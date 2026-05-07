Eclair — это продвинутый индикатор анализа объёма и денежного потока для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые хотят быстро визуализировать силу покупателей и продавцов с помощью нескольких интегрированных индикаторов объёма в одной современной и перетаскиваемой панели.

Панель в реальном времени отображает нормализованные значения 11 индикаторов объёма и денежного потока, позволяя визуально и интуитивно определять импульс, накопление, распределение и институциональное давление.

Включённые индикаторы

OBV (On Balance Volume)

VPT (Volume Price Trend)

CVD (Cumulative Volume Delta)

EMV (Ease of Movement)

Force Index

ADL (Accumulation Distribution Line)

MFI (Money Flow Index)

VFI (Volume Flow Indicator)

CMF (Chaikin Money Flow)

Chaikin Oscillator

Demand Index

Основные возможности

Полностью перетаскиваемая панель на графике

Автоматическое обновление в реальном времени

Положительные и отрицательные визуальные бары

Интеллектуальная нормализация от -100 до +100

Настраиваемое сглаживание

Совместимость с любым таймфреймом

Лёгкий и оптимизированный интерфейс

Отлично подходит для анализа потока и подтверждения тренда

Чистый и профессиональный дизайн

Как это работает

Индикатор рассчитывает и нормализует несколько наборов объёмных данных с использованием внутренней системы статистического сравнения на основе настраиваемого периода lookback. Каждый индикатор получает процентное значение между:

+100 → Сильное давление покупателей

0 → Нейтральность

-100 → Сильное давление продавцов

Визуальные бары позволяют быстро выявлять дивергенции, истощение движения и институциональное подтверждение без перегрузки основного графика.

Идеально подходит для

Скальпинга

Дейтрейдинга

Свинг-трейдинга

Tape Reading

Анализа потока

Подтверждения входов

Анализа институционального объёма

Доступные настройки

Таймфрейм панели

Период нормализации

Сглаживание сигналов

Положительные и отрицательные цвета

Начальная позиция панели

Период CMF

Преимущества Eclair

В отличие от традиционных индикаторов, отображающих только один показатель объёма, Eclair объединяет несколько важных метрик в одном компактном интерфейсе, упрощая быстрые решения и объективное чтение рынка.

Визуальная система была разработана для минимизации отвлекающих факторов и выделения только действительно важного: силы, направления и давления денежного потока. Редкая концепция в торговых платформах, где половина индикаторов до сих пор выглядит как панели космических кораблей из 90-х.

Бесплатно для сообщества

Этот индикатор распространяется бесплатно, чтобы помочь трейдерам лучше понимать поведение объёма и рыночного потока в MetaTrader 5.