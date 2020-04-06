CycleMind Pro
- Эксперты
- Muhammad Abdulrahman Omar Naima Allah Al-rais
- Версия: 1.195
- Активации: 5
CycleMind Pro (Koji_Pegasus_v1.195) — это профессиональный торговый советник, построенный на понимании рынка как последовательности торговых циклов.
Он открывает сделки только после подтверждённых сигналов RSI на закрытии свечи.
Позиции внутри цикла формируются постепенно с помощью точно рассчитанных уровней.
При изменении рыночной структуры используется умный хеджинг для балансировки рисков.
Хедж применяется стратегически, а не как экстренная мера.
Строгие правила дистанции защищают от перегрузки ордеров.
Советник не использует классический стоп-лосс, а управляет риском через маржу.
Money Management можно включать и выключать прямо с графика.
Все сделки цикла закрываются при достижении заданной прибыли.
CycleMind Pro — это торговля с логикой, а не эмоциями.