Hull Moving Average or HMA for MT5
- Indikatoren
- Rowan Stephan Buys
- Version: 1.0
Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator
Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader.
Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise, nicht-neuzeichnende Trendlinie.
✔ Vorteile
-
Null Verzögerung bei Trendwechseln
-
Sehr glatte und stabile Linie
-
Präziser als SMA/EMA/WMA
-
Kein Repainting, EA-freundlich
-
Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Indizes, Krypto
Ideal für:
Trendbestimmung, Ein-/Ausstiege, Pullbacks, Umkehrpunkte und automatisierte Strategien.
Ein schneller, sauberer und zuverlässiger HMA — für ernsthafte Trader.