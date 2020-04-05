BosPro
- Эксперты
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- Версия: 1.44
- Активации: 5
BOSPro EA – Умная система торговли на пробоях для MT5
Обзор
BOS EA — это полностью автоматизированный Expert Advisor для MetaTrader 5, разработанный для торговли пробоями рынка с использованием стратегии Break of Structure (BOS), объединённой с фильтрами импульса и волатильности.
Этот советник создан для трейдеров, которым нужны дисциплинированные входы, динамическое управление рисками и автоматическая защита от неблагоприятных рыночных условий, таких как высокая спред-стоимость, новостная волатильность и гэпы выходных.
Система использует:
- Определение пробоев Swing High / Swing Low
- Подтверждение импульса RSI
- Фильтр волатильности ATR
- Подтверждение силы свечи
- Динамический расчёт лота на основе риска
- Новостной фильтр
- Защиту на выходные
Идеально подходит для GOLD, Forex и волатильных рынков.
Основные функции
✔ Входы по Break of Structure (BOS)
Автоматически определяет валидные пробойные возможности на основе swing high и swing low.
✔ Динамическое управление рисками
Размер лота автоматически рассчитывается на основе баланса счёта и выбранного процента риска.
✔ RSI фильтр импульса
Избегает слабых сетапов, подтверждая бычий или медвежий импульс перед входом.
✔ ATR фильтр волатильности
Торговля происходит только при достаточной рыночной волатильности.
✔ Подтверждение сильной свечи
Фильтрует ложные пробои с помощью анализа силы тела свечи.
✔ Защита от спреда
Предотвращает торговлю при высоких спредах.
✔ Фильтр важных новостей
Избегает торговли во время опасных новостей, таких как:
- NFP
- CPI
- FOMC
- Речи Пауэлла
- Решения по процентной ставке
✔ Защита на выходные
- Останавливает открытие сделок перед закрытием рынка на выходные
- Автоматически закрывает позиции перед гэпами
- Избежание тройных свопов по средам
✔ Уведомления в Telegram
Мгновенные уведомления в Telegram о:
- BUY сигналах
- SELL сигналах
- Take Profit
- Stop Loss
- Автоматических закрытиях
✔ Добавление к прибыльным позициям до 5 сеток (grid)
Для увеличения прибыли при движении рынка в вашу сторону.
Управление рисками
Советник включает профессиональный риск-менеджмент:
- Риск % на сделку (рекомендуется 0.1–0.5%)
- Автоматический расчёт лота
- Фиксированные Stop Loss и Take Profit
- Защита от ограничений брокера по лотам
Рекомендуемые настройки
Рынок: только золото
- XAUUSD (Gold)
Рекомендуемый таймфрейм:
- M5
Рекомендуемый брокер:
- ECN брокер с низким спредом
- Быстрое исполнение
Параметры ввода
|Настройка
|Описание
|RiskPercent
|Процент риска на сделку
|SwingLength
|Чувствительность определения swing
|StopLossPoints
|Дистанция Stop Loss
|TakeProfitPoints
|Дистанция Take Profit
|RSI Levels
|Подтверждение импульса
|ATR Filter
|Фильтр волатильности
|News Filter
|Блокировка торговли во время новостей
|Weekend Filter
|Защита от торговли на выходных
|Telegram Settings
|Интеграция уведомлений
Важные примечания
- Используйте правильное управление рисками
- Рекомендуется VPS для круглосуточной работы
- Оптимизирован только для MetaTrader 5
- Результаты могут отличаться в зависимости от брокера и рыночных условий
Почему стоит выбрать BOS EA?
BOS EA объединяет торговлю на пробоях, подтверждение импульса и продвинутые защитные фильтры в одной мощной автоматизированной системе.
Создан для трейдеров, которые ценят:
- Умные входы
- Контролируемый риск
- Стабильное исполнение
- Автоматическую защиту
Торгуйте на рынке дисциплинированно и уверенно с BOS EA.
Поддержка и требования к счету
Если у вас возникнут вопросы по тестированию или настройке советника (EA), вы можете написать мне в любое время. Я с удовольствием помогу вам.
Настройки по умолчанию
Стандартные настройки этого советника оптимизированы для 2-значных котировок Gold (XAUUSD).
Рекомендуемый минимальный депозит
Ultra Micro Account: минимум 500 USD
Standard Account: минимум 5 000 USD
Перед началом торговли убедитесь, что размер контракта, минимальный объем лота и спецификации символа Gold (XAUUSD) у вашего брокера соответствуют настройкам советника.
⚠ Важно: Перед использованием советника на реальном счете обязательно протестируйте его на демо-счете, чтобы убедиться в его совместимости с условиями торговли вашего брокера.
💰 Модель ценообразования (Ограниченный ранний доступ)
Обычная цена: 1200 долларов США
Стартовая цена продажи: 299 долларов США (для первых покупателей)
📈 Правило повышения цены:
Каждые 100 покупок цена увеличивается на 100 долларов США.