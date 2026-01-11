Gold Session Pivots EA Professional

本专家顾问（EA）是基于交易时段突破策略的完整版（Full Power），并且专门为 XAUUSD（黄金）交易进行了深度优化。

该 EA 将交易时段枢轴突破与额外的确认逻辑相结合（多时间周期趋势方向 + 流动性扫盘过滤），并包含高级交易管理功能，如多目标止盈以及自动保本（Break Even）保护。

EA 会识别关键交易时段的最高价和最低价，在出现有效突破信号后，仅在高时间周期趋势方向与低时间周期流动性扫盘同时确认的情况下才执行交易。

主要功能

基于交易时段的枢轴突破逻辑（Killzone 概念）

专为 XAUUSD（黄金）设计与优化

多时间周期趋势确认（日线 + H4 + H1）

低时间周期流动性扫盘识别（用于剥头皮级别确认）

同一时间只允许 一个交易方向 （不同时持有买单和卖单）

多仓位进场，包含 3 个独立的止盈目标

风险回报比（Risk-to-Reward）：

TP1 = 1:3

TP2 = 1:5

TP3 = 1:6

自动计算止损与止盈

（基于 ATR，并进行经纪商最小止损距离验证）

自动保本机制（Break Even）：

当 TP2 被触发后，其余未平仓订单的止损将自动移动到进场价（保本）

可选的移动止损功能（参数可配置）

风险管理

该 EA 采用严格的手数管理机制，因为 XAUUSD（黄金）的高波动性可能会迅速放大风险。

建议最低账户资金： 500 欧元

XAUUSD（黄金）推荐手数设置：

500 欧元账户：

建议手数： 0.02 – 0.04 手

1,000 欧元账户：

建议手数： 0.03 – 0.05 手

5,000 欧元账户：

建议手数：1.00 手

所有手数参数均可由用户自行调整，但强烈建议遵循以上范围，以降低回撤风险，并避免在高波动行情中过度暴露仓位。

重要说明

本产品为 STANDARD（Full Power）版本，专为 XAUUSD（黄金）真实账户交易而设计。

金融市场交易存在风险，亏损可能超出预期。历史表现并不代表未来收益保证。