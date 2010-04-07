Hull Moving Average or HMA for MT5
- Indicadores
- Rowan Stephan Buys
- Versión: 1.0
Hull Moving Average (HMA) para MT5 – Indicador de tendencia rápido, suave y sin retraso
Hull Moving Average (HMA) es un indicador de tendencia de alto rendimiento para MT5 que ofrece señales ultra suaves y casi sin retraso. A diferencia de SMA, EMA o WMA, el HMA reacciona de inmediato a los cambios del mercado mientras filtra el ruido — perfecto para scalpers y traders intradía.
Construido con un motor eficiente de medias móviles ponderadas, aplica la fórmula original de Alan Hull y genera una línea de tendencia precisa y estable sin repintar.
✔ Beneficios clave
-
Respuesta sin retraso
-
Curva extremadamente suave y estable
-
Más preciso que SMA/EMA/WMA
-
No repinta y compatible con EAs
-
Funciona en todos los instrumentos: Forex, Oro, Índices, Cripto
Ideal para:
dirección de tendencia, entradas/salidas, retrocesos, reversas y estrategias automáticas.
Un HMA limpio, confiable y rápido — hecho para traders serios.