Hull Moving Average or HMA for MT5

Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso
Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía.

Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una línea de tendencia precisa y estable sin repintar.

Beneficios clave

  • Respuesta sin retraso

  • Curva extremadamente suave y estable

  • Más preciso que SMA/EMA/WMA

  • No repinta y compatible con EAs

  • Funciona en todos los instrumentos: Forex, Oro, Índices, Cripto

Ideal para:
dirección de tendencia, entradas/salidas, retrocesos, reversas y estrategias automáticas.

Un HMA limpio, confiable y rápido — hecho para traders serios.


