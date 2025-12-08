Fvg Edge
- Индикаторы
- Ahmad Meftah Abdulsalam Alawwami
- Версия: 1.0
FVG Smart Zones – Бесплатная версия
Индикатор обнаружения гэпов справедливой стоимости для MetaTrader 5 (MT5)
🔍 Ищете настоящий торговый инструмент, а не просто очередной случайный индикатор?
FVG Smart Zones – Бесплатная версия дает вам профессиональное понимание рынка, автоматически обнаруживая гэпы справедливой стоимости (FVG) и выделяя зоны с высокой вероятностью торговли прямо на вашем графике.
🎯 Создано для трейдеров, следующих:
✅ Концепции умных денег (SMC)
✅ Концепции торговли ICT
✅ Прайс экшен (Price Action)
✅ Анализ спроса и предложения
✅ Институциональные торговые стратегии
Этот индикатор помогает вам сосредоточиться на том, что действительно важно: зонах, где цена, скорее всего, отреагирует.
Ключевые особенности:
Умное обнаружение зон:
✔ Автоматическое обнаружение бычьих и медвежьих гэпов
✔ Чистые, профессиональные визуальные зоны
✔ Интеллектуальная фильтрация для удаления слабых или нерелевантных гэпов
Продвинутые подтверждения:
✔ Проверка сходимости на старших таймфреймах (HTF)
✔ Умное удаление недействительных зон при их заполнении ценой
✔ Четкое визуальное разделение между активными и заполненными зонами
Оптимизированная производительность:
✔ Легковесный и быстрый – не замедляет ваши графики
✔ Совместим со всеми парами и таймфреймами
✔ Плавная работа в реальных торговых условиях
Полная настройка:
✔ Полностью настраиваемые цвета и визуальный стиль
✔ Идеально подходит для Forex, золота (XAUUSD), индексов и криптовалют
✔ Подходит для дневной торговли, свинг-трейдинга и скальпинга
Профессиональный дизайн:
✔ Никаких запутанных сигналов – только чистые ценовые зоны
✔ Бесшовная работа вместе с советниками (EAs) и ручной торговлей
✔ Создан для реальных рыночных условий – не для иллюзий бэктестинга
✔ Стабильная и плавная работа без перегрузки графика
Почему стоит использовать FVG Smart Zones?
Цена редко движется случайно. Институты оставляют следы в виде ценовых дисбалансов.
FVG Smart Zones помогает вам визуализировать эти дисбалансы и отслеживать их потенциальное влияние на будущее движение цены.
Вместо того чтобы угадывать точки входа, вы научитесь:
📍 Определять активность институтов
📍 Фокусироваться на зонах с высоким интересом
📍 Оптимизировать время входа
📍 Избегать случайных сделок
📍 Читать графики как профессионал
Для кого этот индикатор?
Идеально подходит для трейдеров, использующих:
✔ Концепции умных денег (SMC)
✔ Концепции торговли ICT
✔ Спрос и предложение
✔ Торговля на основе ликвидности
✔ Анализ структуры рынка
✔ Институциональные торговые стратегии
✔ Системы прайс экшен
⚠ Важное примечание:
Этот индикатор является инструментом анализа, а не автоматизированной торговой системой.
Он не генерирует сигналы покупки/продажи – он создан для помощи в принятии решений, а не для их замены.
Бесплатная версия – с полным функционалом
FVG Smart Zones – Бесплатная версия – это не ограниченная пробная версия.
Это полностью функциональный инструмент анализа, предоставляемый бесплатно, предназначенный для того, чтобы помочь вам стать настоящим трейдером, а не гнаться за иллюзиями.
🚀 Премьер-версия скоро!
Предстоящая премиум-версия будет включать:
✨ Умные торговые сигналы
✨ Автоматические уровни Take Profit
✨ Многоканальную систему оповещений
✨ Детальную статистику производительности
✨ Интеграцию с вспомогательными индикаторами
✨ Комплексную панель управления
✨ Премиальную поддержку
