Un guide utilisateur complet (PDF – anglais) est disponible pour t’aider à bien utiliser l’indicateur.

Market Structure Order Block Dashboard MT5 – Indicateur ICT / SMC tout-en-un

Marre de tracer à la main les BOS, ChoCH, Order Blocks, FVG, zones de liquidité et Volume Profile ?

Market Structure Order Block Dashboard MT5 scanne le graphique pour toi et affiche un dashboard Smart Money complet : BOS, ChoCH, Order Blocks avec % de force, Fair Value Gaps, zones de liquidité, Kill Zones, Volume Profile avancé et Score de Confluence (0–100%).

C’est un indicateur uniquement : il NE PREND PAS de trades.

Tu gardes le contrôle total de tes entrées, du money management et du risque.

Fonctionnalités principales

Structure de marché automatique : détection des Swing High/Low avec labels HH / HL / LH / LL

: détection des Swing High/Low avec labels HH / HL / LH / LL BOS & ChoCH : Break of Structure et Change of Character avec lignes et labels clairs

: Break of Structure et Change of Character avec lignes et labels clairs Order Blocks intelligents : zones Supply/Demand avec volume, % de force et nombre de retests

: zones Supply/Demand avec volume, % de force et nombre de retests Fair Value Gaps (FVG) : FVG haussiers / baissiers, extension automatique et suppression quand 50 % sont comblés

: FVG haussiers / baissiers, extension automatique et suppression quand 50 % sont comblés Zones de liquidité : égalités de plus hauts / plus bas ($$$ EQH / $$$ EQL) avec détection de balayage (sweep)

: égalités de plus hauts / plus bas ($$$ EQH / $$$ EQL) avec détection de balayage (sweep) Kill Zones & Sessions : Asian, London, New York + Kill Zones dédiées, avec décalage GMT réglable

: Asian, London, New York + Kill Zones dédiées, avec décalage GMT réglable Volume Profile avancé : POC, VAH, VAL, répartition BUY/SELL sur les niveaux importants

: POC, VAH, VAL, répartition BUY/SELL sur les niveaux importants Dashboard premium : panneau complet avec tendance, dernier signal, OB/FVG actifs, session et score de confluence

: panneau complet avec tendance, dernier signal, OB/FVG actifs, session et score de confluence Compteur de bougie : compte à rebours de la bougie en cours (optionnel)

Tout est dessiné dans le bon ordre :

– en arrière-plan : Kill Zones, Volume Profile, Order Blocks, FVG

– au premier plan : BOS/ChoCH, liquidité, labels de structure et dashboard.

Order Blocks intelligents (Supply / Demand)

L’indicateur détecte automatiquement les demand OB (haussiers) et supply OB (baissiers) à partir de :

la taille de la bougie d’impulsion

le volume relatif vs la moyenne récente

la “fraîcheur” de la zone

le nombre de retests

Chaque Order Block affiche :

une zone colorée (vert = demand, rouge = supply)

un % de force + BUY/SELL au centre de la zone

au centre de la zone le volume formaté (K / M) à droite

(K / M) à droite extension automatique dans le temps

suppression lorsque la zone est clairement mitigée

Tu vois en un coup d’œil quelles zones sont fortes / fraîches au lieu de traiter tous les OB de la même façon.

Fair Value Gaps (FVG)

détection des FVG haussiers (FVG ▲) et baissiers (FVG ▼)

taille minimum en pips configurable

extension automatique des rectangles dans le temps

option pour supprimer le FVG lorsque plus de 50 % du gap est comblé

Résultat : tu gardes uniquement les déséquilibres pertinents.

Zones de liquidité

détection des égalités de plus hauts (EQH) et plus bas (EQL) avec une tolérance en points

labels $$$ EQH / $$$ EQL sur le graphique

/ sur le graphique lorsqu’un niveau est balayé (sweep), la ligne de liquidité est marquée comme prise et peut être retirée

Parfait pour visualiser les zones de stop hunt / prise de liquidité.

Kill Zones & Sessions

décalage GMT du broker paramétrable

sessions Asian, London, New York

Kill Zones mises en évidence dans chaque session (London KZ, New York KZ, etc.)

rectangles colorés en arrière-plan pour voir immédiatement où tu es dans la journée

Le dashboard affiche aussi la session / Kill Zone active.

