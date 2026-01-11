Gold Session Pivots EA Professional
- エキスパート
- Eric John Peter Meissner
- バージョン: 1.1
- アクティベーション: 5
Gold Session Pivots EA Professional
本エキスパートアドバイザー（EA）は、セッションブレイクアウト戦略のフルパワー（Full Power）版であり、
XAUUSD（ゴールド）専用に最適化されています。
セッションピボットのブレイクアウトに加え、追加の確認ロジック（マルチタイムフレームの方向性 + 流動性スイープフィルター）を組み合わせ、高度なトレード管理、複数のテイクプロフィット目標、自動ブレークイーブン保護を備えています。
EA は各セッションの重要な高値・安値を特定し、有効なブレイクアウトが発生した後、上位時間足の方向性と下位時間足での流動性スイープが一致した場合のみトレードを実行します。
主な特徴
-
セッションベースのピボット・ブレイクアウトロジック（Killzone 概念）
-
XAUUSD（ゴールド）専用に設計・最適化
-
マルチタイムフレーム確認（日足 + H4 + H1）
-
下位時間足での Liquidity Sweep 検出（スキャルピング確認）
-
同時に1方向のみ取引（買いと売りを同時に保有しない）
-
3つの独立したテイクプロフィットを持つ複数ポジションエントリー
リスク・リワード比（Risk-to-Reward）：
-
TP1 = 1:3
-
TP2 = 1:5
-
TP3 = 1:6
-
ATR ベースの自動ストップロス／テイクプロフィット計算
（ブローカーの最小ストップレベルに対応）
自動ブレークイーブン保護：
-
TP2 到達時, 残りのポジションのストップロスは自動的にエントリー価格（ブレークイーブン）へ移動
-
オプションのトレーリングストップ機能（設定可能）
リスク管理
本 EA は、XAUUSD の高いボラティリティを考慮した
厳格なロット管理を前提に設計されています。
推奨最低口座資金: 500 EUR
XAUUSD（ゴールド）推奨ロットサイズ:
-
口座資金 500 EUR:
推奨ロットサイズ：0.02 – 0.04 ロット
-
口座資金 1,000 EUR:
推奨ロットサイズ：0.03 – 0.05 ロット
-
口座資金 5,000 EUR:
推奨ロットサイズ：1.00 ロット
すべてのロットサイズはユーザーが自由に調整可能ですが、
高ボラティリティ環境での過度なリスクやドローダウンを防ぐため、上記範囲を強く推奨します。
重要事項
本製品は STANDARD（フルパワー）バージョンであり、
XAUUSD（ゴールド）のリアル取引を目的として設計されています。
金融商品の取引にはリスクが伴い、損失が予想を上回る可能性があります。
過去の成績は将来の結果を保証するものではありません。