HyperGal Alpha mt5

HyperGal Alpha — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для технического и контролируемого управления стратегиями Hyper Martingale.

Система использует фильтрацию тренда на основе скользящих средних, чтобы снизить случайные входы и торговать только в направлении основного рыночного движения.

Применяется структурированная и постепенная сетка ордеров, ориентированная на использование естественных коррекций цены внутри тренда.

Умножение лота строго ограничено заранее определённым максимальным количеством уровней для снижения рисков и волатильности просадки.

Закрытие прибыли осуществляется на уровне корзины ордеров, а не отдельных сделок.

Все торговые решения принимаются на закрытии свечи, что обеспечивает более стабильную работу по сравнению с системами, основанными на тиках.

Система включает механизм фиксации прибыли корзины для защиты достигнутых результатов.

HyperGal Alpha разработан специально для платформы MetaTrader 5 с учётом реальных условий исполнения и поведения спреда.

Подходит для трейдеров, ищущих структурированную и контролируемую торговую систему.