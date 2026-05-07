Eclair
- Индикаторы
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Adier Antonio PereiraDesenvolvedor com forte raciocínio lógico para criação e aprimoramento de indicadores. Busco parcerias sérias e duradouras com foco em testes, otimizações e evolução contínua de estratégias voltadas para resultados práticos.
- Версия: 1.13
- Обновлено: 7 августа 2026
Eclair — это продвинутый индикатор анализа объёма и денежного потока для MetaTrader 5, разработанный для трейдеров, которые хотят быстро визуализировать силу покупателей и продавцов с помощью нескольких интегрированных индикаторов объёма в одной современной и перетаскиваемой панели.
Панель в реальном времени отображает нормализованные значения 11 индикаторов объёма и денежного потока, позволяя визуально и интуитивно определять импульс, накопление, распределение и институциональное давление.
Включённые индикаторы
- OBV (On Balance Volume)
- VPT (Volume Price Trend)
- CVD (Cumulative Volume Delta)
- EMV (Ease of Movement)
- Force Index
- ADL (Accumulation Distribution Line)
- MFI (Money Flow Index)
- VFI (Volume Flow Indicator)
- CMF (Chaikin Money Flow)
- Chaikin Oscillator
- Demand Index
Основные возможности
- Полностью перетаскиваемая панель на графике
- Автоматическое обновление в реальном времени
- Положительные и отрицательные визуальные бары
- Интеллектуальная нормализация от -100 до +100
- Настраиваемое сглаживание
- Совместимость с любым таймфреймом
- Лёгкий и оптимизированный интерфейс
- Отлично подходит для анализа потока и подтверждения тренда
- Чистый и профессиональный дизайн
Как это работает
Индикатор рассчитывает и нормализует несколько наборов объёмных данных с использованием внутренней системы статистического сравнения на основе настраиваемого периода lookback. Каждый индикатор получает процентное значение между:
- +100 → Сильное давление покупателей
- 0 → Нейтральность
- -100 → Сильное давление продавцов
Визуальные бары позволяют быстро выявлять дивергенции, истощение движения и институциональное подтверждение без перегрузки основного графика.
Идеально подходит для
- Скальпинга
- Дейтрейдинга
- Свинг-трейдинга
- Tape Reading
- Анализа потока
- Подтверждения входов
- Анализа институционального объёма
Доступные настройки
- Таймфрейм панели
- Период нормализации
- Сглаживание сигналов
- Положительные и отрицательные цвета
- Начальная позиция панели
- Период CMF
Преимущества Eclair
В отличие от традиционных индикаторов, отображающих только один показатель объёма, Eclair объединяет несколько важных метрик в одном компактном интерфейсе, упрощая быстрые решения и объективное чтение рынка.
Визуальная система была разработана для минимизации отвлекающих факторов и выделения только действительно важного: силы, направления и давления денежного потока. Редкая концепция в торговых платформах, где половина индикаторов до сих пор выглядит как панели космических кораблей из 90-х.
Бесплатно для сообщества
Этот индикатор распространяется бесплатно, чтобы помочь трейдерам лучше понимать поведение объёма и рыночного потока в MetaTrader 5.
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