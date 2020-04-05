Gold Leapfrog

Gold Leapfrog – это институциональная торговая система, работающая с несколькими активами, созданная специально вокруг золота (XAUUSD) в качестве основного драгоценного металла, и поддерживаемая четырьмя основными валютными корреляционными парами (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD). Эксперт объединяет многотаймфреймовый корреляционный анализ, масштабирование лотов на основе бета-коэффициента и адаптивный сеточный механизм восстановления для торговли по направленному импульсу, сохраняя при этом строгую защиту капитала.

Каждая сделка автоматически защищается динамическими уровнями Stop Loss и Take Profit на основе ATR, рассчитанными с точностью до tick-size. Все процедуры исполнения и управления ордерами оптимизированы для бесперебойной работы как на счетах с неттингом, так и с хеджированием, выдерживая неблагоприятные условия брокера, такие как расширение спреда, задержки исполнения, низкий баланс и гэпы на закрытии сессии. EA успешно проходит проверку MQL5 Market без единой ошибки в журнале.

Ключевые возможности
EA отслеживает золото и четыре коррелирующие валютные пары с одного графика. В отличие от простых односимвольных систем, Gold Leapfrog рассчитывает скользящую корреляцию Пирсона и бета-коэффициент к золоту на часовом таймфрейме. Когда фильтр корреляции включен, EA оценивает направление по всему портфелю и открывает сделки только при статистическом подтверждении сигнала. Вы также можете отключить корреляционный фильтр, чтобы торговать по каждому символу независимо на любом выбранном таймфрейме.

Управление сделками осуществляется с помощью двухрежимной динамической сетки. Режим "Сетка в прибыли" масштабирует прибыльные позиции для захвата затяжных трендов, тогда как режим "Сетка в убытке" управляет плавающей просадкой с использованием умного множителя лота. Вместо слепого удвоения размеров лотов, множитель масштабируется геометрически и учитывает максимальные лимиты объема брокера и маржинальные проверки для предотвращения чрезмерного кредитного плеча.

Режим алгоритмического спасения позволяет EA принимать плавающие ручные сделки (Magic 0) или ордера, оставленные неисправными сторонними советниками. После принятия Gold Leapfrog применяет свой математический механизм восстановления и логику трейлинговой корзины для вывода этих плавающих позиций из просадки.

Встроенный защитный комплекс Broker Defense Suite защищает от всплесков исполнения и охоты за стопами. Он включает опциональные виртуальные уровни Stop Loss и Take Profit, скрытые от сервера брокера, обнаружение ловушки высокого маржинального требования (HMR) при падении кредитного плеча и мониторинг задержки исполнения в реальном времени.

Институциональный защитный выключатель Drawdown Circuit Breaker отслеживает эквити счета в реальном времени. Если просадка эквити достигает заданного порога или срабатывают дневные лимиты убытка/прибыли, EA безопасно закрывает открытые позиции частями и блокирует торговлю для защиты капитала. Фиксатор прибыли Trailing Basket непрерывно отслеживает совокупную долларовую прибыль по всем позициям, отслеживая пик и закрывая всю корзину при достижении шага отката.

Интерактивная панель управления на графике обеспечивает исполнение Buy и Sell в один клик, кнопки выборочного закрытия (закрыть прибыль, закрыть убыток, закрыть все по паре, закрыть все ордера), а также переключатели для автоторговли, режимов сетки, мобильного зеркалирования и ночной выгрузки. Панель отображает в реальном времени эквити счета, свободную маржу, сегодняшнюю прибыль, недельную прибыль, месячную прибыль и разбивку по символам, а также накладывает визуальные индикаторы 64-EMA Rainbow и сглаженный Heikin-Ashi на графике.

Внутренняя оптимизация и соответствие требованиям валидации
Кодовая база разработана в соответствии со стандартными требованиями рыночного качества:

Все расстояния Stop Loss и Take Profit нормализованы к tick-size брокера, уровням стопов и уровням заморозки.
Ордера исполняются по двухэтапной модели рыночного исполнения для предотвращения ошибок разделения ордеров у STP и ECN брокеров.
Предварительные симуляции свободной маржи гарантируют, что EA никогда не пытается открыть сделки, превышающие доступную маржу, предотвращая ошибки отклонения из-за нехватки средств.
Позиции на неттинг-счетах закрываются рассчитанными частями с учетом максимальных объемов по символу и направленных лимитов.
Встроенная проверка сессий гарантирует, что EA никогда не пытается выполнить операции с ордерами, когда торговая сессия символа закрыта.
Отсутствие вызовов функций прерывания тестирования обеспечивает бесперебойную оценку во время автоматических бэктестов.
Входные параметры
Общие

