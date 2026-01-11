Gold Session Pivots EA Professional

Cet Expert Advisor (EA) est la version complète (Full Power) du concept de trading basé sur les cassures de sessions et a été spécialement optimisé pour XAUUSD (Or).

Il combine les cassures des pivots de session avec une logique de confirmation supplémentaire (biais multi-timeframes + filtrage par Liquidity Sweep) et intègre une gestion avancée des positions avec plusieurs objectifs de Take Profit ainsi qu’une protection automatique en Break Even.

L’EA identifie les plus hauts et les plus bas clés de chaque session, attend un signal de cassure valide, puis n’exécute des trades que lorsque la direction des unités de temps supérieures et un balayage de liquidité sur une unité de temps inférieure confirment l’entrée.

Fonctionnalités principales

Logique de cassure basée sur les pivots de session (Killzones)

Conçu et optimisé exclusivement pour XAUUSD (Or)

Confirmation de tendance multi-timeframes (Daily + H4 + H1)

Détection de Liquidity Sweep sur des unités de temps inférieures (confirmation de type scalping)

Une seule direction de trading active à la fois (pas d’achats et de ventes simultanés)

Entrées multi-positions avec 3 objectifs de Take Profit indépendants

Ratios Risque / Rendement (Risk-to-Reward) :

TP1 = 1:3

TP2 = 1:5

TP3 = 1:6

Calcul automatique du Stop Loss et du Take Profit

(basé sur l’ATR avec validation des niveaux minimums autorisés par le broker)

Protection automatique Break Even :

Lorsque TP2 est atteint, le Stop Loss des positions restantes est automatiquement déplacé au prix d’entrée (Break Even)

Fonction de trailing stop optionnelle (paramétrable)

Gestion du risque

Cet EA repose sur une gestion stricte de la taille des lots, car la forte volatilité de XAUUSD peut rapidement amplifier le risque.

Capital minimum recommandé : 500 EUR

Tailles de lots recommandées pour XAUUSD (Or) :

Compte de 500 EUR :

Taille de lot recommandée : 0.02 – 0.04

Compte de 1 000 EUR :

Taille de lot recommandée : 0.03 – 0.05

Compte de 5 000 EUR :

Taille de lot recommandée : 1.00 lot

Toutes les tailles de lots sont entièrement ajustables, toutefois il est fortement recommandé de respecter ces plages afin de limiter le drawdown et d’éviter une surexposition lors de périodes de forte volatilité.

Informations importantes

Il s’agit de la version STANDARD (Full Power), conçue pour une exécution en conditions réelles sur XAUUSD (Or).

Le trading d’instruments financiers comporte des risques et les pertes peuvent dépasser les attentes. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.