Gold Session Pivots EA Professional

本エキスパートアドバイザー（EA）は、セッションブレイクアウト戦略のフルパワー（Full Power）版であり、

XAUUSD（ゴールド）専用に最適化されています。

セッションピボットのブレイクアウトに加え、追加の確認ロジック（マルチタイムフレームの方向性 + 流動性スイープフィルター）を組み合わせ、高度なトレード管理、複数のテイクプロフィット目標、自動ブレークイーブン保護を備えています。

EA は各セッションの重要な高値・安値を特定し、有効なブレイクアウトが発生した後、上位時間足の方向性と下位時間足での流動性スイープが一致した場合のみトレードを実行します。

主な特徴

セッションベースのピボット・ブレイクアウトロジック（Killzone 概念）

XAUUSD（ゴールド）専用に設計・最適化

マルチタイムフレーム確認（日足 + H4 + H1）

下位時間足での Liquidity Sweep 検出（スキャルピング確認）

同時に1方向のみ取引 （買いと売りを同時に保有しない）

3つの独立したテイクプロフィットを持つ複数ポジションエントリー

リスク・リワード比（Risk-to-Reward）：

TP1 = 1:3

TP2 = 1:5

TP3 = 1:6

ATR ベースの自動ストップロス／テイクプロフィット計算

（ブローカーの最小ストップレベルに対応）

自動ブレークイーブン保護：

TP2 到達時 , 残りのポジションのストップロスは自動的にエントリー価格（ブレークイーブン）へ移動

オプションのトレーリングストップ機能（設定可能）

リスク管理

本 EA は、XAUUSD の高いボラティリティを考慮した

厳格なロット管理を前提に設計されています。

推奨最低口座資金: 500 EUR

XAUUSD（ゴールド）推奨ロットサイズ:

口座資金 500 EUR:

推奨ロットサイズ： 0.02 – 0.04 ロット

口座資金 1,000 EUR:

推奨ロットサイズ： 0.03 – 0.05 ロット

口座資金 5,000 EUR:

推奨ロットサイズ：1.00 ロット

すべてのロットサイズはユーザーが自由に調整可能ですが、

高ボラティリティ環境での過度なリスクやドローダウンを防ぐため、上記範囲を強く推奨します。

重要事項

本製品は STANDARD（フルパワー）バージョンであり、

XAUUSD（ゴールド）のリアル取引を目的として設計されています。

金融商品の取引にはリスクが伴い、損失が予想を上回る可能性があります。

過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。