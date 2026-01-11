Gold Session Pivots EA Professional

Gold Session Pivots EA Professional

Bu Expert Advisor (EA), seans kırılımına dayalı işlem konseptinin tam sürümüdür (Full Power) ve XAUUSD (Altın) için özel olarak optimize edilmiştir.
Seans pivot kırılımlarını ek onay mantığıyla (çoklu zaman dilimi yönü + likidite süpürme filtresi) birleştirir ve çoklu Take Profit hedefleri ile otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş işlem yönetimi sunar.

EA, önemli seans yüksek ve düşük seviyelerini belirler, geçerli bir kırılım sinyalini bekler ve yalnızca üst zaman dilimlerinin yönü ile alt zaman diliminde gerçekleşen likidite süpürmesi girişi desteklediğinde işlem açar.

Temel Özellikler

  • Seans bazlı pivot kırılım mantığı (Killzone konsepti)

  • Sadece XAUUSD (Altın) için tasarlanmış ve optimize edilmiştir

  • Çoklu zaman dilimi trend onayı (Günlük + H4 + H1)

  • Düşük zaman dilimlerinde Liquidity Sweep tespiti (scalping onayı)

  • Aynı anda yalnızca tek işlem yönü (eşzamanlı alış ve satış yok)

  • 3 bağımsız Take Profit hedefi ile çoklu pozisyon girişleri

Risk / Getiri Oranları (Risk-to-Reward):

  • TP1 = 1:3

  • TP2 = 1:5

  • TP3 = 1:6

  • Stop Loss ve Take Profit seviyelerinin otomatik hesaplanması
    (ATR tabanlı ve broker minimum stop seviyesi uyumlu)

Otomatik Break Even Koruması:

  • TP2 hedefine ulaşıldığında, kalan pozisyonların Stop Loss seviyesi otomatik olarak giriş fiyatına (Break Even) taşınır

  • Opsiyonel trailing stop özelliği (ayarlanabilir)

Risk Yönetimi

Bu EA, XAUUSD’nin yüksek volatilitesi nedeniyle riski hızlıca artırabileceği göz önünde bulundurularak
katı lot yönetimi prensibiyle geliştirilmiştir.

Önerilen minimum hesap bakiyesi: 500 EUR

XAUUSD (Altın) için önerilen lot büyüklükleri:

  • 500 EUR hesap:
    Önerilen lot: 0.02 – 0.04

  • 1.000 EUR hesap:
    Önerilen lot: 0.03 – 0.05

  • 5.000 EUR hesap:
    Önerilen lot: 1.00 lot

Tüm lot değerleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir; ancak yüksek volatilite koşullarında aşırı risk ve yüksek drawdown’dan kaçınmak için bu aralıkların kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Önemli Bilgiler

Bu ürün, STANDARD (Full Power) sürümüdür ve XAUUSD (Altın) gerçek piyasa işlemleri için tasarlanmıştır.
Finansal enstrümanların alım satımı risk içerir ve kayıplar beklentilerin üzerinde olabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.


Yazarın diğer ürünleri
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Session Pivots EA – LITE (Ücretsiz Sürüm) Session Pivots EA – LITE , önceden tanımlanmış piyasa seanslarını kullanan seans bazlı bir kırılım (breakout) alım satım stratejisini gösteren bir Expert Advisor’dır. Bu EA, belirli işlem saatleri boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri kırdığında otomatik olarak işlem açar . Temel özellikler ICT Killzones (New York saati) temel alınarak seans yüksek ve düşük seviyelerinin hesaplanması
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver Session Pivots EA – LITE (Ücretsiz Sürüm) Silver Session Pivots EA – LITE , önceden tanımlanmış piyasa seanslarını kullanarak seans bazlı pivot işlem stratejisini gösteren ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak tasarlanmış bir Expert Advisor’dır. Bu EA, belirli işlem saatleri boyunca seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans sona erdikten sonra fiyat bu seviyeleri kırdığında otomatik olarak işlem açar . Temel özellikler ICT Killzones (New York saati) temel alınarak seans y
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
ÜRÜN AÇIKLAMASI Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA, XAUUSD (Altın) için özel olarak geliştirilmiş M3 zaman diliminde çalışan bir Expert Advisor’dır. EA, Asya, Londra ve New York oturumlarında oturum bazlı likidite tarama (Liquidity Sweep) stratejisi kullanır. EA, son yüksek ve düşük seviyeleri (pivot seviyeleri) izler. Fiyat, aktif bir işlem oturumu sırasında pivot seviyesini aşarsa EA, beklenen dönüş yönünde otomatik olarak pozisyon açar. Risk yönetimi ATR tabanlı st
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver (XAGUSD) için Profesyonel Expert Advisor M3 zaman diliminde yüksek performanslı seans ticareti için tasarlanmıştır Genel Bakış XAG Session Scalper PRO , özellikle Silver (XAGUSD) için geliştirilmiş, M3 zaman diliminde seans bazlı ticarete optimize edilmiş profesyonel seviyede bir Expert Advisor’dır. Strateji, kurumsal piyasa davranışına dayanır ve hassas seans zamanlaması, aynı anda birden fazla pozisyon açma (scaling) ve çoklu Take-Profit sistemi ile birleştirilmiştir. Amaç, riski kon
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Silver Session Sweep EA – Professional Silver Session Sweep EA – Professional , seans bazlı likidite trading konseptinin Full Power (tam yetenekli) sürümüdür ve XAGUSD (Gümüş) için özel olarak geliştirilmiş ve optimize edilmiştir. Bu Expert Advisor; seans içi zirve ve dip analizini , likidite süpürme (liquidity sweep) tespiti ve onay bazlı girişlerle birleştirir. Ayrıca çoklu Take Profit hedefleri ve otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş bir trade yönetimi sunar. EA, önemli seans zirve v
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve 50.000 EUR sermayeli Prop Firm (özel fonlama şirketi) challenge hesapları için özel olarak geliştirilmiştir. EA, belirlenen işlem zaman aralığında seansın en yüksek ve en düşük seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada yalancı kırılımlar (likidite süpürmeleri) arar. Bir işlem yalnızca likidite alındıktan sonra fiyat seans seviyesinin tekrar içine döndü
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Uzman Danışmanlar
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Bu Expert Advisor, seans bazlı likidite süpürme (Liquidity Sweep) stratejisini uygular ve özellikle 100.000 EUR sermayeli Prop Firm challenge hesapları için geliştirilmiştir. EA, XAGUSD (Gümüş) için optimize edilmiştir ve broker sembolüne bağlı olarak XAUUSD (Altın) üzerinde de kullanılabilir. EA, önceden tanımlanmış bir işlem zaman aralığında seansın en yüksek (High) ve en düşük (Low) seviyelerini hesaplar ve seans tamamlandıktan sonra piyasada
Filtrele:
İnceleme yok
İncelemeye yanıt