Smart Hybrid Grid Trading System in One Engine

Euro Miner не использует индикаторы, и ему не нужны сложные настройки, так как пользователь должен только загрузить уже доступный setfile. Euro Miner Pro очень адаптивен и может быть прибыльным на боковом рынке, и не нужно беспокоиться, если высоко влиятельные новости, такие как NFP, FOMC, нет необходимости выключать Autotrading. Вы можете включить его на 24 часа 5 дней, один раз настроить и забыть, просто наслаждаясь прибылью. ВАЖНО! Чтобы получить полную поддержку и инструкции по установке,