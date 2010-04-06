Smart Hybrid Grid Trading System MT5 — это профессиональная автоматическая торговая система, основанная на сбалансированной и интеллектуальной торговой концепции, способной адаптироваться к различным рыночным условиям.

Стратегия анализирует ценовое движение и строит сделки структурированным образом, что позволяет эффективно работать как на флетовых, так и на трендовых рынках.

Система использует четко организованные торговые циклы и управляемую структуру ордеров, обеспечивая полный контроль над процессом торговли.

Эксперт поддерживает работу с отложенными ордерами Limit и Stop, позволяя трейдеру выбрать оптимальный стиль исполнения.

Уровень риска строго контролируется за счет заранее заданных правил управления объемом и фиксации прибыли, что способствует стабильной работе в долгосрочной перспективе.