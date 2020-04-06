Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine

Эта стратегия основана на умной и сбалансированной торговой концепции, способной адаптироваться к различным рыночным условиям.
Она нацелена на поиск торговых возможностей как во флэте, так и в трендовых движениях при строгой дисциплине исполнения.
Система использует структурированное управление ордерами и полностью контролируемые торговые циклы.
Риск находится под строгим контролем благодаря заранее заданным ограничениям и правилам фиксации прибыли.
Стратегия подходит трейдерам, предпочитающим системный и стабильный подход к торговле.


Рекомендуем также
Winter
Ivan Akimov
Эксперты
Принцип работы советника основан на открытии сделок при получении сигнала от своих индикаторов. Закрытие происходит при поступлении противоположного сигнала. Настройки упрощены до минимума, можно выставить только рабочий лот. Советник настроен на работу на паре EUR/USD, таймфреймы  M5, M15, M30, H1 Советник не  использует в торговле, мартингейл и усреднение. Мониторинг советника   https://www.mql5.com/ru/signals/795297
Blue Diamond
Mahdi Nejatianghasemieh
Эксперты
Blue Diamond is a fully automatic Expert Advisor created by Dream Deals Co for Intraday trading on EURUSD. Follow us on Telegram:   https://t.me/DreamDealsCompany To receive a FREE Live Demo version of EA, contact us via: dreamdeals.forex@gmail.com   AVE Profitability of Blue Diamond is between 10% to 20% per month with a reliably low DD% (less than 20%). Furthermore, if no withdrawal is made from the account, annual profitability can enormously increase.  Blue Diamond is about press/ news re
Grid Averaging Pro MT4
Mean Pichponreay
Эксперты
Grid Averaging Pro  is a combination of Grid Trading and Cost Averaging with sophisticated algorithm and build-in Hedging to protect your account drawdown. Once your initial trade moves into negative territory, the recovery mechanism will kick in and place consecutive market orders in the same direction, all of which will be closed with a combined profit or approximately break even. Product Links Fully  Description in English   :  [USER GUIDE ENGLISH] - GRID AVERAGING PRO (MT4/MT5) Fully  Descr
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Эксперты
Gold of the Incas - это высокоэффективный торговый советник, созданный специально для платформы MT4 и ориентированный на рынок золота и мажорные валютные пары. Используя комплексные алгоритмы, он анализирует рыночные тренды и колебания цен в реальном времени, обеспечивая максимальную прибыль при минимальных рисках. полный список для Вашего удобства доступен https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Эффективность Gold of the Incas подтверждается длительными периодами тестирования, где он
FiboPlusWaveRunner
Sergey Malysh
3.29 (7)
Эксперты
Эксперт  Автоматическая и ручная торговля. Готовая торговая система на основе  волн Эллиотта и уровней Фибоначчи . Просто и доступно. Отображение разметки волн Эллиотта (основной или альтернативный вариант) на графике. Построение горизонтальных уровней, линий поддержек и сопротивления, канала. Наложение уровней Фибоначчи на волны 1, 3, 5, A Система алертов (на экран, E-Mail, Push уведомления)  визуальная панель для открытия ордеров при ручной торговле визуальная панель для настройки автоматическ
ALT Income
Maksim Bogdanov
Эксперты
ALT Income  - Автоматизированный    советник. Написан для пары EURUSD. .  Торгует  на тайм фрейме M5.  Рекомендованные условия торговли при плече 1:500 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxRiskSELL   от 1 до 15;   Прибыль от одной сделки - TakeProfitSell от 50 до 100.0; Рекомендованные условия торговли при плече  1:40 Минимальный депозит  - 100 условных единиц (EUR, USD) .  Процент загруженного депозита при продаже -    MaxR
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
Gyroscopes
Nadiya Mirosh
Эксперты
Профессиональный эксперт форекс   Gyroscope (для пар EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY)  ализирующий рынок при помощи индекса волн эллиота. Волновая теория Эллиотта — интерпретация процессов на финансовых рынках через систему визуальных моделей (волн) на ценовых графиках.  Автор теории Ральф Эллиотт выделил восемь вариантов чередующихся волн (из них пять по тренду и три против тренда). Движение цен на рынках принимает форму пяти волн
SynapseTrader EA
Ruben Villarreal Barajas
Эксперты
Советник (SynapseTrader EA) от компании ProfitFXBot предназначен для торговли на рынке Forex именно на GBP/USD, используя умные стратегии для получения стабильной прибыли. Этот бот должен быть включен в 20:00 по нью-йоркскому времени и вручную выключен в 5:00 утра (UTC-5), бот должен быть помещен в темпоральность M1.. В эти часы бот принимает решения на основе анализа рынка, оптимизируя логику для эффективной торговли и максимизации прибыли. Бот будет активирован только в те дни, когда в ранние
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
AI Night Gold TI
Roman Mamonov
5 (1)
Эксперты
Торговый советник для ночной торговли золотом, основанный на нейронной сети, представляет собой инновационный инструмент для инвесторов и трейдеров, стремящихся автоматизировать свои стратегии в условиях рынка, активного в течение ночных часов. Этот советник использует передовые технологии машинного обучения и нейронных сетей для анализа данных и принятия торговых решений. Начальная стоимость советника 190$ первые 10 копий следующая изменение цены 490$ окончательная стоимость советника 1490 $ 
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Эксперты
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Zigzag Hedging EA
Samir Arman
Эксперты
he expert works on the Zigzag levels on the previous candle With some digital way to enter the deal On the five minute frame Work on currency pairs only Do not use TakeProfit or Stop Loss How the expert works It is placed on the three currency pairs GBPUSD GBPJPY GBP AUD Same settings without changing anything When he works, he will work on only one currency of them until it closes on a profit Profit is only seven points Please watch the video Explains how the expert works. Max Spread = 0.3 Bro
Hedging Forex EA1
Samir Arman
5 (2)
Эксперты
️ Hedging Forex EA1 – Smart Risk Control with ATR & Hedge Strategy Now with enhanced features and virtual strategy tester guidance --- Overview Hedging Forex EA1 is a smart, risk-managed Expert Advisor designed for volatile currency pairs using a hedging strategy. This EA provides advanced control over position sizing, trade timing, and Take Profit strategies with ATR integration. Whether you're a beginner or an experienced trader, Hedging Forex EA1 offers flexibility, protection, an
Fluffy Sheep
Ahmed Sabry Mohammed Youssef Elgendi
Эксперты
this is an EA which trades based on the trend detected by robot. EA seeking for good opportunities for Entry-Management and Exit trades. Can be used for all forex pairs but it's better to use it on Gold symbol and H1 TimeFrame.  The robot has strong mathematical logic to detect good  opportunities and as long as market is trendy it's making money for you. but if there were a situation to reversal the EA automatically starts to manage toward close trades as low as loss possible. Since the contra
HFT King Ea
Ram Klein Caputol
Эксперты
Представляем советник HFT KING — лучшего HFT-короля трейдинга! Эта полностью автоматизированная высокочастотная торговая система призвана революционизировать ваш торговый опыт благодаря передовому алгоритму и новейшим функциям. HFT King использует уникальное сочетание технического анализа, искусственного интеллекта, высокочастотной торговли и машинного обучения, чтобы предоставлять трейдерам надежные и прибыльные торговые сигналы. Передовая технология HFT King очень эффективна для определения т
BuckWise
Joel Protusada
Эксперты
BuckWise   is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using EURUSD currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks
H4 GBPUSD Trend Scalper
Valeriy Potapov
Эксперты
H4 GBPUSD Trend Scalper - Трендовый сигнальный скальпер Советник торгует по трендовой стратегии с использованием оригинального встроенного индикатора для открытия и закрытия ордеров. Доступны внешние настройки для ограничения входа в рынок по пятницам и понедельникам. Цель стратегии - максимально выгодно использовать текущий тренд. По результатам тестирования и работы на демо и реальных счетах, наилучшие результаты достигаются при использовании таймфрейма Н4 на паре GBP/USD Работает на МТ4 Build
Macd Martin
Roman Yablonskiy
2.5 (2)
Эксперты
Double Breakout  - автоматический торговый советник, ведущий торговлю сразу по двум стратегиям. Советник имеет полностью настраиваемый мартингейл. В качестве входов используется индикатор Macd c настраиваемыми параметрами для каждого потока сделок.  Для выхода из позиции используется задаваемый уровень тейкпрофита и стоплосса.  Общие рекомендации Минимальный рекомендуемый депозит 1000 центов. Спред рекомендуется не более 3 пунктов. Лучше использовать трендовые валютные пары. После сделки, котор
FREE
Max Auto Scalping EA m
DMITRII GRIDASOV
Эксперты
Советник MAX AUTO SCALPING — это полностью автоматическая многопарная торговая система для MT4. Это высококачественный советник, работающий по принципу «установил и забыл», который выполняет всю торговую работу за вас! Доступно 7 Set_files для 7 пар! Загрузите набор файлов советника для тестирования и торговли: GBPCAD Set_file GBPCHF Set_file EURCHF Set_file USDCHF Set_file GBPAUD Set_file EURCAD Set_file EURAUD Set_file Основные особенности советника: - Методы скальпинговой торговли, основа
Trend Catcher EA Pro
Issam Kassas
Эксперты
Trend Catcher EA Pro — основан на одном из самых популярных индикаторов Trend Catcher, и после многочисленных запросов теперь у нас есть полноценный Expert Advisor Trend Catcher EA. Эксперт нового поколения, сочетающий автоматическую алгоритмическую торговлю с ручным контролем трейдера для полного управления рынком. Он быстрый, адаптивный и создан для трейдеров, ценящих ясность, производительность и возможность выбора. Разработан и оптимизирован для EURUSD на реальных тиковых данных (99.9%). Tre
FREE
Elite Ranger
Amirhossein Heydarijokani
Эксперты
Без Мартингейла Нет Анти-Мартингейла Без сетки Нет HFT Без удвоения Каждая позиция имеет свой стоп-лосс Рекомендации для этого советника Я настоятельно рекомендую   EURCHF , но также валютные пары EURJPY и EURCAD будут иметь хорошие результаты. Для EURCHF   рекомендуется использовать М30, но М5, М15, Н1 также являются хорошими таймфреймами. Советник должен работать на хорошем   ECN-счете . Средний   показатель Spared   не должен превышать   10 очков . Лучше всего подойдет Zero   Stop-Level . И
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.82 (65)
Эксперты
!! ПОЖАЛУЙСТА, ОБНОВИТЕ ДО ПОСЛЕДНЕЙ ВЕРСИИ 2.05 ДЛЯ ЕЩЕ БОЛЕЕ БЫСТРОЙ РАБОТЫ!! УМНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ HFT ТОЛЬКО ЧТО ПРОШЛО ИСПЫТАНИЕ НА 100К KORTANA FX В ДЕНЬ ОТКРЫТИЯ РЫНКА 29.01.2024 НЕСМОТРЯ НА ТАКУЮ НИЗКУЮ ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ПОЖАЛУЙСТА, ПРОВЕРЬТЕ РАЗДЕЛ СКРИНШОТОВ, Я ТАМ РАЗМЕСТИЛ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ВАЖНО НЕ УПУСТИТЕ ЭКСКЛЮЗИВНУЮ СКИДКУ KORTANA FX %40 ДЛЯ КРИПТОВАЛЮТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ДО 29.01.2024. Раскройте свой торговый потенциал с помощью Smart Funded HFT EA!   НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ В VPS / НЕТ НАСТРОЕК /
Tiger Security
Yang Wu
Эксперты
ATTENTION : The Tiger Security EA can not be tested in the MT4 strategy tester !!!  TigerSecurity EA  robot is a fully automated robot for  Forex trade.  TigerSecurity EA  is a combination numerous special trend strategy ,that It provides the possibility the best entries of the trade . TigerSecurity EA robot is designed  for medium and long term trading ,the robot will help you deal with and manage emotions ,and you don't need worry about news release any more !!  The trend is the key ,the Tige
King David RSI expert
David Nkwuda Ovuoba
Эксперты
King David Scalper – Master the Markets with Royal Precision   Summon the commanding power of the "King David Scalper," a finely tuned trading weapon forged to reign supreme in the high-speed realm of scalping. Drawing inspiration from the storied cunning and accuracy of King David, this expert advisor strikes with lethal precision, capturing fleeting market opportunities with unmatched finesse. Tailored for traders hungry for swift profits, King David Scalper excels in turbulent waters, chasi
Indicators Trader MT4
Konstantin Nikitin
Эксперты
Автоматизированный мультивалютный советник с неограниченным количеством валютных пар. При этом можно на каждую отдельную валютную пару указать, как советник будет с ней работать. Можно добавлять ордера вручную. В эксперте не заложена определенная стратегия. Каждый сам выбирает какие функции он будет использовать. И по каким индикаторам и на каких ТФ с ними работать. Реальный счет, который полностью ведет эксперт. Используются MACD и Envelopes . Индикаторы Two Moving Average Envelopes RSI Force I
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Эксперты
Dear Friend..  I share with you this simple Expert Adviser .. it is full automatic  this Expert Adviser following the trend of the pair you install on or any stocks or indices , it is works like that: - when the trend on H4 chart show a start of up trend the expert will wait till the 15M & 1H charts show an up trend the EA will open a buy order directly , and do the same for down trend and open a sell order the buy or sell  order lot size and take profit and stop loss will measured manually  by
FREE
Dark Kakashi PRO EA
Aleksandr Kazmirchuk
Эксперты
Dark Kakashi PRO EA   - это усовершенствованный советник Dark Kakashi FREE EA   (к сожалению намеренно сбивают оценки, поэтому пришлось выпускать платную версию). Все что просили из функций - все реализовано. Переписан код и исправлены множество ошибок, в том числе по закрытию позиций. Данный советник будет и в дальнейшем усовершенствоваться. Один из семейства   советников Yarukami Mnukakashi   для   золота (XAUUSD) . Можете торговать и валютные пары Forex. Рассматривается работа при   спреде д
Royal Dutch Skunk
Sayan Vandenhout
Эксперты
ROYAL DUTCH SKUNK USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000
Project Infinity
Sergey Yarmish
Эксперты
Советник Infinity является скальпером, сделки совершаются при пробитии уровней сопротивления и поддержки в сторону движения цены. Управление открытыми позициями осуществляется по нескольким сценариям / алгоритмам в зависимости от ситуации на рынке (фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, трейлинг-стоп, удержание позиции, в случае индикации тренда и др.). Требования к брокеру Cоветник чувствителен к спреду, проскальзываниям и скорости исполнения сделок. Не рекомендуется использовать советник при
С этим продуктом покупают
Guran xauusd
Ran Gu
Эксперты
Currently discounted: $30 per month for the first ten users, then back to $1000 per month after  Feature Introduction When the edit box above the screen displays "Trading Volume Heatmap = 0," please wait patiently 1. When the edit box above the screen displays "Reverse=0" (Wait=1: ready to buy, Wait=-1: ready to sell) 2. When the waiting count is not zero and the waiting equals the reverse value, the EA officially opens a position. You can consider adding positions based on the timing 3. In
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Эксперты
Benefit EA - безиндикаторный гибкий сеточный советник со специальными точками входа, обеспечивающие статистическое преимущество,выявленное с помощью математического моделирования рыночных паттернов. В советнике не используется стоп-лосс, все сделки закрываются по тейк-профиту или трейлинг-стопу. Есть возможность планирования увеличений лота. Функция «Фильтр времени» - устанавливается в соответствии с внутренним временем терминала, согласно отображаемому времени сервера инструмента, запущенного в
Price Action EA V3
Mehmet Haluk Tunc
Эксперты
Price Action EA for scalping. Open trades by bar height when bar height meet complex math calculations. Timerame is fundamentally M1 and works all forex symbols. Percentage trailing system. Time limitation. Autolot by percentage of balance. Settings by ea automatically. Close safety by time in minutes and close your order after x minute even if it is not in profit or loss by you. Set stoploss and takeprofit values automatically market price. Every major settings can be set automatically by robo
Night Vision EA
Mehmet Haluk Tunc
Эксперты
22.12.2020 New version is released. Bug fixed and exit by MA removed.Improved fully automated Expert Advisor without martingale. Follow the trend. Checking important trade levels. It is complex calculated to catch right trend strategy. Special candles, custom indicator and maths are used for entries. Live Results shown at here  https://www.mql5.com/en/signals/669290   Default settings recomended for EURUSD m1/m5  gmt +3(or +2 winter time) .  Click here for the symbol sets you can make testing .
MasterMind Algo AI MultiStrategy EA
Pappathi Murugesan
Эксперты
Forex MasterMind Algo AI Multiple Trading Are 3 Type Of Trading Strategy   Velocity Trading Breakout Trading Reversal Trading   Velocity Trading Strategy:-                Velocity Trading Strategy Are Longer Then Candle Buy Or Sell Its Same Side More Than Trade. For Example, in Market Are Buy Side Long Candle, The EA Is Buy, Only Fixed Lot Is Working On Strategy  Breakout Trading Strategy:-                   Breakout Trading Strategy Instantly Place Order BuyStop And SellStop, Once Breakout
Magnat
Alexander Buseinus
Эксперты
A professional Expert Advisor designed for trading any instrument of the Metatrader 4 platform. Work Features: A large number of input parameters, with a wide range of settings, allow you to work on all instruments with any broker trading conditions. Depending on trading conditions, it can work with direct market positions or dynamic pending orders. When switching the corresponding input parameter, the Expert Advisor always opens only one trading position at a time, or it can open many position
Euro Miner Pro
Willy Wijaya
Эксперты
Euro Miner не использует индикаторы, и ему не нужны сложные настройки, так как пользователь должен только загрузить уже доступный setfile. Euro Miner Pro очень адаптивен и может быть прибыльным на боковом рынке, и не нужно беспокоиться, если высоко влиятельные новости, такие как NFP, FOMC, нет необходимости выключать Autotrading. Вы можете включить его на 24 часа 5 дней, один раз настроить и забыть, просто наслаждаясь прибылью. ВАЖНО! Чтобы получить полную поддержку и инструкции по установке,
Oasis
Aleksandr Shurgin
Эксперты
Инновационный продукт для торговли инструментами терминала МТ4. Алгоритм эксперта основан на уникальных, безиндикаторных математических методах вычислений. Команда трейдеров, с опытом торговли более 15 лет, работала над усовершенствованием данной модели продолжительное время. Робот производит активный анализ рынка, взвешивает результаты нескольких альтернативных вариантов уравнений и выбирает самое высокое вероятностное положительное значение для открытия сделки.  Oasis - это продукт соответств
Gold M1 Dynamic Follow Trend Expert
Mr Morteza Janbazi
Эксперты
Всем привет, Этот продукт предназначен для автоматической торговли XAUUSD на таймфрейме M1 (одна минута). Эксперт основан на пятилетнем опыте торговли золотом на рынке Форекс и использует персонализированную модель Мартингейла, которая не только снижает риски для счёта, но и повышает прибыльность. Эксперт запрограммирован без ограничений по торговым дням, что позволяет вам полноценно оценить его эффективность. Тем не менее, рекомендуется воздержаться от торговли в дни, когда в экономическом кал
Prime Edge Ultimate Strategy
Akaradej Sobhonchitta
Эксперты
Prime Edge – Ultimate Strategy Prime Edge is a professional-grade automated trading system designed for high-performance, multi-chart execution. Built from over 8 years of live trading experience, it combines deep technical precision with safety, flexibility, and powerful entry logic. Key Features: ️ Supports **up to 16 charts trading simultaneously**   ️ Provides **20 unique entry combinations** – each constructed with complex, professional-grade technical confirmations   ️ Triple
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (17)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Golden Mirage mt4
Michela Russo
5 (1)
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Эксперты
EA Gold Stuff - советник, разработанный специально для торговли золотом. В основе работы лежит открытие ордеров по индикатору  Gold Stuf f , таким образом советник работает по стратегии "Trend Follow", что означает следование за трендом. Свяжитесь со мной сразу после покупки для получения   персонального бонуса!   Вы можете получить бесплатную копию нашего индикатора Strong Support and Trend Scanner, пожалуйста, в личку. мне! Настройки и мануал  здесь  ПАРАМЕТРЫ Open new series - вкл./выкл. на
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (42)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Gold Trade Pro
Profalgo Limited
4.61 (23)
Эксперты
Запустить промо! Осталось всего несколько экземпляров по 449$! Следующая цена: 599$ Окончательная цена: 999$ Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here New live signal:   https://www.mql5.com/en/signals/2084890 Live Signal high risk :  https://www.mql5.com/en/signals/2242498 Live Signal Set Prop Firm Set JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Parameter overview Gold Trade Pro присоединяется к клубу советников по т
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Эксперты
