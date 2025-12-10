Hull Moving Average or HMA for MT5
- Rowan Stephan Buys
- Versione: 1.0
Hull Moving Average (HMA) per MT5 – Indicatore di trend veloce, fluido e senza ritardo
Hull Moving Average (HMA) è un indicatore di trend ad alte prestazioni per MT5 che offre segnali estremamente fluidi e quasi senza lag. A differenza di SMA, EMA o WMA, l’HMA reagisce immediatamente alla direzione del mercato filtrando il rumore — perfetto per scalper e trader intraday.
Basato su un algoritmo efficiente di media mobile ponderata, utilizza la vera formula di Alan Hull e produce una linea di trend precisa e non repaint.
✔ Vantaggi principali
Nessun ritardo nei cambi di trend
Curva molto fluida e stabile
Più preciso di SMA/EMA/WMA
Non repaint, compatibile EA (iCustom)
Funziona su tutti gli strumenti: Forex, Oro, Indici, Crypto
Perfetto per:
trend, ingressi/uscite, pullback, inversioni e strategie automatizzate.
Un HMA pulito, affidabile e veloce — progettato per trader professionisti.