Eclair

Eclair — это продвинутый индикатор анализа объёма и денежного потока для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые хотят быстро визуализировать силу покупателей и продавцов с помощью нескольких интегрированных индикаторов объёма в одной современной и перетаскиваемой панели. 

Панель в реальном времени отображает нормализованные значения 11 индикаторов объёма и денежного потока, позволяя визуально и интуитивно определять импульс, накопление, распределение и институциональное давление.

Включённые индикаторы

  • OBV (On Balance Volume)
  • VPT (Volume Price Trend)
  • CVD (Cumulative Volume Delta)
  • EMV (Ease of Movement)
  • Force Index
  • ADL (Accumulation Distribution Line)
  • MFI (Money Flow Index)
  • VFI (Volume Flow Indicator)
  • CMF (Chaikin Money Flow)
  • Chaikin Oscillator
  • Demand Index

Основные возможности

  • Полностью перетаскиваемая панель на графике
  • Автоматическое обновление в реальном времени
  • Положительные и отрицательные визуальные бары
  • Интеллектуальная нормализация от -100 до +100
  • Настраиваемое сглаживание
  • Совместимость с любым таймфреймом
  • Лёгкий и оптимизированный интерфейс
  • Отлично подходит для анализа потока и подтверждения тренда
  • Чистый и профессиональный дизайн

Как это работает

Индикатор рассчитывает и нормализует несколько наборов объёмных данных с использованием внутренней системы статистического сравнения на основе настраиваемого периода lookback. Каждый индикатор получает процентное значение между:

  • +100 → Сильное давление покупателей
  • 0 → Нейтральность
  • -100 → Сильное давление продавцов

Визуальные бары позволяют быстро выявлять дивергенции, истощение движения и институциональное подтверждение без перегрузки основного графика.

Идеально подходит для

  • Скальпинга
  • Дейтрейдинга
  • Свинг-трейдинга
  • Tape Reading
  • Анализа потока
  • Подтверждения входов
  • Анализа институционального объёма

Доступные настройки

  • Таймфрейм панели
  • Период нормализации
  • Сглаживание сигналов
  • Положительные и отрицательные цвета
  • Начальная позиция панели
  • Период CMF

Преимущества Eclair

В отличие от традиционных индикаторов, отображающих только один показатель объёма, Eclair объединяет несколько важных метрик в одном компактном интерфейсе, упрощая быстрые решения и объективное чтение рынка.

Визуальная система была разработана для минимизации отвлекающих факторов и выделения только действительно важного: силы, направления и давления денежного потока. Редкая концепция в торговых платформах, где половина индикаторов до сих пор выглядит как панели космических кораблей из 90-х.

Бесплатно для сообщества

Этот индикатор распространяется бесплатно, чтобы помочь трейдерам лучше понимать поведение объёма и рыночного потока в MetaTrader 5.


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Azimuth Pro V2: Синтетический фрактальный структурный анализ и подтверждённые входы для MT5 Обзор Azimuth Pro — многоуровневый индикатор свинговой структуры от Merkava Labs . Четыре вложенных уровня свингов, привязанный к свингам VWAP, определение ABC-паттернов, трёхтаймфреймная структурная фильтрация и подтверждённые входы на закрытой свече — один график, один рабочий процесс от микро-свингов до макро-циклов. Это не слепой сигнальный продукт. Это рабочий процесс, основанный на структуре, для т
SkyHammer Signal Pro
Shengzu Zhong
5 (4)
Индикаторы
SkyHammer Signal Pro Профессиональный трендовый индикатор без перерисовки с фиксированными уровнями Entry, SL и TP SkyHammer Signal Pro — это структурированный индикатор тренда и momentum, созданный для трейдеров, которым нужны четкие, зафиксированные и проверяемые торговые сигналы. Лучше всего он работает на младших таймфреймах, таких как M1 и M5 . Индикатор не пытается предсказывать вершины или основания рынка. Вместо этого он ожидает подтвержденную рыночную структуру, направление тренда, силу
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (9)
Индикаторы
Power Candles V3 — самооптимизирующийся индикатор силы Power Candles V3 преобразует силу валюты и инструмента в готовый к использованию торговый план на каждом графике, к которому он прикреплен. Вместо того, чтобы просто раскрашивать свечи, он выполняет автоматическую оптимизацию в режиме реального времени в фоновом режиме и предоставляет вам оптимальные значения Stop Loss, Take Profit и порог сигнала для выбранного вами символа. Один клик — и все готово для реальной торговли: на графике появляю
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4.22 (18)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Smart Price Action Concepts сейчас доступен за $200 . Цена увеличится до $299 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки отправьте мне личное сообщение, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ бонус + подарок . Прежде всего, стоит подчеркнуть, что этот торговый инструмент является индикатором без перерисовки, без перерисовывания истории и без запаздывания, что делает
Reversion King Indicator
Eugen-alexandru Zibileanu
5 (5)
Индикаторы
Новый король в городе — Индикатор + управление ордерами (TP1 + TP2 + TP3) + опциональный Telegram-сигнал-сендер ВКЛЮЧЁН (БЕСПЛАТНО) (ПОЛНОЦЕННАЯ ТОРГОВАЯ И СИГНАЛЬНАЯ СИСТЕМА) Gold Slayer EA Этот индикатор включает в себя продвинутую стратегию, торговую систему с настраиваемым управлением ордерами и систему mean reversion, которая сочетает расширения Envelope и поддерживается несколькими интеллектуальными фильтрами подтверждения, такими как RSI, для поиска высоковероятных точек разворота с сигн
Volume flow Profile
Israr Hussain Shah
Индикаторы
Master Edition — это профессиональный аналитический инструмент, предназначенный для визуализации структуры рынка через призму объема и денежного потока. В отличие от стандартных индикаторов объема, этот инструмент отображает Daily Volume Profile (Дневной Профиль Объема) прямо на вашем графике, позволяя видеть, где именно происходило открытие цены и где позиционируются «умные деньги». Эта версия Master Edition разработана для ясности и скорости, оснащенная уникальной системой Auto-Theme Sync, кот
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (12)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Btmm state engine pro
Garry James Goodchild
5 (4)
Индикаторы
BTMM State Engine Pro by G-Labs — Beat The Market Maker indicator for MetaTrader 5. Asian session range, London and New York kill zones, level progression (L1/L2/L3), peak formation detection (PFH/PFL), entry signals, and a multi-pair scanner from one chart. Stop scanning charts one pair at a time. The State Engine tracks the BTMM daily cycle automatically — Asian box, room boundaries, level blocks, peak formations, and filtered entries — while the scanner dashboard shows level, peak status, d
The Oracle Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Индикаторы
The Oracle Pro: синтетический мульти-таймфрейм движок направленного смещения для MT5 ️ Летнее предложение к запуску — получите The Oracle Pro за 199 USD (для ранних покупателей). Цена растёт по мере спроса; финальная цена 399 USD. The Oracle Pro — это премиальный мульти-таймфрейм движок направленного смещения (bias) для MetaTrader 5, созданный для требовательных и профессиональных трейдеров. Он дисциплинированно отвечает на один вопрос: каково направленное смещение на каждом таймфрейме прямо се
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1193442978
224
1193442978 2026.05.20 13:54 
 

Пользователь не оставил комментарий к оценке

Adier Antonio Pereira
420
Ответ разработчика Adier Antonio Pereira 2026.05.20 19:36
Muito obrigado pelo feedback e pelas palavras! Fico feliz que o indicador esteja sendo útil para você. Comentários assim motivam muito a continuar melhorando e trazendo novas atualizações. Espero que o indicador possa ajudar cada vez mais traders na tomada de decisão e no gerenciamento das operações. Desejo muito sucesso, consistência e excelentes resultados nos seus trades! 🚀📊
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