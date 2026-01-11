Gold Session Pivots EA Professional

Gold Session Pivots EA Professional

Este Expert Advisor (EA) é a versão completa (Full Power) do conceito de negociação por rompimento de sessões e foi especialmente otimizado para XAUUSD (Ouro).
Ele combina rompimentos de pivôs de sessão com lógica adicional de confirmação (direção em múltiplos timeframes + filtragem por Liquidity Sweep) e inclui gerenciamento avançado de trades com múltiplos alvos de Take Profit e proteção automática de Break Even.

O EA identifica as máximas e mínimas mais importantes das sessões, aguarda um gatilho de rompimento válido e executa operações apenas quando a direção dos timeframes superiores e um sweep de liquidez em timeframes menores confirmam a entrada.

Principais recursos

  • Lógica de rompimento baseada em pivôs de sessão (Killzones)

  • Desenvolvido e otimizado exclusivamente para XAUUSD (Ouro)

  • Confirmação de tendência em múltiplos timeframes (Diário + H4 + H1)

  • Detecção de Liquidity Sweep em timeframes menores (confirmação de scalping)

  • Apenas uma direção de trade ativa por vez (sem compras e vendas simultâneas)

  • Entradas com múltiplas posições e 3 alvos independentes de Take Profit

Relação Risco/Retorno (Risk-to-Reward):

  • TP1 = 1:3

  • TP2 = 1:5

  • TP3 = 1:6

  • Cálculo automático de Stop Loss e Take Profit
    (baseado em ATR com validação segura dos níveis mínimos do broker)

Proteção automática Break Even:

  • Quando o TP2 é atingido, o Stop Loss das posições restantes é movido automaticamente para o preço de entrada (Break Even)

  • Função de trailing stop opcional (configurável)

Gestão de risco

Este EA foi desenvolvido com gestão rigorosa de tamanho de lote, pois a alta volatilidade do XAUUSD pode amplificar rapidamente o risco.

Saldo mínimo recomendado: 500 EUR

Tamanhos de lote recomendados para XAUUSD (Ouro):

  • Conta de 500 EUR:
    Lote recomendado: 0.02 – 0.04

  • Conta de 1.000 EUR:
    Lote recomendado: 0.03 – 0.05

  • Conta de 5.000 EUR:
    Lote recomendado: 1.00 lote

Todos os tamanhos de lote são totalmente ajustáveis; no entanto, recomenda-se fortemente seguir esses intervalos para controlar o drawdown e evitar exposição excessiva em condições de alta volatilidade.

Informações importantes

Esta é a versão STANDARD (Full Power), projetada para execução em contas reais no XAUUSD (Ouro).
A negociação de instrumentos financeiros envolve risco, e as perdas podem exceder as expectativas. Resultados passados não garantem resultados futuros.


Mais do autor
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Versão Gratuita) Session Pivots EA – LITE é um Expert Advisor que demonstra uma estratégia de negociação de rompimentos baseada em sessões de mercado , utilizando períodos de negociação predefinidos. O EA calcula os níveis máximo e mínimo da sessão durante horários específicos de negociação e abre uma operação automaticamente quando o preço rompe esses níveis após o término da sessão . Principais recursos Cálculo do máximo e mínimo da sessão com base nas ICT Killzones
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Experts
Silver Session Pivots EA – LITE (Versão Gratuita) Silver Session Pivots EA – LITE é um Expert Advisor que demonstra uma abordagem de trading por pivôs baseada em sessões , desenvolvida especificamente para XAGUSD (Prata) , utilizando sessões de mercado predefinidas. O EA calcula os níveis máximo e mínimo da sessão durante horários específicos de negociação e abre uma operação quando o preço rompe esses níveis após o término da sessão . Principais recursos Cálculo do máximo e mínimo da sessão co
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIÇÃO DO PRODUTO Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA é um Expert Advisor desenvolvido especificamente para operar XAUUSD (Ouro) no timeframe M3. Ele utiliza uma estratégia baseada em sessões e varredura de liquidez durante as sessões Asiática, Londres e Nova York. O EA monitora máximos e mínimos recentes (níveis pivot). Quando o preço ultrapassa um nível pivot durante uma sessão ativa, uma posição é automaticamente aberta na direção de reversão prevista. O gerencia
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experts
XAG Session Scalper PRO é um Expert Advisor de nível profissional, desenvolvido especificamente para Silver (XAGUSD) e otimizado para trading por sessões no timeframe M3 . A estratégia é baseada em comportamento institucional do mercado , combinando horários de sessão precisos, abertura simultânea de múltiplas posições (scaling) e um sistema de múltiplos Take Profits , com o objetivo de gerar lucros intradiários consistentes mantendo o risco sob controle. Não é um sistema sobrecarregado, mas sim
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Experts
Silver Session Sweep EA – Professional O Silver Session Sweep EA – Professional é a versão Full Power de um conceito de trading baseado em sessões e liquidez, desenvolvido e otimizado especificamente para XAGUSD (Prata) . Este Expert Advisor combina a análise de máximas e mínimas de sessão com a detecção de liquidity sweeps (varreduras de liquidez) e entradas baseadas em confirmação, apoiadas por uma gestão avançada de trades com múltiplos alvos de Take Profit e proteção automática de Break Even
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Experts
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Este Expert Advisor implementa uma estratégia de trading baseada em sessões e varredura de liquidez (Liquidity Sweep) , desenvolvida especificamente para desafios de Prop Firms com contas de 50.000 EUR . O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação definida e, após o encerramento da sessão , analisa o mercado em busca de falsos rompimentos (varreduras de liquidez) . Uma operação só é executada quando a liquidez é capturada e o
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Experts
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Este Expert Advisor implementa uma estratégia de trading baseada em sessões e varredura de liquidez (Liquidity Sweep) e foi desenvolvido especificamente para challenges de Prop Firms com contas de 100.000 EUR . O EA é otimizado para XAGUSD (Prata) e também pode ser utilizado em XAUUSD (Ouro) , dependendo do símbolo e da configuração do broker. O EA calcula o máximo e o mínimo da sessão dentro de uma janela de negociação predefinida e, após o ence
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário