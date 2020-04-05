Morpheus Scalper

  • Эксперты
  • Fernando De Paljla Silva
    Fernando De Paljla Silva

    Fernando De Paljla Silva

    I am a technology lover and have worked in the IT and software development industry since I graduated in computer science, but for the last 9 years I have been working on the development of Expert Advisors for Forex and the Stock Exchange as well as freelancing in the same area.
  • Версия: 3.1
  • Обновлено: 7 августа 2026
  • Активации: 10

Вот перевод и адаптация текста на русский язык, выполненные с сохранением исходной профессиональной структуры и форматирования для маркетплейса MQL5.

Форекс-робот Morpheus Scalper MT5 – Золото XAUUSD Бессрочный и Прибыльный

Откройте глаза на новую эру трейдинга: рынок золота на автопилоте. Могли бы вы представить, что высокотехнологичный инструмент будет работать на вас 24/7, анализируя самый ликвидный и прибыльный актив в мире ($XAUUSD$), пока вы отдыхаете? Больше не нужно проводить часы перед экраном монитора и испытывать эмоциональное выгорание.

Робот Morpheus Scalper MT5 был разработан специально для решения этой проблемы. Он не полагается на догадки или удачу — в его основе лежит исключительно математическая и хирургически точная скальпинг-стратегия на таймфрейме M15, созданная для извлечения стабильной прибыли из колебаний золота при максимальном сохранении вашего капитала.

Почему Morpheus Scalper не похож ни на что из того, что вы видели раньше?

Большинство советников терпят неудачу, потому что пытаются применять общие стратегии к любым рынкам. Morpheus Scalper — это узкоспециализированная система.

  • Полный фокус на XAUUSD (Золото): Настроен и оптимизирован исключительно под уникальное поведение и волатильность золота на графике M15.

  • Непреклонная дисциплина: Полностью исключает эмоциональный фактор на 100%. Робот рассчитывает точки входа, управляет рисками и фиксирует быстрые выходы за считанные секунды, действуя как хладнокровный профессиональный трейдер.

  • Умный риск-менеджмент: Разработан с акцентом на защиту вашего депозита. Он избегает опасных просадок и оберегает ваш баланс даже во время сильных рыночных штормов и высокой волатильности.

  • Полная автоматизация: Установите один раз и позвольте технологиям работать на вас, пока вы спите, работаете или наслаждаетесь свободным временем.

Что вы получите при приобретении полной системы?

Вы покупаете не просто файл, а готовую экосистему для профессионального трейдинга.

  1. Робот Morpheus Scalper MT5 с бессрочной лицензией: Без ежемесячных платежей и скрытых комиссий.

  2. Оптимизированный сет-файл (Preset): Полностью готов к загрузке прямо на график $XAUUSD$ M15.

  3. Пошаговое руководство по установке: Идеально подходит как для полных новичков, так и для продвинутых трейдеров.

  4. Первоначальная техническая поддержка: Напрямую через систему сообщений MQL5, чтобы гарантировать правильную работу советника на вашей платформе.

⚠️ ВНИМАНИЕ: Заберите свою копию до следующего обновления

Рынок Форекс меняется стремительно, и мы ценим эксклюзивность и стабильность наших инструментов. Поэтому количество лицензий по этой промо-цене запуска с бессрочным доступом строго ограничено.

Ваш переломный момент на финансовых рынках начинается с правильных решений. Хватит импровизировать с ручными стратегиями, которые приводят к сливам — начните торговать как крупные институты.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

  • Нужен ли мне опыт торговли?

    Нет. Робот уже полностью настроен на нашу лучшую стратегию. Вам достаточно просто следовать короткой инструкции по установке.

  • Имеет ли лицензия срок действия?

    Нет. Вы получаете пожизненную (бессрочную) лицензию для постоянного использования на платформе MetaTrader 5.

  • Какой рекомендуемый баланс (депозит)?

    Советник адаптируется под разные размеры счетов. Все рекомендации по безопасному мани-менеджменту включены в обучающие материалы.

Задавайте любые вопросы в комментариях ниже! Мы готовы помочь вам сделать следующий шаг к стабильной прибыли.

Предупреждение о рисках (Risk Disclaimer)

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высокими рисками и может привести к потере капитала. Результаты в прошлом не гарантируют доходности в будущем. Всегда используйте риск-менеджмент, соответствующий вашему профилю инвестора.


