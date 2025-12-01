Market Structure Order Block Dashboard MT5

🎁 OFFRE DE LANCEMENT LIMITÉE

À l’achat de Market Structure Order Block Dashboard MT5 :

  • 2 produits de ma boutique OFFERTS au choix
  • Pour recevoir tes bonus, envoie-moi un message.

💰 Prix de lancement : 39 USD

Le prix passera ensuite à 59 USD, puis à 79 USD lorsque le nombre de copies vendues augmentera.

📄 GUIDE UTILISATEUR PDF (SUR DEMANDE)

Un guide utilisateur complet (PDF – anglais) est disponible pour t’aider à bien utiliser l’indicateur.

  • Après ton achat, il te suffit de m’envoyer un message.
  • Je te renverrai directement le PDF User Guide par réponse à ton message.

Market Structure Order Block Dashboard MT5 – Indicateur ICT / SMC tout-en-un

Marre de tracer à la main les BOS, ChoCH, Order Blocks, FVG, zones de liquidité et Volume Profile ?

Market Structure Order Block Dashboard MT5 scanne le graphique pour toi et affiche un dashboard Smart Money complet : BOS, ChoCH, Order Blocks avec % de force, Fair Value Gaps, zones de liquidité, Kill Zones, Volume Profile avancé et Score de Confluence (0–100%).

C’est un indicateur uniquement : il NE PREND PAS de trades.
Tu gardes le contrôle total de tes entrées, du money management et du risque.

Fonctionnalités principales

  • Structure de marché automatique : détection des Swing High/Low avec labels HH / HL / LH / LL
  • BOS & ChoCH : Break of Structure et Change of Character avec lignes et labels clairs
  • Order Blocks intelligents : zones Supply/Demand avec volume, % de force et nombre de retests
  • Fair Value Gaps (FVG) : FVG haussiers / baissiers, extension automatique et suppression quand 50 % sont comblés
  • Zones de liquidité : égalités de plus hauts / plus bas ($$$ EQH / $$$ EQL) avec détection de balayage (sweep)
  • Kill Zones & Sessions : Asian, London, New York + Kill Zones dédiées, avec décalage GMT réglable
  • Volume Profile avancé : POC, VAH, VAL, répartition BUY/SELL sur les niveaux importants
  • Dashboard premium : panneau complet avec tendance, dernier signal, OB/FVG actifs, session et score de confluence
  • Compteur de bougie : compte à rebours de la bougie en cours (optionnel)

Tout est dessiné dans le bon ordre :
– en arrière-plan : Kill Zones, Volume Profile, Order Blocks, FVG
– au premier plan : BOS/ChoCH, liquidité, labels de structure et dashboard.

Order Blocks intelligents (Supply / Demand)

L’indicateur détecte automatiquement les demand OB (haussiers) et supply OB (baissiers) à partir de :

  • la taille de la bougie d’impulsion
  • le volume relatif vs la moyenne récente
  • la “fraîcheur” de la zone
  • le nombre de retests

Chaque Order Block affiche :

  • une zone colorée (vert = demand, rouge = supply)
  • un % de force + BUY/SELL au centre de la zone
  • le volume formaté (K / M) à droite
  • extension automatique dans le temps
  • suppression lorsque la zone est clairement mitigée

Tu vois en un coup d’œil quelles zones sont fortes / fraîches au lieu de traiter tous les OB de la même façon.

Fair Value Gaps (FVG)

  • détection des FVG haussiers (FVG ▲) et baissiers (FVG ▼)
  • taille minimum en pips configurable
  • extension automatique des rectangles dans le temps
  • option pour supprimer le FVG lorsque plus de 50 % du gap est comblé

Résultat : tu gardes uniquement les déséquilibres pertinents.

Zones de liquidité

  • détection des égalités de plus hauts (EQH) et plus bas (EQL) avec une tolérance en points
  • labels $$$ EQH / $$$ EQL sur le graphique
  • lorsqu’un niveau est balayé (sweep), la ligne de liquidité est marquée comme prise et peut être retirée

Parfait pour visualiser les zones de stop hunt / prise de liquidité.

Kill Zones & Sessions

  • décalage GMT du broker paramétrable
  • sessions Asian, London, New York
  • Kill Zones mises en évidence dans chaque session (London KZ, New York KZ, etc.)
  • rectangles colorés en arrière-plan pour voir immédiatement où tu es dans la journée

Le dashboard affiche aussi la session / Kill Zone active.

Volume Profile avancé

  • distribution du volume sur un nombre de niveaux de prix configurable
  • POC (Point of Control)
  • VAH / VAL (Value Area High / Low)
  • sur les niveaux importants : affichage du % BUY / % SELL
  • couleurs différentes pour POC, Value Area, zones fortes / faibles

Le Volume Profile est dessiné sur la droite du graphique, sans gêner l’action du prix.

Dashboard premium

Un panneau moderne (coin supérieur droit) affiche :

  • Tendance : ▲ Bullish / ▼ Bearish / ◆ Range
  • Dernier signal : dernier BOS ou ChoCH (direction + prix)
  • Order Blocks actifs : compte demand / supply
  • FVG actifs : haussiers / baissiers
  • Session en cours : Asian, London, New York, Off (+ Kill Zone)
  • Score de confluence : barre de progression + valeur en % (0–100)

Tu as une vue synthétique de la “santé” Smart Money du marché en un coup d’œil.

