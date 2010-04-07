Hull Moving Average or HMA for MT5

MT5용 Hull Moving Average (HMA) – 빠르고 부드럽고 지연 없는 트렌드 지표

Hull Moving Average(HMA)는 매우 부드럽고 거의 지연이 없는 신호를 제공하는 고성능 MT5 트렌드 지표입니다. SMA, EMA, WMA와 달리 시장 방향 변화에 즉각적으로 반응하며 노이즈를 효과적으로 제거합니다. 스캘퍼와 데이트레이더에게 최적입니다.

효율적인 가중 이동평균 엔진을 기반으로 Alan Hull의 공식 공식을 정확히 구현하여 리페인트 없는 깨끗하고 정확한 트렌드 라인을 제공합니다.

✔ 핵심 장점

트렌드 변화에 지연 없는 반응

매우 부드럽고 안정적인 곡선

SMA/EMA/WMA보다 높은 정확도

리페인트 없음, EA 친화적

모든 상품에서 작동: Forex, 금, 지수, 암호화폐

최적 사용처:

트렌드 방향, 진입/청산, 풀백, 반전, 자동매매 전략.

진지한 트레이더를 위한 빠르고 신뢰성 높은 HMA.