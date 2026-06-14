BTC Quantum AI Scalper PRO

BTC Quantum AI Scalper PRO

Профессиональный AI-индикатор для торговли Bitcoin в MetaTrader 5

BTC Quantum AI Scalper PRO — это торговая система нового поколения для Bitcoin, которая объединяет классический технический анализ, анализ рыночных настроений и собственный алгоритм оценки вероятности на основе искусственного интеллекта.

В отличие от традиционных индикаторов, использующих только скользящие средние или осцилляторы, система одновременно анализирует несколько ключевых факторов рынка:

• Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index)
• Ставку финансирования (Funding Rate)
• Изменение ставки финансирования (Funding Delta)
• Изменение открытого интереса (Open Interest Delta)
• Соотношение Long/Short позиций
• Соотношение покупок и продаж агрессивными участниками рынка (Taker Buy/Sell Ratio)
• Дельту объёмов (Volume Delta)
• Новостной фон криптовалютного рынка (News Sentiment)

На основе полученных данных индикатор рассчитывает собственный AI Score и отображает только наиболее перспективные торговые возможности.

Основные возможности:

✓ Сигналы BUY и SELL
✓ Расчёт вероятности отработки сигнала
✓ Цели TP1 и TP2
✓ Динамический Stop Loss
✓ Звуковые уведомления и алерты
✓ Подтверждение направления тренда
✓ Визуальное отображение торговых уровней

Рекомендуемое применение:

• Скальпинг Bitcoin
• Внутридневная торговля
• Торговля по импульсу
• Работа на высоковолатильных рынках

Рекомендуемые таймфреймы:

M1
M5

Индикатор оптимизирован для трейдеров, которым необходимо быстро принимать решения, сохраняя строгий контроль рисков.

БОНУС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

Каждый покупатель получает бесплатный Python-модуль AI Data Collector.

Дополнительный модуль автоматически собирает данные о настроениях криптовалютного рынка и может использоваться для расширенного анализа Bitcoin.

Источники данных:

• Fear & Greed Index
• Funding Rate
• Open Interest
• Long/Short Ratio
• Taker Buy/Sell Ratio
• Анализ объёмов
• Новостные криптовалютные порталы

Python-модуль и инструкция по установке предоставляются покупателю по электронной почте после покупки.

Важно

Индикатор полностью работоспособен самостоятельно и не требует обязательной установки дополнительных компонентов.

Python AI Data Collector является бесплатным бонусом для пользователей, желающих получить расширенный анализ рыночных настроений.

E-mail: r.beisenbaev@gmail.com


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5 (18)
Индикаторы
Gold Entry Sniper – Профессиональная Мульти-Таймфрейм ATR Панель для Скальпинга и Свинг-Трейдинга на Золоте Gold Entry Sniper — это передовой индикатор для MetaTrader 5, разработанный для точных сигналов на покупку/продажу по XAUUSD и другим инструментам. Основан на логике ATR Trailing Stop и мульти-таймфрейм анализе , этот инструмент идеально подходит как для скальперов, так и для среднесрочных трейдеров, обеспечивая чёткие точки входа с высокой вероятностью . Основные возможности и преимуществ
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.41 (49)
Индикаторы
Этот продукт был обновлен для рынка 2026 года и оптимизирован для последних сборок MT5. УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ЦЕНЫ: Atomic Analyst сейчас доступен за $99 . Цена увеличится до $199 после следующих 30 покупок . СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ: После покупки Atomic Analyst отправьте мне личное сообщение, чтобы получить Smart Universal EA БЕСПЛАТНО и превратить сигналы Atomic Analyst в автоматические сделки. Atomic Analyst — это индикатор Price Action без перерисовки, без перерисовывания истории и без
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.89 (93)
Индикаторы
Время от времени я торгую по этой системе лично.  Оцени, мой мануальный BOMBER трейдинг на реальном счету - LIVE SIGNAL Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Мин
Gann Made Easy MT5
Oleg Rodin
5 (9)
Индикаторы
Gann Made Easy   - это профессиональная, но при этом очень простая в применении Форекс система, основанная на лучших принципах торговли по методам господина У.Д. Ганна. Индикатор дает точные BUY/SELL сигналы, включающие в себя уровни Stop Loss и Take Profit. ПОЖАЛУЙСТА, СВЯЖИТЕСЬ СО МНОЙ ПОСЛЕ ПОКУПКИ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ ТОРГОВЫЕ ИНСТРУКЦИИ И ОТЛИЧНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ БЕСПЛАТНО! Вероятно вы уже не раз слышали о торговли по методам Ганна. Как правило теория Ганна отпугивает от себя не только
Zoryk Gold
Reda El Koutbane
5 (6)
Индикаторы
Скидка заканчивается через 24 часа — следующая цена $ 69 ZORYK — продвинутая сигнальная система для XAUUSD в MetaTrader 5 Вам знакомо это чувство. Вы долго анализируете золото. Ждёте подходящего момента для входа. Наконец открываете сделку — и цена сразу начинает двигаться против вас. Вы закрываете позицию слишком рано, передвигаете Stop Loss или сомневаетесь всего несколько секунд. После этого рынок достигает именно той цели, которую вы ожидали изначально, но уже без вас. Проблема не всегда за
Crystal Heikin Ashi Signals
Muhammad Jawad Shabir
5 (3)
Индикаторы
Crystal Heikin Ashi Signals - Professional Trend & Signal Detection Indicator Advanced Heikin Ashi Visualization with Intelligent Signal System for Manual & Automated Trading Final Price: $149 ---------> Price goes up $10 after every 10 sales . Limited slots available — act fast . Overview Crystal Heikin Ashi Signals is a professional-grade MetaTrader 5 indicator that combines pure Heikin Ashi candle visualization with an advanced momentum-shift detection system. Designed for both manual traders
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