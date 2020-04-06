Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Эта стратегия основана на умной и сбалансированной торговой концепции, способной адаптироваться к различным рыночным условиям.
Она нацелена на поиск торговых возможностей как во флэте, так и в трендовых движениях при строгой дисциплине исполнения.
Система использует структурированное управление ордерами и полностью контролируемые торговые циклы.
Риск находится под строгим контролем благодаря заранее заданным ограничениям и правилам фиксации прибыли.
Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим системный и стабильный подход к торговле.