Aurora Sentinel Gold

AURORA SENTINEL PRO



Трендследящая система для золота (XAUUSD)



✔ Чистый трендследящий подход на XAUUSD

✔ Без мартингейла • Без сетки

✔ Управление направлением одним нажатием (LONG / SHORT вкл-выкл)

✔ Макрофильтр D1 для общего направления

✔ Работа на таймфрейме H1

✔ Пирамидинг по правилам, строго в сторону прибыли

✔ Set-файлы не требуются — готов к работе сразу после загрузки



Создан для трейдеров, которым нужен понятный и дисциплинированныйтрендследящий советник по золоту и которые понимают: такая системапоказывает свою силу в выраженных рыночных фазах, а не в каждойотдельно взятой неделе.

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СПЕЦИАЛИСТ, А НЕ УНИВЕРСАЛ

Aurora Sentinel Pro намеренно создан как специалист. Система торгуетисключительно золото и следует одному ясному принципу: определяет общеенаправление по дневному графику и ищет входы по этому тренду на H1.Контртрендовых сделок нет, скрытых стратегий тоже.

Советник не гонится за каждым движением. Он рассчитан на то, чтобысопровождать ясные, устойчивые тренды и наращивать позицию шаг за шагом,пока тренд продолжает подтверждаться.

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КАК РАБОТАЕТ СИСТЕМА

Aurora Sentinel Pro принимает решение в три последовательных этапа:

• Направление (дневной график): фильтр старшего тренда на D1 определяет, торговать ли вообще и в каком направлении. Без ясного дневного тренда советник остаётся пассивным.

• Вход (H1): внутри подтверждённого дневного тренда система ищет вход на откате на H1 и ждёт подтверждения перед открытием позиции. Каждая сделка сразу получает фиксированный стоп-лосс; цель задаётся в фиксированном соотношении к риску.

• Наращивание позиции (пирамидинг): если сделка уже в прибыли и тренд продолжается, советник наращивает позицию чётко ограниченными шагами — строго в сторону прибыли, никогда в убыток. При каждом добавлении стопы существующих позиций подтягиваются к безубытку, так что общий риск позиции снижается рано.

В этом суть подхода: небольшие, чётко ограниченные риски на раннейстадии — и последовательное сопровождение тех немногих крупных трендовыхдвижений, которые и приносят результат.

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УПРАВЛЕНИЕ НАПРАВЛЕНИЕМ ОДНИМ НАЖАТИЕМ (НОВОЕ В 6.4)

Две цветные кнопки на панели дают вам контроль над тем, в какомнаправлении советнику разрешено работать:



[ LONG ON ] зелёная [ SHORT ON ] красная [ LONG OFF ] серая [ SHORT OFF ] серая

Достаточно одного нажатия. Состояние написано на самой кнопке.



ЗАЧЕМ ЭТА ФУНКЦИЯ:

• Потому что кнопка «Автоторговля» в терминале действует глобально: она останавливает все советники на всех графиках. Эти кнопки приостанавливают только данный советник и только на этом графике. Всё остальное продолжает работать.

• Потому что у трейдера часто есть собственное чёткое видение рынка. Видите нисходящий тренд на старшем таймфрейме — просто выключите LONG и позвольте советнику работать исключительно в вашем направлении, вместо того чтобы отключать его целиком.

ВАЖНО — ЧТО ИМЕННО БЛОКИРУЕТСЯ:Блокируются только НОВЫЕ входы в отключённом направлении. Уже открытыепозиции продолжают вестись как обычно: стоп-лосс, безубыток,тейк-профит и наращивание позиции остаются активными. Одно нажатиеникогда не должно обрывать работающую сделку.

Ваша настройка сохраняется: смена таймфрейма или перезапуск терминала несбрасывает переключатели. Направление, которое вы сознательно отключили,остаётся отключённым, пока вы сами его не включите.

И чтобы не возникло ложных ожиданий: это не автоматический рыночныйфильтр, который делает анализ за вас. Это ручной переключатель. Качестворешения остаётся за вами — инструмент лишь последовательно его исполняет.

