RSI Thunder MT5

RSI Thunder — это мощный и интеллектуальный торговый индикатор, созданный для трейдеров, которые ценят точность и качество сигналов. Индикатор формирует сигналы только после закрытия свечи, полностью исключая перерисовку и ложные входы. Он объединяет RSI, EMA, ADX и ATR в одной логической системе, дополненной строгим фильтром направления тренда SMA40. RSI Thunder анализирует последние пять свечей и подтверждает сигнал только при наличии четкой рыночной структуры. Индикатор отображает наглядные стрелки покупки и продажи, а также автоматически рассчитывает уровень Take Profit на основе ATR. Подходит как для начинающих, так и для профессиональных трейдеров и оптимизирован для таймфреймов M15, M30 и H1.