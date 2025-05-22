Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots
- Индикаторы
- Robinson Alves Lemos
- Версия: 1.0
Forex 17 – Bollinger Bands Pure Sound Alert No Plots подает звуковые сигналы, когда цена пересекает верхнюю или нижнюю полосу Bollinger Bands. Разные звуки используются для восходящих и нисходящих пробоев, помогая выявлять потенциально перекупленные или перепроданные состояния.
Версия без графического отображения не рисует визуальные элементы на графике. Настраиваемые параметры включают период, отклонение и интервалы между сигналами. Чисто звуковой подход подходит для сохранения чистоты графиков.
Переведено с помощью ИИ.