Gold Leapfrog – это институциональная торговая система, работающая с несколькими активами, созданная специально вокруг золота (XAUUSD) в качестве основного драгоценного металла, и поддерживаемая четырьмя основными валютными корреляционными парами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD). Эксперт объединяет многотаймфреймовый корреляционный анализ, масштабирование лотов на основе бета-коэффициента и адаптивный сеточный механизм восстановления для торговли по направленному импульсу, сохраняя при этом строгую защиту капитала.





Каждая сделка автоматически защищается динамическими уровнями Stop Loss и Take Profit на основе ATR, рассчитанными с точностью до tick-size. Все процедуры исполнения и управления ордерами оптимизированы для бесперебойной работы как на счетах с неттингом, так и с хеджированием, выдерживая неблагоприятные условия брокера, такие как расширение спреда, задержки исполнения, низкий баланс и гэпы на закрытии сессии. EA успешно проходит проверку MQL5 Market без единой ошибки в журнале.





Ключевые возможности

EA отслеживает золото и четыре коррелирующие валютные пары с одного графика. В отличие от простых односимвольных систем, Gold Leapfrog рассчитывает скользящую корреляцию Пирсона и бета-коэффициент к золоту на часовом таймфрейме. Когда фильтр корреляции включен, EA оценивает направление по всему портфелю и открывает сделки только при статистическом подтверждении сигнала. Вы также можете отключить корреляционный фильтр, чтобы торговать по каждому символу независимо на любом выбранном таймфрейме.





Управление сделками осуществляется с помощью двухрежимной динамической сетки. Режим "Сетка в прибыли" масштабирует прибыльные позиции для захвата затяжных трендов, тогда как режим "Сетка в убытке" управляет плавающей просадкой с использованием умного множителя лота. Вместо слепого удвоения размеров лотов, множитель масштабируется геометрически и учитывает максимальные лимиты объема брокера и маржинальные проверки для предотвращения чрезмерного кредитного плеча.





Режим алгоритмического спасения позволяет EA принимать плавающие ручные сделки (Magic 0) или ордера, оставленные неисправными сторонними советниками. После принятия Gold Leapfrog применяет свой математический механизм восстановления и логику трейлинговой корзины для вывода этих плавающих позиций из просадки.





Встроенный защитный комплекс Broker Defense Suite защищает от всплесков исполнения и охоты за стопами. Он включает опциональные виртуальные уровни Stop Loss и Take Profit, скрытые от сервера брокера, обнаружение ловушки высокого маржинального требования (HMR) при падении кредитного плеча и мониторинг задержки исполнения в реальном времени.





Институциональный защитный выключатель Drawdown Circuit Breaker отслеживает эквити счета в реальном времени. Если просадка эквити достигает заданного порога или срабатывают дневные лимиты убытка/прибыли, EA безопасно закрывает открытые позиции частями и блокирует торговлю для защиты капитала. Фиксатор прибыли Trailing Basket непрерывно отслеживает совокупную долларовую прибыль по всем позициям, отслеживая пик и закрывая всю корзину при достижении шага отката.





Интерактивная панель управления на графике обеспечивает исполнение Buy и Sell в один клик, кнопки выборочного закрытия (закрыть прибыль, закрыть убыток, закрыть все по паре, закрыть все ордера), а также переключатели для автоторговли, режимов сетки, мобильного зеркалирования и ночной выгрузки. Панель отображает в реальном времени эквити счета, свободную маржу, сегодняшнюю прибыль, недельную прибыль, месячную прибыль и разбивку по символам, а также накладывает визуальные индикаторы 64-EMA Rainbow и сглаженный Heikin-Ashi на графике.





Внутренняя оптимизация и соответствие требованиям валидации

Кодовая база разработана в соответствии со стандартными требованиями рыночного качества:





Все расстояния Stop Loss и Take Profit нормализованы к tick-size брокера, уровням стопов и уровням заморозки.

Ордера исполняются по двухэтапной модели рыночного исполнения для предотвращения ошибок разделения ордеров у STP и ECN брокеров.

Предварительные симуляции свободной маржи гарантируют, что EA никогда не пытается открыть сделки, превышающие доступную маржу, предотвращая ошибки отклонения из-за нехватки средств.

Позиции на неттинг-счетах закрываются рассчитанными частями с учетом максимальных объемов по символу и направленных лимитов.

Встроенная проверка сессий гарантирует, что EA никогда не пытается выполнить операции с ордерами, когда торговая сессия символа закрыта.

Отсутствие вызовов функций прерывания тестирования обеспечивает бесперебойную оценку во время автоматических бэктестов.