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ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
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DCC Scalper uses the Donchian Channel indicator along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal. This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, DCC Scalper is for you. DCC Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable, Furthermore, it includes all the essential and proven features, such as take pr
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Fernando De Paljla Silva
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Bkt Fx Pro uses  the Breakout strategy to generate potential returns by analyzing breakouts based on chart-based support and resistance levels along with candlestick and price analysis to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Bkt Fx Pro is for you. Bkt Fx Pro does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much
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Fernando De Paljla Silva
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Fernando De Paljla Silva
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Fx Trend Scalper uses the Bollinger Bands indicator with intelligent settings and combinations. Furthermore, it uses various Price Action features to identify specific patterns on the chart to identify a market entry signal . This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Fx Trend Scalper is for you. Fx Trend Scalper does not use AI, martingale or Grid, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample
GL Scalper EA
Fernando De Paljla Silva
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GL Scalper EA uses Pure Price Action and Linear Gradient Strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, GL Scalper EA is for you.  GL Scalper EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The GL Scalper EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick
Dunnigan EA
Fernando De Paljla Silva
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Dunnigan EA uses Pure Price Action and Willian Dunnigan's strategy to identify a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Dunnigan EA is for you.  Dunnigan EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Dunnigan EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by T
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LR Channel EA uses a Linear Regression pipeline to execute the strategy and generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, LR Channel EA is for you.  LR Channel EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The LR Channel EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting wi
SkyNet Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
SkyNet EA uses the Mean Return strategy plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, SkyNet EA is for you.  SkyNet EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The SkyNet EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick data, using the
Paradox Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Paradox Fx EA uses uses Candlestick Patterns plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Paradox Fx EA is for you.  Paradox Fx EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Paradox Fx EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick
Reactor Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Reactor Fx EA uses uses Candlestick Patterns plus Filters to generate a market entry signal.  This setup is frequently used by professional traders around the world. If you want a reliable EA, Reactor Fx EA is for you.  Reactor Fx EA   does not use AI or martingale, it does not work miracles, but it is safe. The results shown in the images are out of sample, therefore much more reliable. The Reactor Fx EA has been subjected to a long period of more than ten years of Backtesting with Tick by Tick
Sniper Fx EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Sniper FX использует комбинацию нескольких индикаторов с данными ценового действия для выявления определённых паттернов и генерации сигналов для входа в рынок. Эта конфигурация часто используется профессиональными трейдерами по всему миру. Если вам нужен надёжный советник, Sniper FX — ваш выбор. Sniper FX не использует ИИ, мартингейл или сетку; он не творит чудеса, но безопасен. Представленные здесь результаты не входят в выборку, что делает его гораздо более надёжным. Более того, он включает в
TitanCore Fx
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Эксперты
TitanCore Fx is an advanced Expert Advisor (EA) designed to operate safely and efficiently in the Forex market. Using multiple integrated strategies in Multi-Symbol mode, combined with intelligent trend detection filters, the robot is able to identify professional setups frequently used by experienced traders around the world. Unlike other solutions, TitanCore Fx does not use martingale, grids, or artificial intelligence, prioritizing security and risk management. All results are based on out-of
Hunter Scalper Fx
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
O Hunter Scalper Fx usa uma confluência de vários indicadores, Price Action e filtros para identificar padrões específicos e gerar Sinais de entrada no mercado . Este setup é frequentemente usado por traders profissionais Ao redor do mundo. Se queres um EA seguro, o Hunter Scalper Fx é pra você. O Hunter Scalper Fx não usa AI, martingale ou Grid, não faz milagres, mas é seguro. Os resultados Aqui apresentados nas imagens são de (out of Sample), portanto, muito mais confiável, Além disso, inclui
Gold Phantom EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Gold Phantom is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, Gold Phantom employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but de
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Fernando De Paljla Silva
Эксперты
XAU Quantum - Expert Advisor for XAUUSD XAU Quantum is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, XAU Quantum employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategi
Goldfish Expert
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Goldfish EA is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, Goldfish EA employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but deli
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Fernando De Paljla Silva
Эксперты
WaveGold EA is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated confluence of multiple technical indicators, price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, WaveGold EA employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but deli
Aureus Edge EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
Aureus Edge EA is a professional trading system designed specifically for the XAUUSD (Gold/USD) market. Utilizing a sophisticated price action analysis, and adaptive filters, the EA identifies high-probability trading patterns to generate precise entry signals. Developed with safety and reliability as core principles, Aureus Edge EA employs no artificial intelligence, martingale, grid trading, or other risky strategies. It doesn't promise miracles, but delivers consistent, risk-aware performance
GoldMax EA
Fernando De Paljla Silva
Эксперты
GoldMax EA Forex Robot – Lifetime & Profitable XAUUSD Gold Trading Recommended Settings Timeframe:  H1 Currency Pair: XAUUSD Open your eyes to the new era of trading: the Gold market on autopilot. Have you ever imagined having a high-tech tool working for you 24 hours a day, analyzing the most liquid and profitable asset in the world ( $XAUUSD$ ), without you having to spend hours glued to a computer screen or suffering from emotional burnout? The GoldMax EA was developed specifically to solve t
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