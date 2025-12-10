Hull Moving Average or HMA for MT5

MT5 için Hull Moving Average (HMA) – Hızlı, pürüzsüz ve gecikmesiz trend indikatörü

Hull Moving Average (HMA), ultra pürüzsüz ve neredeyse sıfır gecikmeli sinyaller sağlayan yüksek performanslı bir MT5 trend indikatörüdür. SMA, EMA veya WMA’dan farklı olarak, HMA piyasa yönündeki değişikliklere anında tepki verir ve gürültüyü filtreler — scalper ve intraday trader’lar için ideal.

Verimli bir ağırlıklı hareketli ortalama motoru ile Alan Hull’un gerçek formülünü kullanarak, repaint yapmayan temiz ve doğru bir trend çizgisi üretir.

✔ Temel avantajlar

Trend değişimlerinde sıfır gecikme

Son derece pürüzsüz ve stabil

SMA/EMA/WMA’dan daha doğru

Repaint yapmaz, EA uyumlu (iCustom)

Forex, Altın, Endeksler, Kripto dahil tüm varlıklarda çalışır

Şunlar için mükemmel:

trend yönü, giriş/çıkış, düzeltme, dönüş noktaları ve otomatik stratejiler.

Ciddi trader’lar için geliştirilmiş hızlı ve güvenilir bir HMA.