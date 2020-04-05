BOSPro EA – Умная система торговли на пробоях для MT5

Обзор

BOS EA — это полностью автоматизированный Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для торговли пробоями рынка с использованием стратегии Break of Structure (BOS), объединённой с фильтрами импульса и волатильности.

Этот советник создан для трейдеров, которым нужны дисциплинированные входы, динамическое управление рисками и автоматическая защита от неблагоприятных рыночных условий, таких как высокая спред-стоимость, новостная волатильность и гэпы выходных.

Система использует:

Определение пробоев Swing High / Swing Low

Подтверждение импульса RSI

Фильтр волатильности ATR

Подтверждение силы свечи

Динамический расчёт лота на основе риска

Новостной фильтр

Защиту на выходные

Идеально подходит для GOLD, Forex и волатильных рынков.

Основные функции

✔ Входы по Break of Structure (BOS)

Автоматически определяет валидные пробойные возможности на основе swing high и swing low.

✔ Динамическое управление рисками

Размер лота автоматически рассчитывается на основе баланса счёта и выбранного процента риска.

✔ RSI фильтр импульса

Избегает слабых сетапов, подтверждая бычий или медвежий импульс перед входом.

✔ ATR фильтр волатильности

Торговля происходит только при достаточной рыночной волатильности.

✔ Подтверждение сильной свечи

Фильтрует ложные пробои с помощью анализа силы тела свечи.

✔ Защита от спреда

Предотвращает торговлю при высоких спредах.

✔ Фильтр важных новостей

Избегает торговли во время опасных новостей, таких как:

NFP

CPI

FOMC

Речи Пауэлла

Решения по процентной ставке

✔ Защита на выходные

Останавливает открытие сделок перед закрытием рынка на выходные

Автоматически закрывает позиции перед гэпами

Избежание тройных свопов по средам

✔ Уведомления в Telegram

Мгновенные уведомления в Telegram о:

BUY сигналах

SELL сигналах

Take Profit

Stop Loss

Автоматических закрытиях

✔ Добавление к прибыльным позициям до 5 сеток (grid)

Для увеличения прибыли при движении рынка в вашу сторону.

Управление рисками

Советник включает профессиональный риск-менеджмент:

Риск % на сделку (рекомендуется 0.1–0.5%)

Автоматический расчёт лота

Фиксированные Stop Loss и Take Profit

Защита от ограничений брокера по лотам

Рекомендуемые настройки

Рынок: только золото

XAUUSD (Gold)

Рекомендуемый таймфрейм:

M5

Рекомендуемый брокер:

ECN брокер с низким спредом

Быстрое исполнение

Параметры ввода

Настройка Описание RiskPercent Процент риска на сделку SwingLength Чувствительность определения swing StopLossPoints Дистанция Stop Loss TakeProfitPoints Дистанция Take Profit RSI Levels Подтверждение импульса ATR Filter Фильтр волатильности News Filter Блокировка торговли во время новостей Weekend Filter Защита от торговли на выходных Telegram Settings Интеграция уведомлений

Важные примечания

Используйте правильное управление рисками

Рекомендуется VPS для круглосуточной работы

Оптимизирован только для MetaTrader 5

Результаты могут отличаться в зависимости от брокера и рыночных условий

Почему стоит выбрать BOS EA?

BOS EA объединяет торговлю на пробоях, подтверждение импульса и продвинутые защитные фильтры в одной мощной автоматизированной системе.

Создан для трейдеров, которые ценят:

Умные входы

Контролируемый риск

Стабильное исполнение

Автоматическую защиту

Торгуйте на рынке дисциплинированно и уверенно с BOS EA.

Поддержка и требования к счету

Если у вас возникнут вопросы по тестированию или настройке советника (EA), вы можете написать мне в любое время. Я с удовольствием помогу вам.

Настройки по умолчанию

Стандартные настройки этого советника оптимизированы для 2-значных котировок Gold (XAUUSD).

Рекомендуемый минимальный депозит

Ultra Micro Account: минимум 500 USD

Standard Account: минимум 5 000 USD

Перед началом торговли убедитесь, что размер контракта, минимальный объем лота и спецификации символа Gold (XAUUSD) у вашего брокера соответствуют настройкам советника.

⚠ Важно: Перед использованием советника на реальном счете обязательно протестируйте его на демо-счете, чтобы убедиться в его совместимости с условиями торговли вашего брокера.

💰 Модель ценообразования (Ограниченный ранний доступ)

Обычная цена: 1200 долларов США

Стартовая цена продажи: 299 долларов США (для первых покупателей)

📈 Правило повышения цены:

Каждые 100 покупок цена увеличивается на 100 долларов США.

⏳ Ранние покупатели получают наибольшее преимущество.