Hull Moving Average or HMA for MT5

Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendência rápido, suave e sem atraso
O Hull Moving Average (HMA) é um indicador de tendência de alto desempenho para MT5, projetado para fornecer sinais ultra suaves e praticamente sem atraso. Diferente de SMA, EMA ou WMA, o HMA reage imediatamente às mudanças do mercado enquanto filtra o ruído — ideal para scalpers e traders intraday.

Construído com um mecanismo eficiente de média móvel ponderada, utiliza a fórmula original de Alan Hull e produz uma linha de tendência limpa, precisa e sem repaint.

Principais benefícios

  • Resposta de tendência sem atraso

  • Curva extremamente suave e estável

  • Mais preciso que SMA/EMA/WMA

  • Não repinta e compatível com EAs

  • Funciona em todos os ativos: Forex, Ouro, Índices, Cripto

Perfeito para:
tendência, entradas/saídas, pullbacks, reversões e estratégias automatizadas.

Um HMA rápido, confiável e profissional — feito para traders sérios.


