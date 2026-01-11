Gold Session Pivots EA Professional

Gold Session Pivots EA Professional

Este Asesor Experto (EA) es la versión completa (Full Power) del concepto de trading por ruptura de sesiones y ha sido optimizado específicamente para XAUUSD (Oro).
Combina rupturas de pivotes de sesión con lógica adicional de confirmación (dirección en múltiples marcos temporales + filtrado por barrido de liquidez) e incluye una gestión avanzada de operaciones con múltiples objetivos de Take Profit y protección automática de Break Even.

El EA identifica los máximos y mínimos clave de cada sesión, espera un disparador de ruptura válido y solo ejecuta operaciones cuando la dirección de los marcos temporales superiores y un barrido de liquidez en marcos inferiores confirman la entrada.

Características principales

  • Lógica de ruptura basada en pivotes de sesión (Killzones)

  • Diseñado y optimizado exclusivamente para XAUUSD (Oro)

  • Confirmación de tendencia en múltiples marcos temporales (Diario + H4 + H1)

  • Detección de Liquidity Sweep en marcos temporales inferiores (confirmación tipo scalping)

  • Solo una dirección de trading activa a la vez (sin compras y ventas simultáneas)

  • Entradas con múltiples posiciones y 3 objetivos de Take Profit independientes

Relación Riesgo/Beneficio (Risk-to-Reward):

  • TP1 = 1:3

  • TP2 = 1:5

  • TP3 = 1:6

  • Cálculo automático de Stop Loss y Take Profit
    (basado en ATR con validación segura de niveles mínimos del bróker)

Protección automática Break Even:

  • Cuando se alcanza TP2, el Stop Loss de las posiciones restantes se mueve automáticamente al precio de entrada (Break Even)

  • Función de trailing stop opcional (configurable)

Gestión del riesgo

Este EA está diseñado con una gestión estricta del tamaño de lote, ya que la volatilidad de XAUUSD puede amplificar rápidamente el riesgo.

Capital mínimo recomendado: 500 EUR

Tamaños de lote recomendados para XAUUSD (Oro):

  • Cuenta de 500 EUR:
    Tamaño de lote recomendado: 0.02 – 0.04

  • Cuenta de 1.000 EUR:
    Tamaño de lote recomendado: 0.03 – 0.05

  • Cuenta de 5.000 EUR:
    Tamaño de lote recomendado: 1.00 lote

Todos los tamaños de lote son totalmente ajustables; sin embargo, se recomienda encarecidamente respetar estos rangos para controlar el drawdown y evitar una exposición excesiva en condiciones de alta volatilidad.

Información importante

Esta es la versión STANDARD (Full Power), diseñada para la operativa en mercado real sobre XAUUSD (Oro).
El trading de instrumentos financieros implica riesgo, y las pérdidas pueden superar las expectativas. Los resultados pasados no garantizan resultados futuros.


Otros productos de este autor
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Session Pivots EA – LITE (Versión gratuita) Session Pivots EA – LITE es un Asesor Experto (Expert Advisor) que demuestra una estrategia de trading de rupturas basada en sesiones de mercado , utilizando horarios de negociación predefinidos. El EA calcula los niveles máximo y mínimo de la sesión durante horas específicas de trading y abre una operación automáticamente cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Características principales Cálculo del máximo y mín
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Silver Session Pivots EA – LITE (Versión gratuita) Silver Session Pivots EA – LITE es un Asesor Experto (Expert Advisor) que demuestra un enfoque de trading con pivotes basado en sesiones , diseñado específicamente para XAGUSD (Plata) utilizando sesiones de mercado predefinidas. El EA calcula los niveles máximo y mínimo de la sesión durante horarios de trading específicos y abre una operación cuando el precio rompe estos niveles después de que la sesión ha finalizado . Características principal
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA es un Asesor Experto desarrollado específicamente para operar XAUUSD (Oro) en el marco temporal M3. Utiliza una estrategia basada en sesiones y en barridos de liquidez durante las sesiones asiática, londinense y de Nueva York. El EA monitorea máximos y mínimos recientes (niveles pivot). Cuando el precio barre la liquidez más allá de un nivel pivot durante una sesión activa, se abre automáticamente una operació
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Asesor Experto profesional para Silver (XAGUSD) Diseñado para trading de sesiones de alto rendimiento en M3 Descripción general XAG Session Scalper PRO es un Asesor Experto de nivel profesional desarrollado específicamente para Silver (XAGUSD) y optimizado para trading por sesiones en el timeframe M3 . La estrategia se basa en comportamiento institucional del mercado , combinando horarios de sesión precisos, apertura simultánea de múltiples posiciones (scaling) y un sistema de múltiples Take
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional es la versión Full Power de un concepto de trading basado en sesiones y liquidez, desarrollado y optimizado específicamente para XAGUSD (Plata) . Este Asesor Experto combina el análisis de máximos y mínimos de sesión con la detección de liquidity sweeps (barridos de liquidez) y entradas basadas en confirmación, respaldado por una gestión avanzada de operaciones con múltiples objetivos de Take Profit y protección automá
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Este Expert Advisor implementa una estrategia de trading basada en sesiones y barridos de liquidez (Liquidity Sweep) , desarrollada específicamente para challenges de Prop Firms con cuentas de 50.000 EUR . El EA calcula el máximo y mínimo de la sesión dentro de una ventana horaria definida y, una vez finalizada la sesión , analiza el mercado en busca de falsos rompimientos (barridos de liquidez) . Una operación solo se ejecuta cuando la liquidez ha sido tomad
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Asesores Expertos
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Este Expert Advisor implementa una estrategia de trading basada en sesiones y barridos de liquidez (Liquidity Sweep) y ha sido desarrollado específicamente para challenges de Prop Firms con cuentas de 100.000 EUR . Está optimizado para XAGUSD (Plata) y también puede utilizarse en XAUUSD (Oro) , dependiendo del símbolo y la configuración del bróker. El EA calcula el máximo y mínimo de la sesión dentro de una ventana de trading predefinida y, una v
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario