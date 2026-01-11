Gold Session Pivots EA Professional

Cet Expert Advisor (EA) est la version complète (Full Power) du concept de trading basé sur les cassures de sessions et a été spécialement optimisé pour XAUUSD (Or).
Il combine les cassures des pivots de session avec une logique de confirmation supplémentaire (biais multi-timeframes + filtrage par Liquidity Sweep) et intègre une gestion avancée des positions avec plusieurs objectifs de Take Profit ainsi qu’une protection automatique en Break Even.

L’EA identifie les plus hauts et les plus bas clés de chaque session, attend un signal de cassure valide, puis n’exécute des trades que lorsque la direction des unités de temps supérieures et un balayage de liquidité sur une unité de temps inférieure confirment l’entrée.

Fonctionnalités principales

  • Logique de cassure basée sur les pivots de session (Killzones)

  • Conçu et optimisé exclusivement pour XAUUSD (Or)

  • Confirmation de tendance multi-timeframes (Daily + H4 + H1)

  • Détection de Liquidity Sweep sur des unités de temps inférieures (confirmation de type scalping)

  • Une seule direction de trading active à la fois (pas d’achats et de ventes simultanés)

  • Entrées multi-positions avec 3 objectifs de Take Profit indépendants

Ratios Risque / Rendement (Risk-to-Reward) :

  • TP1 = 1:3

  • TP2 = 1:5

  • TP3 = 1:6

  • Calcul automatique du Stop Loss et du Take Profit
    (basé sur l’ATR avec validation des niveaux minimums autorisés par le broker)

Protection automatique Break Even :

  • Lorsque TP2 est atteint, le Stop Loss des positions restantes est automatiquement déplacé au prix d’entrée (Break Even)

  • Fonction de trailing stop optionnelle (paramétrable)

Gestion du risque

Cet EA repose sur une gestion stricte de la taille des lots, car la forte volatilité de XAUUSD peut rapidement amplifier le risque.

Capital minimum recommandé : 500 EUR

Tailles de lots recommandées pour XAUUSD (Or) :

  • Compte de 500 EUR :
    Taille de lot recommandée : 0.02 – 0.04

  • Compte de 1 000 EUR :
    Taille de lot recommandée : 0.03 – 0.05

  • Compte de 5 000 EUR :
    Taille de lot recommandée : 1.00 lot

Toutes les tailles de lots sont entièrement ajustables, toutefois il est fortement recommandé de respecter ces plages afin de limiter le drawdown et d’éviter une surexposition lors de périodes de forte volatilité.

Informations importantes

Il s’agit de la version STANDARD (Full Power), conçue pour une exécution en conditions réelles sur XAUUSD (Or).
Le trading d’instruments financiers comporte des risques et les pertes peuvent dépasser les attentes. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.


Plus de l'auteur
Gold Session Breakout Trading Expert
Eric John Peter Meissner
Experts
Session Pivots EA – LITE (Version gratuite) Session Pivots EA – LITE est un Expert Advisor qui illustre une stratégie de trading de cassure basée sur les sessions de marché , utilisant des périodes de négociation prédéfinies. L’EA calcule les plus hauts et plus bas de la session pendant des horaires spécifiques et ouvre automatiquement une position lorsque le prix casse ces niveaux après la fin de la session . Fonctionnalités principales Calcul des plus hauts et plus bas de la session basé sur
FREE
Silver Session Pivot EA
Eric John Peter Meissner
Experts
Silver Session Pivots EA – LITE (Version gratuite) Silver Session Pivots EA – LITE est un Expert Advisor qui présente une approche de trading par pivots basée sur les sessions , spécialement conçue pour XAGUSD (Argent) , en utilisant des sessions de marché prédéfinies. L’EA calcule les plus hauts et plus bas de la session pendant des horaires de trading spécifiques et ouvre automatiquement une position lorsque le prix casse ces niveaux après la fin de la session . Fonctionnalités principales Ca
FREE
Gold Liquidity Sweep EA
Eric John Peter Meissner
Experts
DESCRIPTION DU PRODUIT Gold Liquidity Sweep EA – XAUUSD M3 Gold Liquidity Sweep EA est un Expert Advisor développé spécifiquement pour trader le XAUUSD (Or) sur le timeframe M3. Il utilise une stratégie basée sur les sessions et les balayages de liquidité pendant les sessions asiatique, Londres et New York. L’EA surveille les plus hauts et les plus bas récents (niveaux pivot). Lorsque le prix dépasse un niveau pivot pendant une session active, une position est automatiquement ouverte dans la d
Xag Session Scalper Pro Killzone MultiTp
Eric John Peter Meissner
Experts
Expert Advisor professionnel pour le Silver (XAGUSD) Conçu pour le trading de sessions haute performance sur le timeframe M3 Présentation XAG Session Scalper PRO est un Expert Advisor de niveau professionnel, spécialement développé pour le Silver (XAGUSD) et optimisé pour le trading par sessions sur le timeframe M3 . La stratégie repose sur le comportement institutionnel du marché , en combinant des horaires de sessions précis, l’ouverture simultanée de plusieurs positions (scaling) et un sys
Silver Session Sweep EA Professional
Eric John Peter Meissner
Experts
Silver Session Sweep EA – Professional Le Silver Session Sweep EA – Professional est la version Full Power d’un concept de trading basé sur les sessions et la liquidité, spécialement développé et optimisé pour XAGUSD (Argent) . Cet Expert Advisor combine l’analyse des plus hauts et plus bas de session avec la détection des liquidity sweeps (chasses à la liquidité) et des entrées basées sur confirmation, soutenues par une gestion avancée des trades avec plusieurs objectifs de Take Profit et une p
Silver Prop Challenge EA 50K Account
Eric John Peter Meissner
Experts
Prop Firm XAG Session Sweep EA – 50K Cet Expert Advisor met en œuvre une stratégie de trading basée sur les sessions et les balayages de liquidité (Liquidity Sweep) , spécialement conçue pour les challenges de Prop Firms avec des comptes de 50 000 EUR . L’EA calcule le plus haut et le plus bas de la session dans une fenêtre de trading définie et, après la fin de la session , analyse le marché à la recherche de faux cassages (balayages de liquidité) . Une position n’est ouverte que lorsque la liq
Gold and Silver Prop Challenge EA 100K Account
Eric John Peter Meissner
Experts
Gold and Silver Prop Firm Session Sweep EA – 100K Cet Expert Advisor met en œuvre une stratégie de trading basée sur les sessions et les balayages de liquidité (Liquidity Sweep) , spécialement conçue pour les challenges de Prop Firms avec des comptes de 100 000 EUR . Il est optimisé pour XAGUSD (Argent) et peut également être utilisé sur XAUUSD (Or) , selon le symbole et la configuration du broker. L’EA calcule le plus haut et le plus bas de la session dans une fenêtre de trading prédéfinie et,
