Hull Moving Average or HMA for MT5
- 指标
- Rowan Stephan Buys
- 版本: 1.0
Hull移动平均线（HMA）MT5版——高速、平滑、近乎零滞后的专业趋势指标
Hull移动平均线（HMA）是一款为MT5平台打造的高性能趋势分析指标。它能够在保持极度平滑的同时实现接近零滞后的响应速度，比传统的SMA、EMA或WMA更快、更精准地反映市场方向变化，并有效过滤噪音，特别适合剥头皮交易者和日内交易者使用。
该指标基于高效的加权移动平均算法，严格按照Alan Hull公式计算，输出真实、稳定且不重绘的趋势线，让交易者能够清晰识别趋势的加速、减速、反转与延续。HMA不仅运行轻量、绘图顺畅，还兼容EA，可通过iCustom轻松调用。
✔ 核心优势
● 几乎零滞后的即时趋势响应
● 曲线极度平滑，噪音过滤效果优秀
● 比SMA/EMA/WMA更精准、更快速
● 完全不重绘，EA友好，可用于自动化策略
● 适用于所有交易品种：外汇、黄金、指数、加密货币等
适用场景
趋势方向识别、顺势入场、回调买卖点、反转信号、离场确认、自动化策略开发等。
这是一款干净、稳定、快速的HMA指标，专为追求精准和效率的专业交易者打造。