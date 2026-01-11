Gold Session Pivots EA Professional

Gold Session Pivots EA Professional

Questo Expert Advisor (EA) è la versione completa (Full Power) del concetto di trading basato sui breakout di sessione ed è stato ottimizzato specificamente per XAUUSD (Oro).
Combina i breakout dei pivot di sessione con una logica di conferma avanzata (direzione multi-timeframe + filtro Liquidity Sweep) e include una gestione evoluta delle operazioni con più obiettivi di Take Profit e protezione automatica in Break Even.

L’EA identifica i massimi e i minimi chiave delle sessioni, attende un segnale di breakout valido ed esegue le operazioni solo quando la direzione dei timeframe superiori e un Liquidity Sweep su timeframe inferiori confermano l’ingresso.

Caratteristiche principali

  • Logica di breakout basata sui pivot di sessione (Killzones)

  • Progettato e ottimizzato esclusivamente per XAUUSD (Oro)

  • Conferma di trend multi-timeframe (Daily + H4 + H1)

  • Rilevamento del Liquidity Sweep su timeframe inferiori (conferma di tipo scalping)

  • Una sola direzione di trading attiva alla volta (nessun Buy e Sell simultaneo)

  • Ingressi multi-posizione con 3 obiettivi di Take Profit indipendenti

Rapporto Rischio/Rendimento (Risk-to-Reward):

  • TP1 = 1:3

  • TP2 = 1:5

  • TP3 = 1:6

  • Calcolo automatico di Stop Loss e Take Profit
    (basato su ATR con validazione dei livelli minimi consentiti dal broker)

Protezione automatica Break Even:

  • Al raggiungimento di TP2, lo Stop Loss delle posizioni rimanenti viene automaticamente spostato al prezzo di ingresso (Break Even)

  • Funzione di trailing stop opzionale (configurabile)

Gestione del rischio

Questo EA è progettato con una gestione rigorosa della dimensione dei lotti, poiché l’elevata volatilità di XAUUSD può amplificare rapidamente il rischio.

Capitale minimo consigliato: 500 EUR

Dimensioni di lotto consigliate per XAUUSD (Oro):

  • Conto da 500 EUR:
    Lotto consigliato: 0.02 – 0.04

  • Conto da 1.000 EUR:
    Lotto consigliato: 0.03 – 0.05

  • Conto da 5.000 EUR:
    Lotto consigliato: 1.00 lotto

Tutte le dimensioni di lotto sono completamente personalizzabili; tuttavia, si consiglia vivamente di rispettare questi intervalli per limitare il drawdown ed evitare una sovraesposizione in condizioni di elevata volatilità.

Informazioni importanti

Questa è la versione STANDARD (Full Power), progettata per l’esecuzione su conti reali XAUUSD (Oro).
Il trading di strumenti finanziari comporta rischi e le perdite possono superare le aspettative. I risultati passati non garantiscono risultati futuri.


