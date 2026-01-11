Gold Session Pivots EA Professional
- Experts
- Eric John Peter Meissner
- Versão: 1.1
- Ativações: 5
Gold Session Pivots EA Professional
Este Expert Advisor (EA) é a versão completa (Full Power) do conceito de negociação por rompimento de sessões e foi especialmente otimizado para XAUUSD (Ouro).
Ele combina rompimentos de pivôs de sessão com lógica adicional de confirmação (direção em múltiplos timeframes + filtragem por Liquidity Sweep) e inclui gerenciamento avançado de trades com múltiplos alvos de Take Profit e proteção automática de Break Even.
O EA identifica as máximas e mínimas mais importantes das sessões, aguarda um gatilho de rompimento válido e executa operações apenas quando a direção dos timeframes superiores e um sweep de liquidez em timeframes menores confirmam a entrada.
Principais recursos
-
Lógica de rompimento baseada em pivôs de sessão (Killzones)
-
Desenvolvido e otimizado exclusivamente para XAUUSD (Ouro)
-
Confirmação de tendência em múltiplos timeframes (Diário + H4 + H1)
-
Detecção de Liquidity Sweep em timeframes menores (confirmação de scalping)
-
Apenas uma direção de trade ativa por vez (sem compras e vendas simultâneas)
-
Entradas com múltiplas posições e 3 alvos independentes de Take Profit
Relação Risco/Retorno (Risk-to-Reward):
-
TP1 = 1:3
-
TP2 = 1:5
-
TP3 = 1:6
-
Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit
(baseado em ATR com validação segura dos níveis mínimos do broker)
Proteção automática Break Even:
-
Quando o TP2 é atingido, o Stop Loss das posições restantes é movido automaticamente para o preço de entrada (Break Even)
-
Função de trailing stop opcional (configurável)
Gestão de risco
Este EA foi desenvolvido com gestão rigorosa de tamanho de lote, pois a alta volatilidade do XAUUSD pode amplificar rapidamente o risco.
Saldo mínimo recomendado: 500 EUR
Tamanhos de lote recomendados para XAUUSD (Ouro):
-
Conta de 500 EUR:
Lote recomendado: 0.02 – 0.04
-
Conta de 1.000 EUR:
Lote recomendado: 0.03 – 0.05
-
Conta de 5.000 EUR:
Lote recomendado: 1.00 lote
Todos os tamanhos de lote são totalmente ajustáveis; no entanto, recomenda-se fortemente seguir esses intervalos para controlar o drawdown e evitar exposição excessiva em condições de alta volatilidade.
Informações importantes
Esta é a versão STANDARD (Full Power), projetada para execução em contas reais no XAUUSD (Ouro).
A negociação de instrumentos financeiros envolve risco, e as perdas podem exceder as expectativas. Resultados passados não garantem resultados futuros.