current open P&L Two modes: Account-wide — all symbols together Single symbol — type any symbol (e.g. EURUSD, USDJPY), or leave blank for the chart
FREE
Aurora OS Account Guardian
Thorsten Fuehrmann
Утилиты
ACCOUNT GUARDIAN MT4 – PROFESSIONAL CAPITAL PROTECTION SYSTEM Account Guardian is a specialized risk management tool designed to protect your trading account from uncontrolled losses. The system continuously monitors your open positions and account equity, automatically intervening when predefined risk thresholds are reached. MAIN FEATURES • Automatic
Aurora Trend Pilot
Thorsten Fuehrmann
Утилиты
TREND PILOT MT4 – SMART MONEY TREND-FOLLOWING SYSTEM Trend Pilot is a fully automated Expert Advisor based on Smart Money Concepts and structural market analysis. The system identifies trend reversals through Break of Structure (BOS) and Change of Character (CHOCH), utilizing precise entry mechanisms for optimal position openings. NEW: Includes a trading
Aurora Session Pilot Ultimate Market Timer
Thorsten Fuehrmann
Утилиты
SESSION PILOT MT4 – MARKET SESSION & NEWS FILTER Session Pilot is an intelligent filtering tool designed to focus trading activity on the most liquid market sessions and avoid trades during high-volatility news events. The system continuously monitors current time and upcoming economic announcements. MAIN FEATURES • Automatic detection of London, New Y
Aurora Sentinel Gold Hybrid
Thorsten Fuehrmann
Эксперты
AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION Автоматический трендовый советник по золоту + ручная панель управления сделками в одном продукте Полностью автоматический трендовый движок для золота (XAUUSD) Ручная панель управления сделками прямо на графике Автоматически, вручную или одновременно Управление направлением одним нажатием (LONG / SHORT вкл-выкл) Без мартингейла • Без сетки Работа на таймфрейме H1 Set-файлы не требуются — готов к работе сразу после загрузки Aurora Sentinel Pro
Aurora Auto Fibonacci Gold Edition
Thorsten Fuehrmann
Индикаторы
AURORA AUTO FIBONACCI — GOLD EDITION Автоматические уровни Фибоначчи + опциональные полосы Боллинджера Сам находит последний значимый свинг Аккуратно строит уровни коррекции и обновляет их самостоятельно «Золотой карман» (0.618–0.65) выделен как зона Опциональные полосы Боллинджера в том же индикаторе Без сигналов на покупку и продажу — чисто аналитический инструмент Set-файлы не требуются Aurora Auto Fibonacci избавляет вас от ручного построения. Индикатор самнаходит последние зн
Aurora Zones
Thorsten Fuehrmann
Индикаторы
AURORA ZONES — АДАПТИВНЫЕ ЗОНЫ ПОДДЕРЖКИ И СОПРОТИВЛЕНИЯ Зоны, которые подстраиваются под волатильность, вместо линий одинаковой ширины повсюду Ширина зоны выводится из ATR, а не из фиксированного значения в пунктах Перекрывающиеся зоны объединяются автоматически Рисуются только ближайшие зоны — никакого перегруженного графика Зоны старших таймфреймов (H4, D1) на вашем рабочем графике Четырёхуровневая оценка: непроверенная, проверенная, сильная, пробитая Опциональные оповещения о п
Aurora Command All in One Gold Trading Terminal
Thorsten Fuehrmann
Эксперты
AURORA COMMAND — ТОРГОВЫЙ ТЕРМИНАЛ ПО ЗОЛОТУ «ВСЁ В ОДНОМ» Это не бот, который включаешь и надеешься. Это полноценный центр управления для новичков и профессионалов — на одном графике. Автоматический трендовый движок по золоту (XAUUSD, H1) с пирамидингом по правилам Живая рыночная кабина: согласование тренда, зоны, тайминг и готовый к прочтению торговый план Один клик «Take Plan» — план из кабины сразу переносится в ручную панель Ручная торговая панель: задайте вход и стоп мышью, остал
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв