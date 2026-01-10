HyperGal Alpha mt5
- Эксперты
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Версия: 1.8
- Активации: 5
HyperGal Alpha — это профессиональная автоматическая торговая система, разработанная для технического и контролируемого управления стратегиями Hyper Martingale.
Система использует фильтрацию тренда на основе скользящих средних, чтобы снизить случайные входы и торговать только в направлении основного рыночного движения.
Применяется структурированная и постепенная сетка ордеров, ориентированная на использование естественных коррекций цены внутри тренда.
Умножение лота строго ограничено заранее определённым максимальным количеством уровней для снижения рисков и волатильности просадки.
Закрытие прибыли осуществляется на уровне корзины ордеров, а не отдельных сделок.
Все торговые решения принимаются на закрытии свечи, что обеспечивает более стабильную работу по сравнению с системами, основанными на тиках.
Система включает механизм фиксации прибыли корзины для защиты достигнутых результатов.
HyperGal Alpha разработан специально для платформы MetaTrader 5 с учётом реальных условий исполнения и поведения спреда.
Подходит для трейдеров, ищущих структурированную и контролируемую торговую систему.