Exemple de workflow de trading

  1. Choisis ton timeframe (M5–H1 pour l’intraday, H4–D1 pour le swing)
  2. Regarde la tendance et le score de confluence sur le dashboard
  3. Identifie un scénario :
    • Bullish : tendance haussière + demand OB fort + FVG haussier + liquidité en dessous + Kill Zone London/NY
    • Bearish : tendance baissière + supply OB fort + FVG baissier + liquidité au-dessus + Kill Zone
  4. Affine l’entrée avec ta propre price action (pattern de bougies, passage sur TF inférieur, etc.).
  5. Gère le risque et le money management selon ton plan.

L’indicateur est un outil d’aide à la décision, pas une promesse de gain automatique.

Paramètres principaux

  • Général : force des swings, nombre de barres analysées, affichage du dashboard
  • BOS / ChoCH : activer/désactiver, couleurs, nombre max de lignes
  • Order Blocks : activer, couleurs, nombre max, suppression auto des zones mitigées, extension
  • FVG : activer, couleurs, nombre max par type, taille min en pips, suppression quand rempli
  • Liquidité : activer, couleur, tolérance en points, nombre minimum de touches
  • Kill Zones : activer, choisir les sessions, offset GMT
  • Structure : affichage HH/HL/LH/LL, taille des labels
  • Volume Profile : nombre de barres, niveaux, largeur, couleurs, transparence
  • Countdown : activer, couleur, taille de police

Marchés & timeframes recommandés

  • Paires Forex majeures (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)
  • Indices (DAX, NAS100, US30, …)
  • Timeframes : M5 à H1 pour l’intraday, H4–D1 pour le swing

Toujours tester en démo avant d’utiliser en réel.

BONUS – 2 produits au choix offerts

À l’achat de Market Structure Order Block Dashboard MT5, tu peux choisir 2 produits au choix parmi mes autres outils :

  • Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4 (67 USD)
  • Multi Currency Strength Dashboard PRO MT5 (67 USD)
  • Prop Firm Guardian (30 USD)
  • Position Size Calculator PRO MT5 (30 USD)
  • Trailing Stop Manager PRO (30 USD)

Comment recevoir tes bonus ?

Après ton achat, envoie-moi simplement un message.

Prix de lancement

Prix actuel : 39 USD (prix de lancement)
Le prix sera augmenté progressivement (59 USD puis 79 USD) en fonction du nombre de copies vendues et des mises à jour.

Support & mises à jour

  • Support rapide via messages privés MQL5
  • Mises à jour régulières basées sur les retours utilisateurs
  • Contenu éducatif complémentaire sur mon site et ma chaîne YouTube

Avertissement

Ce produit ne garantit aucun résultat. Le trading comporte un risque de perte élevé.
Teste toujours l’indicateur en compte déмо, utilise un money management adapté et ne risque jamais un capital que tu ne peux pas te permettre de perdre.

Plus de l'auteur
Position Size Calculator PRO MT5
Prime Horizon
Indicateurs
Position Size Calculator PRO — MT5 Lot Size & Risk Management (Indicator) Calcule instantanément la taille de position idéale à partir d’un pourcentage de risque ou d’un montant fixe. Inclut ATR Stop, Risk/Reward (R:R) avec TP automatique, calcul de marge, break-even et un panneau visuel clair et personnalisable. Compatible avec Forex, XAUUSD/Gold, indices, crypto et actions. Pourquoi cet indicateur Lot Size précis selon solde ou équité, pourcentage de risque et distance du Stop Loss (manuel ou
Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4
Prime Horizon
Utilitaires
VOUS CHERCHEZ LA VERSION MT5 ? Si vous utilisez MetaTrader 5, cliquez ici pour obtenir la version native : https://www.mql5.com/fr/market/product/155546 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicateur professionnel de force des devises (MT4) Multi-Currency Strength Dashboard PRO est un indicateur avancé pour MetaTrader 4 qui mesure en temps réel la force relative des principales devises du marché Forex. Il analyse jusqu’à 28 paires majeures, calcule la force normalisée des 8 devises pr
Trailing Stop Manager PRO
Prime Horizon
Utilitaires
Trailing Stop Manager PRO — Gestion professionnelle du stop suiveur (MT5) Trailing Stop Manager PRO est un Expert Advisor pour MetaTrader 5 qui automatise la gestion du stop suiveur sur vos positions ouvertes. Il peut gérer toutes les positions du compte ou uniquement celles filtrées par symbole et/ou MagicNumber. L’EA intègre plusieurs fonctions : trailing stop fixe en pips, trailing basé sur l’ATR, break-even automatique, clôture partielle et un tableau de bord visuel. Objectif de l’outil Stan
Multi Currency Strength Dashboard PRO
Prime Horizon
Indicateurs
VOUS CHERCHEZ LA VERSION MT4 ? Si vous utilisez MetaTrader 4, cliquez ici pour obtenir la version compatible : https://www.mql5.com/fr/market/product/156250 Multi-Currency Strength Dashboard PRO — Indicateur professionnel de force des devises (MT5) Multi-Currency Strength Dashboard PRO est un indicateur avancé pour MetaTrader 5 qui mesure en temps réel la force relative des principales devises du marché Forex. Il analyse jusqu’à 28 paires majeures, calcule la force normalisée des 8 devise
Prop Firm Guardian
Prime Horizon
Utilitaires
Prop Firm Guardian PRO - Equity Protector Réussissez vos challenges Prop Firm en automatisant votre discipline. La cause principale d'échec en trading financé n'est pas la stratégie, mais la gestion du risque. Atteindre la Perte Journalière Max (Daily Drawdown) par erreur ou émotion est fatal. Prop Firm Guardian PRO est votre filet de sécurité automatique. Il surveille l'équité de votre compte en temps réel et coupe tout AVANT que la limite ne soit franchie. ️ FONCTIONNEMENT Cet utilitaire fon
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis