Hull Moving Average or HMA for MT5
- Indicadores
- Rowan Stephan Buys
- Versão: 1.0
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendência rápido, suave e sem atraso
O Hull Moving Average (HMA) é um indicador de tendência de alto desempenho para MT5, projetado para fornecer sinais ultra suaves e praticamente sem atraso. Diferente de SMA, EMA ou WMA, o HMA reage imediatamente às mudanças do mercado enquanto filtra o ruído — ideal para scalpers e traders intraday.
Construído com um mecanismo eficiente de média móvel ponderada, utiliza a fórmula original de Alan Hull e produz uma linha de tendência limpa, precisa e sem repaint.
✔ Principais benefícios
-
Resposta de tendência sem atraso
-
Curva extremamente suave e estável
-
Mais preciso que SMA/EMA/WMA
-
Não repinta e compatível com EAs
-
Funciona em todos os ativos: Forex, Ouro, Índices, Cripto
Perfeito para:
tendência, entradas/saídas, pullbacks, reversões e estratégias automatizadas.
Um HMA rápido, confiável e profissional — feito para traders sérios.