HyperGal Alpha — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для управления стратегиями Hyper Martingale контролируемым и техническим образом.
Система использует фильтрацию тренда с помощью скользящих средних, чтобы снизить случайную торговлю и входить только в направлении преобладающего рыночного тренда.
Она применяет структурированный и постепенный grid-механизм, направленный на использование естественных ценовых коррекций внутри тренда.
Увеличение лота ограничено четко заданным максимальным количеством уровней для снижения чрезмерной нагрузки и волатильности просадки.
Советник основан на закрытии прибыли на уровне корзины, а не на управлении отдельными сделками.
Все торговые решения выполняются на закрытии свечи, что обеспечивает большую стабильность по сравнению с системами на тиках.
Система включает механизм фиксации прибыли корзины для защиты достигнутых результатов при изменении рыночных условий.
HyperGal Alpha поддерживает автоматическое управление капиталом с возможностью работы с фиксированным лотом.
Советник разработан специально для платформы MetaTrader 4 с учетом реальных условий исполнения и спредов.
HyperGal Alpha подходит трейдерам, ищущим относительно консервативную, основанную на правилах систему с четкой структурой риска и контроля.


