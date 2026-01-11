Gold Session Pivots EA Professional
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versione: 1.1
- Attivazioni: 5
Gold Session Pivots EA Professional
Questo Expert Advisor (EA) è la versione completa (Full Power) del concetto di trading basato sui breakout di sessione ed è stato ottimizzato specificamente per XAUUSD (Oro).
Combina i breakout dei pivot di sessione con una logica di conferma avanzata (direzione multi-timeframe + filtro Liquidity Sweep) e include una gestione evoluta delle operazioni con più obiettivi di Take Profit e protezione automatica in Break Even.
L’EA identifica i massimi e i minimi chiave delle sessioni, attende un segnale di breakout valido ed esegue le operazioni solo quando la direzione dei timeframe superiori e un Liquidity Sweep su timeframe inferiori confermano l’ingresso.
Caratteristiche principali
-
Logica di breakout basata sui pivot di sessione (Killzones)
-
Progettato e ottimizzato esclusivamente per XAUUSD (Oro)
-
Conferma di trend multi-timeframe (Daily + H4 + H1)
-
Rilevamento del Liquidity Sweep su timeframe inferiori (conferma di tipo scalping)
-
Una sola direzione di trading attiva alla volta (nessun Buy e Sell simultaneo)
-
Ingressi multi-posizione con 3 obiettivi di Take Profit indipendenti
Rapporto Rischio/Rendimento (Risk-to-Reward):
-
TP1 = 1:3
-
TP2 = 1:5
-
TP3 = 1:6
-
Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit
(basato su ATR con validazione dei livelli minimi consentiti dal broker)
Protezione automatica Break Even:
-
Al raggiungimento di TP2, lo Stop Loss delle posizioni rimanenti viene automaticamente spostato al prezzo di ingresso (Break Even)
-
Funzione di trailing stop opzionale (configurabile)
Gestione del rischio
Questo EA è progettato con una gestione rigorosa della dimensione dei lotti, poiché l’elevata volatilità di XAUUSD può amplificare rapidamente il rischio.
Capitale minimo consigliato: 500 EUR
Dimensioni di lotto consigliate per XAUUSD (Oro):
-
Conto da 500 EUR:
Lotto consigliato: 0.02 – 0.04
-
Conto da 1.000 EUR:
Lotto consigliato: 0.03 – 0.05
-
Conto da 5.000 EUR:
Lotto consigliato: 1.00 lotto
Tutte le dimensioni di lotto sono completamente personalizzabili; tuttavia, si consiglia vivamente di rispettare questi intervalli per limitare il drawdown ed evitare una sovraesposizione in condizioni di elevata volatilità.
Informazioni importanti
Questa è la versione STANDARD (Full Power), progettata per l’esecuzione su conti reali XAUUSD (Oro).
Il trading di strumenti finanziari comporta rischi e le perdite possono superare le aspettative. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.