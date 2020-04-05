BosPro

BOSPro EA – Умная система торговли на пробоях для MT5

Обзор

BOS EA — это полностью автоматизированный Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для торговли пробоями рынка с использованием стратегии Break of Structure (BOS), объединённой с фильтрами импульса и волатильности.

Этот советник создан для трейдеров, которым нужны дисциплинированные входы, динамическое управление рисками и автоматическая защита от неблагоприятных рыночных условий, таких как высокая спред-стоимость, новостная волатильность и гэпы выходных.

Система использует:

  • Определение пробоев Swing High / Swing Low
  • Подтверждение импульса RSI
  • Фильтр волатильности ATR
  • Подтверждение силы свечи
  • Динамический расчёт лота на основе риска
  • Новостной фильтр
  • Защиту на выходные

Идеально подходит для GOLD, Forex и волатильных рынков.

Основные функции

Входы по Break of Structure (BOS)
Автоматически определяет валидные пробойные возможности на основе swing high и swing low.

Динамическое управление рисками
Размер лота автоматически рассчитывается на основе баланса счёта и выбранного процента риска.

RSI фильтр импульса
Избегает слабых сетапов, подтверждая бычий или медвежий импульс перед входом.

ATR фильтр волатильности
Торговля происходит только при достаточной рыночной волатильности.

Подтверждение сильной свечи
Фильтрует ложные пробои с помощью анализа силы тела свечи.

Защита от спреда
Предотвращает торговлю при высоких спредах.

Фильтр важных новостей
Избегает торговли во время опасных новостей, таких как:

  • NFP
  • CPI
  • FOMC
  • Речи Пауэлла
  • Решения по процентной ставке

Защита на выходные

  • Останавливает открытие сделок перед закрытием рынка на выходные
  • Автоматически закрывает позиции перед гэпами
  • Избежание тройных свопов по средам

Уведомления в Telegram
Мгновенные уведомления в Telegram о:

  • BUY сигналах
  • SELL сигналах
  • Take Profit
  • Stop Loss
  • Автоматических закрытиях

Добавление к прибыльным позициям до 5 сеток (grid)
Для увеличения прибыли при движении рынка в вашу сторону.

Управление рисками

Советник включает профессиональный риск-менеджмент:

  • Риск % на сделку (рекомендуется 0.1–0.5%)
  • Автоматический расчёт лота
  • Фиксированные Stop Loss и Take Profit
  • Защита от ограничений брокера по лотам

Рекомендуемые настройки

Рынок: только золото

  • XAUUSD (Gold)

Рекомендуемый таймфрейм:

  • M5

Рекомендуемый брокер:

  • ECN брокер с низким спредом
  • Быстрое исполнение

Параметры ввода

Настройка Описание
RiskPercent Процент риска на сделку
SwingLength Чувствительность определения swing
StopLossPoints Дистанция Stop Loss
TakeProfitPoints Дистанция Take Profit
RSI Levels Подтверждение импульса
ATR Filter Фильтр волатильности
News Filter Блокировка торговли во время новостей
Weekend Filter Защита от торговли на выходных
Telegram Settings Интеграция уведомлений

Важные примечания

  • Используйте правильное управление рисками
  • Рекомендуется VPS для круглосуточной работы
  • Оптимизирован только для MetaTrader 5
  • Результаты могут отличаться в зависимости от брокера и рыночных условий

Почему стоит выбрать BOS EA?

BOS EA объединяет торговлю на пробоях, подтверждение импульса и продвинутые защитные фильтры в одной мощной автоматизированной системе.

Создан для трейдеров, которые ценят:

  • Умные входы
  • Контролируемый риск
  • Стабильное исполнение
  • Автоматическую защиту

Торгуйте на рынке дисциплинированно и уверенно с BOS EA.

Поддержка и требования к счету

Если у вас возникнут вопросы по тестированию или настройке советника (EA), вы можете написать мне в любое время. Я с удовольствием помогу вам.

Настройки по умолчанию

  • Стандартные настройки этого советника оптимизированы для 2-значных котировок Gold (XAUUSD).

Рекомендуемый минимальный депозит

  • Ultra Micro Account: минимум 500 USD

  • Standard Account: минимум 5 000 USD

Перед началом торговли убедитесь, что размер контракта, минимальный объем лота и спецификации символа Gold (XAUUSD) у вашего брокера соответствуют настройкам советника.

Важно: Перед использованием советника на реальном счете обязательно протестируйте его на демо-счете, чтобы убедиться в его совместимости с условиями торговли вашего брокера.

💰 Модель ценообразования (Ограниченный ранний доступ)

Обычная цена: 1200 долларов США

Стартовая цена продажи: 299 долларов США (для первых покупателей)

📈 Правило повышения цены:

Каждые 100 покупок цена увеличивается на 100 долларов США.

⏳ Ранние покупатели получают наибольшее преимущество.


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Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Byrdi
William Brandon Autry
5 (20)
Эксперты
BYRDI - Сеть ИИ, которая торгует как единое целое Большинство советников видят один терминал. BYRDI видит всю сеть. Сделка, открытая на одном счёте, может изменить риск каждого другого вашего счёта. BYRDI объединяет отдельные терминалы MetaTrader 5 в одну согласованную mesh-сеть. Каждый узел может сохранять свой счёт, брокера, рынки, модель ИИ, стратегию и настройки риска, оставаясь при этом осведомлённым о системе в целом. BYRDI может распределять возможности, контролировать экспозицию и обесп
Cortex Aurex
Vladimir Mametov
4.64 (11)
Эксперты
Это полностью автоматический советник (Expert Advisor) для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли золотом (XAUUSD). Его торговая логика построена с учетом особенностей рынка золота: высокой волатильности, резких ценовых движений и быстрых разворотов. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость реакции, дисциплина и точное управление позициями. Основное внимание уделено грамотному сопровождению сделок, быстрому реагированию на изменения рынка и контролиру
Precise Pair Trading Pro
Arkadii Zagorulko
3.75 (12)
Эксперты
Обратите внимание, что я не продаю этот EA через сторонних продавцов, партнёров или другие каналы распространения. Мониторинг -  Живой сигнал Публичный канал - Здесь Этот EA торгует двумя символами и ищет краткосрочный дисбаланс между ними. Когда символы движутся не так, как обычно в их нормальной связи, EA может открыть сделки и закрыть их, когда дисбаланс становится меньше. Это не grid EA. Это не мартингейл. EA не открывает много восстановительных ордеров. Он использует только 1 позицию на сим
Aetherion Prime EA
Valentina Zhuchkova
1 (2)
Эксперты
AETHERION PRIME EA Точная алгоритмическая торговля на XAUUSD, таймфрейм H1 Публичный живой сигнал для мониторинга в реальном времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2381671 Ограниченное стартовое предложение Первые 7 копий доступны всего за $259 . После их продажи цена сразу увеличится на $100 — до $359 . Это стартовое предложение предназначено для трейдеров, которые хотят присоединиться к Aetherion Prime EA на самом раннем этапе и с самого начала наблюдать за развитием системы через публичный
ArtQuant Gold
Miguel Angel Vico Alba
4.2 (25)
Эксперты
ArtQuant Gold — мультимодульный торговый советник для XAUUSD ArtQuant Gold — это автоматическая торговая система, разработанная исключительно для торговли золотом в MetaTrader 5. Советник объединяет несколько независимых торговых модулей с централизованным управлением портфелем, ограничениями экспозиции, фильтрами исполнения, виртуальным управлением сделками и средствами защиты счета. Он предназначен для трейдеров, которым нужна специализированная система для XAUUSD без необходимости самостоятел
SomaGold
Andrii Soma
5 (9)
Эксперты
SomaGold — мультистратегийный пробойный советник для MetaTrader 5, созданный исключительно для золота (XAUUSD). Один график, один советник, 32 независимые стратегии, работающие вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Это мой первый опубликованный советник на MQL5. Чтобы сделать его доступным на старте, я использую прозрачную модель поэтапного роста цены: Стартовая цена: 100 USD Цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Ранние покупатели фиксируют самую низк
Impulse MT5
Simon Reeves
5 (16)
Эксперты
Are you ready to power up your Gold trading? Impulse by Starpoint Trading — A six-strategy gold EA that waits for the perfect shot. Come chat with us in our public MQL5 channel!  https://www.mql5.com/en/channels/starpoint Impulse v2.00 is here! The biggest update in Impulse's history has arrived. Version 2.00 takes everything that made Impulse a disciplined, patient Gold trading system and elevates it across the board: A brand-new sixth strategy — Conviction Momentum joins the squad, hunting de
BB Return mt5
Leonid Arkhipov
4.42 (125)
Эксперты
BB Return — советник для торговли золотом (XAUUSD). Эту торговую идею я использовал ранее в ручной торговле. В основе стратегии — возврат цены к диапазону Bollinger Bands , но не в лоб и не по каждому касанию. Для рынка золота одних лент недостаточно, поэтому в советнике применяются дополнительные фильтры, отсекающие лишние и нерабочие ситуации. Открываются только те сделки, где логика возврата действительно оправдана. Global update on June 14th   Принципы торговли — в торговле не используются с
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GoldTraderPro
Reynaldo Jr Audencial Pascual
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GoldTraderPro EA – Торговый робот на основе прорыва структуры с управлением риском GoldTraderPro EA – это автоматический эксперт для MetaTrader 5, основанный на стратегии Break of Structure (BOS) , использующей ценовое действие (price action). EA определяет подтверждённые максимумы и минимумы колебаний (swing highs и swing lows) и открывает сделки только при действительном прорыве рыночной структуры с подтверждением свечей , помогая трейдерам избегать случайных или преждевременных входов. Он ис
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GoldScalperPro – Автоматический торговый советник для MT5 (Gold EA) GoldScalperPro — это полностью автоматизированный Expert Advisor (EA) для MetaTrader 5 , разработанный для торговли золотом (XAUUSD) и другими волатильными рынками. Советник сочетает анализ ценового действия (Price Action) , концепции Smart Money и многоуровневую систему подтверждений для поиска высоковероятных скальпинг- и внутридневных сделок . Ключевые особенности EMA-фильтр тренда — определяет текущее направление рынка О
LotCalculatorPro
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LotCalculatorPro + Smart Trading Panel LotCalculatorPro — это мощный универсальный торговый помощник, разработанный для упрощения управления рисками, расчёта размера лота и выполнения сделок прямо с графика. Этот инструмент помогает трейдерам контролировать риск, рассчитывать точный размер лота и автоматически управлять сделками благодаря таким интеллектуальным функциям, как Break-Even, частичное закрытие позиций и защита дневной прибыли/убытков . Идеально подходит для форекс-трейдеров, проп-тре
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