Volume Profile avancé

distribution du volume sur un nombre de niveaux de prix configurable

POC (Point of Control)

(Point of Control) VAH / VAL (Value Area High / Low)

(Value Area High / Low) sur les niveaux importants : affichage du % BUY / % SELL

couleurs différentes pour POC, Value Area, zones fortes / faibles

Le Volume Profile est dessiné sur la droite du graphique, sans gêner l’action du prix.

Dashboard premium

Un panneau moderne (coin supérieur droit) affiche :

Tendance : ▲ Bullish / ▼ Bearish / ◆ Range

: ▲ Bullish / ▼ Bearish / ◆ Range Dernier signal : dernier BOS ou ChoCH (direction + prix)

: dernier BOS ou ChoCH (direction + prix) Order Blocks actifs : compte demand / supply

: compte demand / supply FVG actifs : haussiers / baissiers

: haussiers / baissiers Session en cours : Asian, London, New York, Off (+ Kill Zone)

: Asian, London, New York, Off (+ Kill Zone) Score de confluence : barre de progression + valeur en % (0–100)

Tu as une vue synthétique de la “santé” Smart Money du marché en un coup d’œil.

Exemple de workflow de trading

Choisis ton timeframe (M5–H1 pour l’intraday, H4–D1 pour le swing) Regarde la tendance et le score de confluence sur le dashboard Identifie un scénario : Bullish : tendance haussière + demand OB fort + FVG haussier + liquidité en dessous + Kill Zone London/NY

: tendance haussière + demand OB fort + FVG haussier + liquidité en dessous + Kill Zone London/NY Bearish : tendance baissière + supply OB fort + FVG baissier + liquidité au-dessus + Kill Zone Affine l’entrée avec ta propre price action (pattern de bougies, passage sur TF inférieur, etc.). Gère le risque et le money management selon ton plan.

L’indicateur est un outil d’aide à la décision, pas une promesse de gain automatique.

Paramètres principaux

Général : force des swings, nombre de barres analysées, affichage du dashboard

: force des swings, nombre de barres analysées, affichage du dashboard BOS / ChoCH : activer/désactiver, couleurs, nombre max de lignes

: activer/désactiver, couleurs, nombre max de lignes Order Blocks : activer, couleurs, nombre max, suppression auto des zones mitigées, extension

: activer, couleurs, nombre max, suppression auto des zones mitigées, extension FVG : activer, couleurs, nombre max par type, taille min en pips, suppression quand rempli

: activer, couleurs, nombre max par type, taille min en pips, suppression quand rempli Liquidité : activer, couleur, tolérance en points, nombre minimum de touches

: activer, couleur, tolérance en points, nombre minimum de touches Kill Zones : activer, choisir les sessions, offset GMT

: activer, choisir les sessions, offset GMT Structure : affichage HH/HL/LH/LL, taille des labels

: affichage HH/HL/LH/LL, taille des labels Volume Profile : nombre de barres, niveaux, largeur, couleurs, transparence

: nombre de barres, niveaux, largeur, couleurs, transparence Countdown : activer, couleur, taille de police

Marchés & timeframes recommandés

Paires Forex majeures (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, etc.)

Indices (DAX, NAS100, US30, …)

Timeframes : M5 à H1 pour l’intraday, H4–D1 pour le swing

Toujours tester en démo avant d’utiliser en réel.

BONUS – 2 produits au choix offerts

À l’achat de Market Structure Order Block Dashboard MT5, tu peux choisir 2 produits au choix parmi mes autres outils :

Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4 (67 USD)

(67 USD) Multi Currency Strength Dashboard PRO MT5 (67 USD)

(67 USD) Prop Firm Guardian (30 USD)

(30 USD) Position Size Calculator PRO MT5 (30 USD)

(30 USD) Trailing Stop Manager PRO (30 USD)

Comment recevoir tes bonus ?

Après ton achat, envoie-moi simplement un message.

Prix de lancement

Prix actuel : 39 USD (prix de lancement)

Le prix sera augmenté progressivement (59 USD puis 79 USD) en fonction du nombre de copies vendues et des mises à jour.

Support & mises à jour

Support rapide via messages privés MQL5

Mises à jour régulières basées sur les retours utilisateurs

Contenu éducatif complémentaire sur mon site et ma chaîne YouTube

Avertissement

Ce produit ne garantit aucun résultat. Le trading comporte un risque de perte élevé.

Teste toujours l’indicateur en compte déмо, utilise un money management adapté et ne risque jamais un capital que tu ne peux pas te permettre de perdre.