InpLanguage – Язык интерфейса (Английский или Русский)
InpNaturalLanguagePreset – Пресеты для консервативного, сбалансированного или агрессивного масштабирования
Управление риском и лотами

InpStopLossPercent – Стоп-лосс в процентах от баланса (0 = отключено)
InpUseLotManual – Включить ручной фиксированный размер лота
InpManualLot – Фиксированный ручной размер лота
InpRisk – Процент риска на сделку для автоматического расчета лота
InpProfitPips – Целевая прибыль в пипсах для тейк-профита
InpMinPips – Минимальный размер свечи в пипсах для входных сигналов
InpTimeFrame – Таймфрейм свечей для входных сигналов
InpUseLotIncrease – Включить умный множитель лота для масштабирования сетки
InpGridMultiplier – Множитель лота для последовательных уровней сетки
Торговые символы и шаги сетки

InpSymbolXAUUSD – Имя символа Золото против Доллара США
InpStepXAUUSD – Шаг сетки в пипсах для XAUUSD
InpSymbolSym2 по Sym5 – Пользовательские символы валютных корреляций (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD)
InpStepSym2 по Sym5 – Шаги сетки в пипсах для вторичных символов
InpMaxOrders – Максимальное количество открытых ордеров по всему портфелю
InpMobileClosePair – Символ, используемый для удаленного закрытия всех ордеров с мобильного устройства
Торговые часы

InpTimeStart – Час начала торговли (время сервера брокера)
InpTimeEnd – Час окончания торговли (время сервера брокера)
Конфигурация EA

InpSpeedEA – Интервал таймера EA в миллисекундах
InpMagicNumber – Уникальный идентификатор ордеров EA
Расширенные фильтры (ATR, RSI, EMA, AI)

InpUseATRStep – Включить динамический размер шага сетки на основе ATR
InpATRPeriod – Период расчета ATR
InpATRTimeFrame – Таймфрейм для ATR
InpUseRSIFilter – Включить часовой фильтр истощения RSI
InpRSIPeriod – Период расчета RSI
InpRSIOverbought – Верхний уровень перекупленности RSI для сигналов на покупку
InpRSIOversold – Нижний уровень перепроданности RSI для сигналов на продажу
InpUseEMAFilter – Включить трендовый фильтр EMA на H4
InpEMAPeriod – Период EMA
InpEMATimeFrame – Таймфрейм для EMA
InpUseEMARainbow – Отображать наложение 64-EMA Rainbow на график
InpUseSmoothedHA – Отображать наложение сглаженного Heikin-Ashi на график
InpShowCandleCountdown – Отображать таймер обратного отсчета текущей свечи
InpUseAIEngine – Включить адаптивную настройку параметров
Корреляционный движок

InpUseCorrelationFilter – Включить фильтр корреляции с золотом (false = независимая торговля)
InpForceTradeAnySymbol – Разрешить независимые входы по символам
InpCorrelationTimeFrame – Таймфрейм для расчета корреляции Пирсона
InpCorrelationPeriod – Количество баров для скользящей корреляции
InpCorrelationThreshold – Минимальный порог абсолютной корреляции
InpUseBetaScaling – Включить масштабирование лотов по бета-коэффициенту относительно золота
InpBetaMinMultiplier – Минимальный допустимый множитель лота для бета
InpBetaMaxMultiplier – Максимальный допустимый множитель лота для бета
Защита от брокера и анти-манипуляции

InpUseBrokerDefenses – Включить защитный комплекс брокера
InpUseVirtualStops – Использовать скрытые виртуальные Stop Loss и Take Profit
InpUseHMRDetection – Включить обнаружение ловушки высокого маржинального требования (HMR)
InpHMRMarginMultiplier – Максимально допустимое соотношение всплеска начальной маржи
InpMaxExecutionLatencyMs – Порог предупреждения о задержке в миллисекундах
InpMaxLatencyWarnings – Количество последовательных предупреждений о задержке перед временным охлаждением
Режим алгоритмического спасения

InpUseRescueMode – Включить режим спасения плавающих ордеров
InpRescueManualOnly – Спасать только ручные сделки и сделки EA
InpRescueTargetMagic – Конкретный Magic Number для спасения (0 = все не-EA сделки)
InpRescueAllSymbols – Принимать плавающие сделки по всем символам на счете
Институциональная защита риска и маржи