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ЧЕГО ЖДАТЬ ОТ СИСТЕМЫ — ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧТИТЕ



Это самый важный раздел страницы. Aurora Sentinel Pro не являетсявсепогодной системой и здесь не продаётся как таковая. Движок знает двасостояния:



СОСТОЯНИЕ 1 — РЫНОК ИДЁТ СИЛЬНЫМ И УСТОЙЧИВЫМ ТРЕНДОМИменно для этого движок и создан. Он определяет направление, входит наоткатах и наращивает позицию пирамидингом. Практически весь доходобразуется здесь — сконцентрированно, в немногих, но крупных движениях.

СОСТОЯНИЕ 2 — РЫНОК ИДЁТ В БОКОВИКЕТогда происходит обратное. Устойчивых движений нет, многие сделкизаканчиваются в нуле или с небольшим минусом, а счёт какое-то времятопчется на месте или отдаёт часть прибыли. Встроенного чудо-средствапротив этого не существует, и мы не утверждаем, что оно у нас есть.



Середины нет. Если вы ищете систему, которая зарабатывает равномернонеделю за неделей, — это не она. Мы предпочитаем сказать это заранее, ане потом.



ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ НА ПРАКТИКЕ:

• Доход приходит всплесками в трендовых фазах, а не равномерно. Небольшая доля сделок несёт весь результат; подавляющее большинство закрывается около нуля.

• Между этими фазами нужны две вещи: терпение и достаточный капитал, чтобы пересидеть затишье.

• У того, кто умеет сам оценивать общую картину рынка, здесь есть реальное преимущество: затяжные боковые фазы часто распознаются заранее. В такие периоды имеет смысл сознательно приостановить советник и включить его снова, когда появятся ясные трендовые условия.



Если вы понимаете и принимаете этот профиль, вы получаете прозрачныйинструмент на правилах, без рисков сетки и мартингейла. Если нет —пожалуйста, не покупайте.

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РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО РАБОТЕ С КАПИТАЛОМ

Как распоряжаться прибылью — решать вам. Как проверенная практика (этоименно рекомендация, а не требование) хорошо себя показало регулярновыводить прибыль (например, еженедельно) и начинать каждую фазу торговлизаново с фиксированного стартового капитала. Так принимаемый рискостаётся расчётным и постоянным во времени.

Тот, кто оставляет прибыль на счёте, торгует растущим объёмом. Это можетувеличить доход в трендовых фазах, но точно так же увеличивает риск. Обапути возможны — решение за вами.

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УПРАВЛЕНИЕ РИСКОМ

• Фиксированный стоп-лосс в каждой сделке — ни одной позиции без защиты.

• Без мартингейла, без сетки, без усреднения в убыток.

• Пирамидинг происходит строго в сторону прибыли и чётко ограничен.

• Объём позиции рассчитывается по заданному вами проценту риска.

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УСТАНОВКА И ТРЕБОВАНИЯ

1. Прикрепите Aurora Sentinel Pro к графику XAUUSD H1.

2. Включите автоторговлю.3. Настройте риск и режим управления капиталом под свой счёт.

Set-файлы не нужны. После загрузки советник готов к работе с разумныминастройками по умолчанию.

ТРЕБОВАНИЯ:

• Инструмент: золото (XAUUSD)

• Таймфрейм: H1

• Платформа: MetaTrader 4

• Тип счёта: рекомендуется ECN-счёт с низкими спредами

• Кредитное плечо: не менее 1:500 (существенно для корректной работы)

• Рекомендуемый депозит: от 3 000 USD или эквивалент

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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ О РИСКАХ

Торговля финансовыми инструментами связана со значительным риском.Прошлые результаты не гарантируют будущих. Торгуйте только темкапиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

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СЕМЕЙСТВО AURORA

Этот продукт — часть линейки, рассчитанной на совместную работу:

• AURORA SENTINEL PRO — HYBRID EDITION Тот же движок плюс ручная панель управления сделками на графике. Автоматика работает, а вы при этом можете вмешаться.

• AURORA ZONES Зоны поддержки и сопротивления, ширина которых выводится из волатильности. Показывает, сколько остаётся до ближайшего серьёзного уровня.

• AURORA AUTO FIBONACCI Автоматически строит уровни Фибоначчи по последнему свингу и выделяет «золотой карман». Помогает оценить откаты.

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