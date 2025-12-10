Hull Moving Average or HMA for MT5

Hull Moving Average (HMA) pour MT5 – Indicateur de tendance rapide, fluide et sans délai
Le Hull Moving Average (HMA) est un indicateur MT5 haute performance offrant des signaux ultra fluides et presque sans latence. Contrairement au SMA, EMA ou WMA, le HMA réagit instantanément aux changements de direction tout en filtrant le bruit — idéal pour les scalpers et traders intraday.

Construit avec un moteur de moyenne mobile pondérée optimisé, il applique la véritable formule d’Alan Hull et produit une ligne de tendance précise, stable et sans repaint.

Avantages principaux

  • Réaction sans délai

  • Courbe extrêmement fluide et stable

  • Plus précis que SMA/EMA/WMA

  • Ne repeint pas, compatible EA (iCustom)

  • Fonctionne sur tous les actifs : Forex, Or, Indices, Crypto

Parfait pour :
tendance, entrées/sorties, pullbacks, renversements et stratégies automatisées.

Un HMA clair, fiable et rapide — conçu pour les traders sérieux.


