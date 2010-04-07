Hull Moving Average or HMA for MT5

Hull移动平均线（HMA）MT5版——高速、平滑、近乎零滞后的专业趋势指标

Hull移动平均线（HMA）是一款为MT5平台打造的高性能趋势分析指标。它能够在保持极度平滑的同时实现接近零滞后的响应速度，比传统的SMA、EMA或WMA更快、更精准地反映市场方向变化，并有效过滤噪音，特别适合剥头皮交易者和日内交易者使用。

该指标基于高效的加权移动平均算法，严格按照Alan Hull公式计算，输出真实、稳定且不重绘的趋势线，让交易者能够清晰识别趋势的加速、减速、反转与延续。HMA不仅运行轻量、绘图顺畅，还兼容EA，可通过iCustom轻松调用。

✔ 核心优势

● 几乎零滞后的即时趋势响应

● 曲线极度平滑，噪音过滤效果优秀

● 比SMA/EMA/WMA更精准、更快速

● 完全不重绘，EA友好，可用于自动化策略

● 适用于所有交易品种：外汇、黄金、指数、加密货币等

适用场景

趋势方向识别、顺势入场、回调买卖点、反转信号、离场确认、自动化策略开发等。

这是一款干净、稳定、快速的HMA指标，专为追求精准和效率的专业交易者打造。