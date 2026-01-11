Gold Session Pivots EA Professional

Bu Expert Advisor (EA), seans kırılımına dayalı işlem konseptinin tam sürümüdür (Full Power) ve XAUUSD (Altın) için özel olarak optimize edilmiştir.

Seans pivot kırılımlarını ek onay mantığıyla (çoklu zaman dilimi yönü + likidite süpürme filtresi) birleştirir ve çoklu Take Profit hedefleri ile otomatik Break Even koruması içeren gelişmiş işlem yönetimi sunar.

EA, önemli seans yüksek ve düşük seviyelerini belirler, geçerli bir kırılım sinyalini bekler ve yalnızca üst zaman dilimlerinin yönü ile alt zaman diliminde gerçekleşen likidite süpürmesi girişi desteklediğinde işlem açar.

Temel Özellikler

Seans bazlı pivot kırılım mantığı (Killzone konsepti)

Sadece XAUUSD (Altın) için tasarlanmış ve optimize edilmiştir

Çoklu zaman dilimi trend onayı (Günlük + H4 + H1)

Düşük zaman dilimlerinde Liquidity Sweep tespiti (scalping onayı)

Aynı anda yalnızca tek işlem yönü (eşzamanlı alış ve satış yok)

3 bağımsız Take Profit hedefi ile çoklu pozisyon girişleri

Risk / Getiri Oranları (Risk-to-Reward):

TP1 = 1:3

TP2 = 1:5

TP3 = 1:6

Stop Loss ve Take Profit seviyelerinin otomatik hesaplanması

(ATR tabanlı ve broker minimum stop seviyesi uyumlu)

Otomatik Break Even Koruması:

TP2 hedefine ulaşıldığında, kalan pozisyonların Stop Loss seviyesi otomatik olarak giriş fiyatına (Break Even) taşınır

Opsiyonel trailing stop özelliği (ayarlanabilir)

Risk Yönetimi

Bu EA, XAUUSD’nin yüksek volatilitesi nedeniyle riski hızlıca artırabileceği göz önünde bulundurularak

katı lot yönetimi prensibiyle geliştirilmiştir.

Önerilen minimum hesap bakiyesi: 500 EUR

XAUUSD (Altın) için önerilen lot büyüklükleri:

500 EUR hesap:

Önerilen lot: 0.02 – 0.04

1.000 EUR hesap:

Önerilen lot: 0.03 – 0.05

5.000 EUR hesap:

Önerilen lot: 1.00 lot

Tüm lot değerleri kullanıcı tarafından ayarlanabilir; ancak yüksek volatilite koşullarında aşırı risk ve yüksek drawdown’dan kaçınmak için bu aralıkların kullanılması şiddetle tavsiye edilir.

Önemli Bilgiler

Bu ürün, STANDARD (Full Power) sürümüdür ve XAUUSD (Altın) gerçek piyasa işlemleri için tasarlanmıştır.

Finansal enstrümanların alım satımı risk içerir ve kayıplar beklentilerin üzerinde olabilir. Geçmiş performans, gelecekteki sonuçların garantisi değildir.