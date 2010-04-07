Hull Moving Average or HMA for MT5
- インディケータ
- Rowan Stephan Buys
- バージョン: 1.0
MT5 用 Hull Moving Average (HMA) – 高速・滑らか・ゼロ遅延のトレンド指標
Hull Moving Average（HMA）は、超滑らかでほぼ遅延ゼロのシグナルを提供する高性能 MT5 トレンドインジケーターです。SMA、EMA、WMA と違い、市場の方向転換に即座に反応し、ノイズを効果的に除去します。スキャルピングやデイトレードに最適。
効率的な加重移動平均エンジンを使用し、Alan Hull の本来の計算式を正確に再現。リペイントしない、信頼性の高いトレンドラインを描画します。
✔ 主なメリット
トレンド変化へのゼロ遅延反応
非常に滑らかで安定したライン
SMA/EMA/WMA より高精度
リペイントなし・EA 対応
すべての銘柄に対応：FX、金、指数、暗号資産
最適用途：
トレンド判断、エントリー/エグジット、押し目、反転、自動売買。
プロ向けに設計されたクリーンで高速な HMA。