Одна из самых мощных автоматических торговых стратегий 2025 года Мы преобразовали одну из сильнейших ручных торговых стратегий 2025 года в полностью автоматический торговый советник , основанный на TMA (треугольная скользящая средняя) с логикой CG . Только одна копия доступна по цене 550 долларов. После этого цена повысится до 650 и 750 долларов, а финальная цена составит 1200 долларов Сигнал в реальном времени >>>>> Нажмите Данный Expert Advisor разработан для точных входов, умных отложенных о
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
5 (2)
Эксперты
Советник Game Change — это трендовая торговая система, основанная на индикаторе Game Changer. Он автоматически продаёт при появлении красной точки и продолжает движение в направлении продажи до появления жёлтого крестика, сигнализирующего о возможном завершении тренда. Та же логика применима и к покупкам. При появлении синей точки советник начинает покупать и закрывает цикл покупки, как только появляется жёлтый крестик. Этот советник подходит для любой валютной пары и любого таймфрейма, однако о
Jesko
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
Jesko EA  Jesko — это особый торговый советник , созданный на основе проверенной стратегии, которая оптимизировалась и тестировалась в течение многих лет. Он был протестирован на реальных счетах и показал себя как прибыльное и низкорисковое решение . Теперь мы решили сделать его доступным для всех. Signal live       Четыре месяца реального счета  Простая установка  Работает у любого брокера (рекомендуется ECN)  Минимальный депозит: 100$ 1,5 мин.: Золото Для тестирования: убедитесь, что на график
Gold Garden MT4
Chen Jia Qi
5 (3)
Эксперты
Глубокое обучение меняет ландшафт торговли золотом, а интеллектуальные помощники, подобно садовникам, ухаживают за торговыми садами. "Золотой сад" EA использует интеллектуальные технологии глубокого обучения и 20-летний опыт обучения на данных для значительного повышения эффективности стратегии. С ним торговля становится проще и интеллектуальнее. Давайте вместе откроем эру интеллектуальной торговли и превратим трейдинг в цветущий сад. Это будет ваш эксклюзивный Gold Garden Steward. Версия для MT
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Swap Master MT4
Thang Chu
Эксперты
Unlike most other EAs in the market, I always assure every single of my EAs are of highest quality: Real trades will match backtesting. No loss hiden techniques to hide historical losses, no manipulated backtest to make backtesting curve smooth without loss (only naive traders believe in smooth upward curve with no risk - they are most likely scamming). My EA always have multi-years verified statistical trading edge. Robust and long term stable with sensible risk management. Not sensitive to sp
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.87 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
GoldZ AI
Mohamed Baseer Mohamed Sabraj
Эксперты
GoldZ AI – Продвинутый торговый советник для торговли золотом XAUUSD GoldZ AI — это систематический торговый советник, разработанный специально для XAUUSD (золото), использующий анализ ценового действия, определение тренда и торговую логику, основанную на торговых сессиях. Торговый подход GoldZ AI фокусируется на ключевых торговых сессиях (закрытие азиатской, открытие лондонской, открытие нью-йоркской) и определяет потенциальные возможности пробоя на уровнях поддержки и сопротивления. Советник о
One Gold MT4
Stanislav Tomilov
4.6 (15)
Эксперты
One Gold - Будущее Трейдинга Представляем One Gold EA, сложного торгового робота для золота на платформе Meta Trader, разработанного для помощи трейдерам в расширенном анализе рынка. Наша запатентованная технология использует нейронные сети и алгоритмы на основе данных для анализа как исторических, так и текущих данных рынка золота, предоставляя информацию, которая может помочь в принятии решений. В отличие от традиционных ручных стратегий, One Gold EA работает с минимальным вмешательством, опти
Другие продукты этого автора
Dual Balance EA
Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
Эксперты
WP Dual-Balance FX Strategy — это профессионально разработанная мультипарная торговая стратегия для рынка Forex. Она работает с высоколиквидными основными и второстепенными валютными парами с устойчивыми долгосрочными взаимосвязями, такими как EURUSD–GBPUSD, EURUSD–USDCHF, AUDUSD–NZDUSD и аналогичные комбинации. Стратегия управляет синхронизированными позициями как единым торговым циклом, ориентируясь на восстановление баланса, что делает её подходящей для системной и долгосрочной торговли.
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв