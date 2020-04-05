Golden Wolf Grid PRO — это профессиональный торговый советник для MetaTrader 5, созданный для автоматической торговли золотом XAUUSD / GOLD на таймфрейме M15. Советник использует сеточную торговую стратегию, которая позволяет работать с рыночными колебаниями золота и открывать сделки по заранее заданной логике без постоянного ручного контроля со стороны трейдера.

Golden Wolf Grid PRO поставляется с уже оптимизированными настройками для XAUUSD M15, поэтому его можно использовать с готовыми параметрами. При этом пользователь может самостоятельно провести новую оптимизацию и форвард-тестирование под своего брокера, тип счёта, спред, комиссию и стиль управления риском.

Советник лучше всего подходит для брокерских счетов с низким спредом, быстрым исполнением ордеров и стабильными торговыми условиями по золоту. Рекомендуется использовать ECN / RAW / Pro счета, где торговые издержки минимальны.

Инструкция по использованию: https://c.mql5.com/6/1006/Golden_Wolf_Grid_PRO_Instructions_RU_UTF8_BOM.txt

Основные преимущества Golden Wolf Grid PRO:

Оптимизирован для торговли XAUUSD / GOLD

Рекомендуемый таймфрейм: M15

Автоматическое открытие и сопровождение сделок

Сеточная торговая логика для работы с колебаниями цены

Готовые оптимизированные настройки

Возможность самостоятельной оптимизации

Возможность форвард-тестирования

Ограничение максимального количества позиций в день

Настройка торговых дней недели

Настройка торговых часов

Контроль максимальной просадки через параметр MaxDD %

Настройка Take Profit и Stop Loss

Защита от чрезмерной торговли

Информационная панель на графике

Подходит для счетов с низким спредом

Как работает советник

Golden Wolf Grid PRO анализирует движение цены золота и открывает сделки в соответствии с заданными параметрами. Советник может использовать серию ордеров, распределённых по рыночному движению, что позволяет работать с волатильностью XAUUSD. Все ключевые параметры можно изменить вручную: размер лота, дистанцию между ордерами, Take Profit, Stop Loss, максимальную просадку, торговое время и количество сделок в день.

Советник не требует постоянного вмешательства трейдера, но перед запуском на реальном счёте рекомендуется протестировать его в тестере стратегий MetaTrader 5 и подобрать настройки под конкретного брокера.

Рекомендуемые условия торговли:

Символ: XAUUSD / GOLD

Таймфрейм: M15

Платформа: MetaTrader 5

Тип счёта: ECN / RAW / Pro

Спред: низкий

Исполнение ордеров: быстрое

VPS: рекомендуется для стабильной круглосуточной работы

Параметры советника:

Размер лота

Magic Number

Take Profit

Stop Loss

MaxDD %

Максимальное количество позиций в день

Торговые дни недели

Торговые часы

Настройки сетки

Настройки фильтров

Комментарий к сделкам

Панель отображения информации на графике

Для кого подходит Golden Wolf Grid PRO

Советник подойдёт трейдерам, которые хотят автоматизировать торговлю золотом, использовать готовую сеточную систему и при необходимости адаптировать её под собственные торговые условия. Он также подойдёт пользователям, которые предпочитают самостоятельно оптимизировать параметры и проводить форвард-тесты перед запуском на реальном счёте.

Рекомендации перед использованием

Перед торговлей на реальном счёте рекомендуется выполнить тестирование на исторических данных, провести оптимизацию под своего брокера и проверить советник на демо-счёте или в форвард-тесте. Для лучших результатов используйте брокера с низким спредом по XAUUSD и стабильным исполнением ордеров.

Внимание: торговля на финансовых рынках связана с риском. Сеточные стратегии могут увеличивать нагрузку на депозит во время сильных однонаправленных движений рынка. Используйте разумный риск, контролируйте размер лота и не торгуйте средствами, потеря которых может быть критичной.