Входные параметры

Общие





InpLanguage – Язык интерфейса (Английский или Русский)

InpNaturalLanguagePreset – Пресеты для консервативного, сбалансированного или агрессивного масштабирования

Управление риском и лотами





InpStopLossPercent – Стоп-лосс в процентах от баланса (0 = отключено)

InpUseLotManual – Включить ручной фиксированный размер лота

InpManualLot – Фиксированный ручной размер лота

InpRisk – Процент риска на сделку для автоматического расчета лота

InpProfitPips – Целевая прибыль в пипсах для тейк-профита

InpMinPips – Минимальный размер свечи в пипсах для входных сигналов

InpTimeFrame – Таймфрейм свечей для входных сигналов

InpUseLotIncrease – Включить умный множитель лота для масштабирования сетки

InpGridMultiplier – Множитель лота для последовательных уровней сетки

Торговые символы и шаги сетки





InpSymbolXAUUSD – Имя символа Золото против Доллара США

InpStepXAUUSD – Шаг сетки в пипсах для XAUUSD

InpSymbolSym2 по Sym5 – Пользовательские символы валютных корреляций (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD)

InpStepSym2 по Sym5 – Шаги сетки в пипсах для вторичных символов

InpMaxOrders – Максимальное количество открытых ордеров по всему портфелю

InpMobileClosePair – Символ, используемый для удаленного закрытия всех ордеров с мобильного устройства

Торговые часы





InpTimeStart – Час начала торговли (время сервера брокера)

InpTimeEnd – Час окончания торговли (время сервера брокера)

Конфигурация EA





InpSpeedEA – Интервал таймера EA в миллисекундах

InpMagicNumber – Уникальный идентификатор ордеров EA

Расширенные фильтры (ATR, RSI, EMA, AI)





InpUseATRStep – Включить динамический размер шага сетки на основе ATR

InpATRPeriod – Период расчета ATR

InpATRTimeFrame – Таймфрейм для ATR

InpUseRSIFilter – Включить часовой фильтр истощения RSI

InpRSIPeriod – Период расчета RSI

InpRSIOverbought – Верхний уровень перекупленности RSI для сигналов на покупку

InpRSIOversold – Нижний уровень перепроданности RSI для сигналов на продажу

InpUseEMAFilter – Включить трендовый фильтр EMA на H4

InpEMAPeriod – Период EMA

InpEMATimeFrame – Таймфрейм для EMA

InpUseEMARainbow – Отображать наложение 64-EMA Rainbow на график

InpUseSmoothedHA – Отображать наложение сглаженного Heikin-Ashi на график

InpShowCandleCountdown – Отображать таймер обратного отсчета текущей свечи

InpUseAIEngine – Включить адаптивную настройку параметров

Корреляционный движок





InpUseCorrelationFilter – Включить фильтр корреляции с золотом (false = независимая торговля)

InpForceTradeAnySymbol – Разрешить независимые входы по символам

InpCorrelationTimeFrame – Таймфрейм для расчета корреляции Пирсона

InpCorrelationPeriod – Количество баров для скользящей корреляции

InpCorrelationThreshold – Минимальный порог абсолютной корреляции

InpUseBetaScaling – Включить масштабирование лотов по бета-коэффициенту относительно золота

InpBetaMinMultiplier – Минимальный допустимый множитель лота для бета

InpBetaMaxMultiplier – Максимальный допустимый множитель лота для бета

Защита от брокера и анти-манипуляции





InpUseBrokerDefenses – Включить защитный комплекс брокера

InpUseVirtualStops – Использовать скрытые виртуальные Stop Loss и Take Profit

InpUseHMRDetection – Включить обнаружение ловушки высокого маржинального требования (HMR)

InpHMRMarginMultiplier – Максимально допустимое соотношение всплеска начальной маржи

InpMaxExecutionLatencyMs – Порог предупреждения о задержке в миллисекундах

InpMaxLatencyWarnings – Количество последовательных предупреждений о задержке перед временным охлаждением

Режим алгоритмического спасения





InpUseRescueMode – Включить режим спасения плавающих ордеров

InpRescueManualOnly – Спасать только ручные сделки и сделки EA

InpRescueTargetMagic – Конкретный Magic Number для спасения (0 = все не-EA сделки)

InpRescueAllSymbols – Принимать плавающие сделки по всем символам на счете

Институциональная защита риска и маржи





InpMaxDrawdownPercent – Максимально допустимый процент просадки эквити

InpHWMDrawdownPercent – Процентный лимит просадки эквити от максимума (High-Water Mark)

InpDailyLossPercent – Дневной лимит просадки эквити в процентах

InpDailyProfitPercent – Дневной целевой уровень фиксации прибыли эквити в процентах

InpSymbolMaxDDPercent – Лимит просадки в процентах по каждому символу

InpSymbolMaxDDClosePercent – Процент просадки по символу для аварийного закрытия

InpMinMarginLevelPercent – Минимальный уровень маржи в процентах для открытия новых сделок

InpCriticalMarginLevelPercent – Критический уровень маржи для защиты от стоп-аута

InpMinFreeMarginPercent – Минимальный буфер свободной маржи в процентах

InpUseDynamicLotScaling – Уменьшать размеры лотов, когда уровень маржи падает ниже 300 процентов

InpUseTrailingBasket – Включить трейлинг-стоп по совокупной прибыли корзины

InpBasketTriggerDeposit – Порог активации долларовой прибыли корзины

InpBasketTrailingStep – Шаг трейлинга долларовой прибыли корзины

Поддержка

По техническим вопросам, отзывам или помощи, пожалуйста, используйте раздел комментариев к продукту на MQL5 или встроенную систему сообщений MQL5.