InpMaxDrawdownPercent – Максимально допустимый процент просадки эквити
InpHWMDrawdownPercent – Процентный лимит просадки эквити от максимума (High-Water Mark)
InpDailyLossPercent – Дневной лимит просадки эквити в процентах
InpDailyProfitPercent – Дневной целевой уровень фиксации прибыли эквити в процентах
InpSymbolMaxDDPercent – Лимит просадки в процентах по каждому символу
InpSymbolMaxDDClosePercent – Процент просадки по символу для аварийного закрытия
InpMinMarginLevelPercent – Минимальный уровень маржи в процентах для открытия новых сделок
InpCriticalMarginLevelPercent – Критический уровень маржи для защиты от стоп-аута
InpMinFreeMarginPercent – Минимальный буфер свободной маржи в процентах
InpUseDynamicLotScaling – Уменьшать размеры лотов, когда уровень маржи падает ниже 300 процентов
InpUseTrailingBasket – Включить трейлинг-стоп по совокупной прибыли корзины
InpBasketTriggerDeposit – Порог активации долларовой прибыли корзины
InpBasketTrailingStep – Шаг трейлинга долларовой прибыли корзины
Поддержка
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Меньше сделок. Лучшие сделки. Стабильность прежде всего. • Живой сигнал Режим 1   Живой сигнал Режим 2 Twister Pro EA — это высокоточный скальпинговый советник, разработанный исключительно для XAUUSD (Золото) на таймфрейме M15. Торгует реже — но каждая сделка имеет смысл. Каждый вход проходит через 5 независимых уровней проверки перед открытием ордера, что обеспечивает чрезвычайно высокую точность на стандартной конфигурации. ДВА РЕЖИМА: • Режим 1 (рекомендуется) — Очень высокая точность, ма
Logan MT5
Thierry Ouellet
5 (21)
Эксперты
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 10th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (213)
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT4:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT5 и получите Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении! Управляйте   своей торговлей точно и
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
Эксперты
Более интеллектуальное управление. Повышенная точность. Добро пожаловать в Quantum Athena X — торговую систему для сфокусированной торговли золотом нового поколения, которая развивает точность, эффективность и дисциплинированность исполнения Quantum Athena. Quantum Athena X построена на том же оптимизированном базовом движке и использует те же 6 тщательно отобранных стратегий, что и Quantum Athena. Каждая стратегия была индивидуально доработана и оптимизирована для текущих рыночных условий GO
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
Эксперты
Gold Snap — система быстрого захвата прибыли на золоте Живой сигнал: https://www.mql5.com/en/signals/2362714 Живой сигнал 2: https://www.mql5.com/en/signals/2372603 Реальный сигнал v2.0: https://www.mql5.com/en/signals/2379945 Осталось только 3 копии по текущей цене. Скоро цена будет повышена до $999. Важно: После покупки, пожалуйста, свяжитесь с нами через личные сообщения, чтобы получить руководство пользователя, рекомендуемые настройки, примечания по использованию и поддержку обновлений. ht
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.31 (113)
Эксперты
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
Эксперты
Торговый сигнал в реальном времени Публичный мониторинг торговой активности в режиме реального времени: https://www.mql5.com/ru/signals/2372719 Официальная информация Профиль продавца Официальный канал Руководство пользователя Инструкции по установке и использованию: Открыть руководство пользователя Zerqon EA — это адаптивный экспертный советник, разработанный специально для торговли XAUUSD. Стратегия основана на модели нейронной сети Deep LSTM, интегрированной через ONNX, что позволяе
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
Эксперты
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
Эксперты
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (507)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить  Quantum StarMan   бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь В
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4 (36)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ - ОСТАЛОСЬ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ! Главная цель этой системы — долговременная работа в режиме реального времени без использования каких-либо рискованных мартингейлов или сеток.  ОЧЕНЬ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО ЭКЗЕМПЛЯРОВ ПО ТЕКУЩЕЙ ЦЕНЕ Окончательная цена: 1499 долларов США [Сигнал в реальном времени]    |    [Результаты тестирования]    |    [Руководство по настройке]    |    [Результаты FTMO] Другой подход к торговле Торговая система Pulse Engine не использует н
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.32 (25)
Эксперты
NEXORION: Initium Novum — Детерминированная логика и алгоритмический синтез NEXORION — это аналитический комплекс институционального уровня, базирующийся на строгих математических алгоритмах обработки ликвидности. В основу проекта заложена концепция прозрачности вычислений: советник преобразует хаотичные котировки в структурированные геометрические зоны, визуализируя процесс принятия решений непосредственно на торговом графике. Мониторинг в реальном времени https://www.mql5.com/en/signals/237840
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
Эксперты
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.89 (46)
Эксперты
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
Cortex IDX
Vladimir Mametov
Эксперты
Это полностью автоматический советник для MetaTrader 5, разработанный специально для торговли индексом US30. Его торговая логика построена с учётом особенностей фондовых индексов: сильных направленных движений, внутридневных откатов и периодов повышенной волатильности. Советник автоматизирует торговлю в условиях, где особенно важны скорость исполнения, дисциплина и эффективное управление открытыми позициями. Основной акцент системы сделан на дисциплинированном сопровождении сделок, быстрой реакц
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
Эксперты
SomaOil — это многостратегический советник на прорыв для MetaTrader 5, созданный исключительно для сырой нефти WTI (XTIUSD). Один график, один EA, 20 независимых стратегий, работающих вместе как единый диверсифицированный портфель. Живой сигнал. Чтобы сделать его доступным при запуске, я использую прозрачную, постепенно корректируемую модель ценообразования: Стартовая цена: 100 USD (48 часов) Начиная с понедельника цена увеличивается на 100 USD за каждые 10 проданных копий Цена повышается не чащ
Obsidian Flow Atlas EA
Valentina Zhuchkova
5 (7)
Эксперты
Obsidian Flow Atlas EA Точность. Структура. Исполнение. Финансовые рынки не вознаграждают эмоции. Они вознаграждают дисциплину, последовательность и способность принимать решения на основе объективных данных. Obsidian Flow Atlas EA был создан именно с этой философией. Это полностью автоматизированная торговая система для MetaTrader 5, разработанная для работы на двух наиболее популярных инструментах финансового рынка: • XAUUSD (Золото) • EURUSD Система самостоятельно анализирует рыночные условия
HFT Spike EA
OMG FZE LLC
5 (3)
Эксперты
[ My Channel ] HFT Spike EA Рекомендуемые счета: Standard с высоким плечом, ECN, Raw; Cent; Propfirm (FTMO FundedNext и др.) Стратегии: Принципы квантовой физики, HFT Spike (Высокочастотный трейдинг), уровневая торговля, нейронная торговля, без Мартингейла, без Сетки, трендовая торговля с одной позицией. Полностью автоматический советник с управлением рисками, разработанный на тиковых данных XAUUSD. Вам не нужно выбирать Time-Frame. Значения по умолчанию соответствуют протестированной конф
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.5 (20)
Эксперты
ОБНОВЛЕНИЕ: Следующая цена: 599 долларов, окончательная цена: 999 долларов. Если вы цените честность и реальную торговую систему, разработанную для реальной торговли, а не просто идеально выглядящую линейную модель, которая может в итоге привести к обвалу вашего счета, то это может быть для вас. Без мартингейла / Без сетки Сигнал в режиме реального времени (22 месяц) +250% Рост живой активности [Текущий сигнал]    |    [Результаты FTMO]    |    [Основной портфель]  |    [Руководство по тестиро
Boring Pips MT5
Thi Thu Ha Hoang
4.77 (52)
Эксперты
Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему большинство советников-экспертов неэффективны в реальной торговле, несмотря на их идеальные результаты на исторических данных? Самый вероятный ответ - overfitting. Многие советники создаются для "обучения" и идеальной адаптации к доступным историческим данным, но они не могут предсказать будущее из-за недостатка обобщаемости в построенной модели. Некоторые разработчики просто не знают о существовании overfitting, или они знают, но не имеют способа пр
SixtyNine EA
Farzad Saadatinia
4 (4)
Эксперты
SixtyNine EA – Экспертный советник для торговли золотом на MetaTrader 5, оснащённый 6 интегрированными стратегическими слоями, предустановленным Stop Loss в каждой сделке и чистой торговой структурой без Martingale, Recovery-систем и Grid-торговли. Публичный Live Signal: старт $500, фиксированный 0.02 лота, рост 500%+, более 20 недель работы Публичный Live Signal является главным доказательством работы SixtyNine EA . Счёт был запущен с балансом $500 , использовался фиксированный размер лота 0.0
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Brainify — это автоматизированная торговая система, предназначенная для платформы MetaTrader 5. Она использует многостратегическую структуру для одновременного выявления и совершения сделок по нескольким валютным парам с одного графика. Система объединяет различные протоколы исполнения — от скальпинга до следования за трендом, управляемые через централизованную интеллектуальную матрицу. Основные возможности Система использует несколько независимых модулей, которые можно настраивать под разные с
