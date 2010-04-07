Hull Moving Average or HMA for MT5

Hull Moving Average (HMA) für MT5 – schneller, glatter, verzögerungsfreier Trendindikator
Der Hull Moving Average (HMA) ist ein leistungsstarker MT5-Trendindikator, der extrem glatte und nahezu verzögerungsfreie Signale liefert. Im Gegensatz zu SMA, EMA oder WMA reagiert der HMA sofort auf Marktbewegungen und filtert gleichzeitig Rauschen — ideal für Scalper und Intraday-Trader.

Er verwendet einen effizienten Weighted-MA-Kern, basiert auf der echten Alan-Hull-Formel und produziert eine präzise, nicht-neuzeichnende Trendlinie.

Vorteile

  • Null Verzögerung bei Trendwechseln

  • Sehr glatte und stabile Linie

  • Präziser als SMA/EMA/WMA

  • Kein Repainting, EA-freundlich

  • Funktioniert auf allen Märkten: Forex, Gold, Indizes, Krypto

Ideal für:
Trendbestimmung, Ein-/Ausstiege, Pullbacks, Umkehrpunkte und automatisierte Strategien.

Ein schneller, sauberer und zuverlässiger HMA — für ernsthafte Trader.


