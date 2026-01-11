Gold Session Pivots EA Professional

Este Asesor Experto (EA) es la versión completa (Full Power) del concepto de trading por ruptura de sesiones y ha sido optimizado específicamente para XAUUSD (Oro).

Combina rupturas de pivotes de sesión con lógica adicional de confirmación (dirección en múltiples marcos temporales + filtrado por barrido de liquidez) e incluye una gestión avanzada de operaciones con múltiples objetivos de Take Profit y protección automática de Break Even.

El EA identifica los máximos y mínimos clave de cada sesión, espera un disparador de ruptura válido y solo ejecuta operaciones cuando la dirección de los marcos temporales superiores y un barrido de liquidez en marcos inferiores confirman la entrada.

Características principales

Lógica de ruptura basada en pivotes de sesión (Killzones)

Diseñado y optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

Confirmación de tendencia en múltiples marcos temporales (Diario + H4 + H1)

Detección de Liquidity Sweep en marcos temporales inferiores (confirmación tipo scalping)

Solo una dirección de trading activa a la vez (sin compras y ventas simultáneas)

Entradas con múltiples posiciones y 3 objetivos de Take Profit independientes

Relación Riesgo/Beneficio (Risk-to-Reward):

TP1 = 1:3

TP2 = 1:5

TP3 = 1:6

Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit

(basado en ATR con validación segura de niveles mínimos del bróker)

Protección automática Break Even:

Cuando se alcanza TP2 , el Stop Loss de las posiciones restantes se mueve automáticamente al precio de entrada (Break Even)

Función de trailing stop opcional (configurable)

Gestión del riesgo

Este EA está diseñado con una gestión estricta del tamaño de lote, ya que la volatilidad de XAUUSD puede amplificar rápidamente el riesgo.

Capital mínimo recomendado: 500 EUR

Tamaños de lote recomendados para XAUUSD (Oro):

Cuenta de 500 EUR:

Tamaño de lote recomendado: 0.02 – 0.04

Cuenta de 1.000 EUR:

Tamaño de lote recomendado: 0.03 – 0.05

Cuenta de 5.000 EUR:

Tamaño de lote recomendado: 1.00 lote

Todos los tamaños de lote son totalmente ajustables; sin embargo, se recomienda encarecidamente respetar estos rangos para controlar el drawdown y evitar una exposición excesiva en condiciones de alta volatilidad.

Información importante

Esta es la versión STANDARD (Full Power), diseñada para la operativa en mercado real sobre XAUUSD (Oro).

El trading de instrumentos financieros implica riesgo, y las pérdidas pueden superar las expectativas. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.