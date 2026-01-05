HyperGal Alpha — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для управления стратегиями Hyper Martingale контролируемым и техническим образом.

Система использует фильтрацию тренда с помощью скользящих средних, чтобы снизить случайную торговлю и входить только в направлении преобладающего рыночного тренда.

Она применяет структурированный и постепенный grid-механизм, направленный на использование естественных ценовых коррекций внутри тренда.

Увеличение лота ограничено четко заданным максимальным количеством уровней для снижения чрезмерной нагрузки и волатильности просадки.

Советник основан на закрытии прибыли на уровне корзины, а не на управлении отдельными сделками.

Все торговые решения выполняются на закрытии свечи, что обеспечивает большую стабильность по сравнению с системами на тиках.

Система включает механизм фиксации прибыли корзины для защиты достигнутых результатов при изменении рыночных условий.

HyperGal Alpha поддерживает автоматическое управление капиталом с возможностью работы с фиксированным лотом.

Советник разработан специально для платформы MetaTrader 4 с учетом реальных условий исполнения и спредов.

HyperGal Alpha подходит трейдерам, ищущим относительно консервативную, основанную на правилах систему с четкой структурой риска и контроля.