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Martingify — это профессиональный торговый советник, предназначенный для автоматической торговли на платформе MetaTrader 5. Он использует структурированный математический подход к управлению сделками, сочетая встроенную логику машинного обучения с расширенными защитными механизмами для работы в различных рыночных условиях. Система анализирует рыночный импульс и волатильность с помощью встроенных фильтра Калмана и механизма линейной регрессии для определения точек входа и динамической адаптации
Wyckoffy Smart Wyckoff VSA Engine
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Wyckoffy — это торговая система, созданная для MetaTrader 5, которая использует теорию Вайкоффа и анализ объёма и спреда (VSA) для выявления институциональных движений на рынке. Программа анализирует структуру рынка и динамику объёмов, чтобы определять фазы накопления и распределения. Основные преимущества Система фокусируется на рыночной логике, выявляя действия крупных участников рынка. Она сочетает структурный анализ с объёмными паттернами для подтверждения ценовых движений. Программа включ
Area Breaker Elit Pro
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Area Breaker Elit Pro Area Breaker Elit Pro — это высокопроизводительная торговая система институционального уровня, разработанная для MetaTrader 5. Она использует алгоритм пространственной кластеризации на основе плотности (DBSCAN) для выявления узлов высокой ликвидности и зон спроса/предложения с предельной точностью. Система предназначена для торговли как стандартными валютными парами, так и драгоценными металлами (золото и серебро) с использованием продвинутого интеллектуального модуля «Met
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Armani Pro — это мультитаймфреймовая торговая система для MetaTrader 5. Она анализирует институциональную структуру рынка на таймфреймах H4, H1 и M15. Система использует скоринговый механизм для оценки торговых условий и открывает сделки только при соблюдении заранее заданных критериев на всех таймфреймах. Основная логика стратегии Стратегия основана на институциональном согласовании. Она определяет основной тренд на таймфрейме H4. После того как тренд установлен, система ищет подтверждение н
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Saiful Izham Bin Hassan
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Bollingerify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Bollingerify — это профессиональная торговая система, основанная на возврате к среднему (mean-reversion), разработанная для платформы MetaTrader 5. Система объединяет анализ полос Боллинджера с институциональными торговыми концепциями для выявления точек разворота на рынке. Она построена на модульной архитектуре, обеспечивающей стабильность и эффективность в различных рыночных условиях. Ключевые особенности Институциональная логика: система использует такие понятия, как Orderblocks (торговые б
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Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
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Harmonicify
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
Harmonicify — это высокопроизводительный движок для обнаружения паттернов, предназначенный для профессиональных трейдеров, которым требуется геометрическая точность в сочетании со статистической верификацией. В отличие от стандартных гармонических инструментов, эта система использует институциональные количественные фильтры для проверки каждого сигнала перед его исполнением. Основные возможности Расширенное обнаружение паттернов: поддержка Gartley, Bat, Butterfly, Crab, Shark, Cypher, 5-0 и Th
XAU Hedgify Portfolio Guardian
Saiful Izham Bin Hassan
Эксперты
XAU Hedgify Portfolio Guardian — профессиональный набор инструментов для управления рисками, предназначенный для трейдеров, которым требуется защита институционального уровня для их счетов MetaTrader 5. В отличие от стандартных защитных систем, данное решение использует количественные модели волатильности и многоуровневую матрицу триггеров для обеспечения безопасности портфеля от рыночных аномалий, новостных всплесков и сбоев исполнения. Система действует как «финансовый страж», отслеживая каж
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Переведите на русский и сделайте так, чтобы было удобно копировать и вставлять (без двойных #, даже без одинарных, тройных, четверных или пятерных #): Вы когда-нибудь наблюдали, как многообещающая торговая система медленно сливает ваш счёт, потому что она просто не способна справиться с внезапным, неожиданным сдвигом рынка? Большинство автоматических систем отлично работают на спокойном рынке, но полностью терпят крах, когда рынок становится волатильным, и им не хватает защитных механизмов, чт
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Эксперты
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