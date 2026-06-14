BTC Quantum AI Scalper PRO
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- Версия: 1.0
- Активации: 5
BTC Quantum AI Scalper PRO
Профессиональный AI-индикатор для торговли Bitcoin в MetaTrader 5
BTC Quantum AI Scalper PRO — это торговая система нового поколения для Bitcoin, которая объединяет классический технический анализ, анализ рыночных настроений и собственный алгоритм оценки вероятности на основе искусственного интеллекта.
В отличие от традиционных индикаторов, использующих только скользящие средние или осцилляторы, система одновременно анализирует несколько ключевых факторов рынка:
• Индекс страха и жадности (Fear & Greed Index)
• Ставку финансирования (Funding Rate)
• Изменение ставки финансирования (Funding Delta)
• Изменение открытого интереса (Open Interest Delta)
• Соотношение Long/Short позиций
• Соотношение покупок и продаж агрессивными участниками рынка (Taker Buy/Sell Ratio)
• Дельту объёмов (Volume Delta)
• Новостной фон криптовалютного рынка (News Sentiment)
На основе полученных данных индикатор рассчитывает собственный AI Score и отображает только наиболее перспективные торговые возможности.
Основные возможности:
✓ Сигналы BUY и SELL
✓ Расчёт вероятности отработки сигнала
✓ Цели TP1 и TP2
✓ Динамический Stop Loss
✓ Звуковые уведомления и алерты
✓ Подтверждение направления тренда
✓ Визуальное отображение торговых уровней
Рекомендуемое применение:
• Скальпинг Bitcoin
• Внутридневная торговля
• Торговля по импульсу
• Работа на высоковолатильных рынках
Рекомендуемые таймфреймы:
M1
M5
Индикатор оптимизирован для трейдеров, которым необходимо быстро принимать решения, сохраняя строгий контроль рисков.
БОНУС ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ
Каждый покупатель получает бесплатный Python-модуль AI Data Collector.
Дополнительный модуль автоматически собирает данные о настроениях криптовалютного рынка и может использоваться для расширенного анализа Bitcoin.
Источники данных:
• Fear & Greed Index
• Funding Rate
• Open Interest
• Long/Short Ratio
• Taker Buy/Sell Ratio
• Анализ объёмов
• Новостные криптовалютные порталы
Python-модуль и инструкция по установке предоставляются покупателю по электронной почте после покупки.
Важно
Индикатор полностью работоспособен самостоятельно и не требует обязательной установки дополнительных компонентов.
Python AI Data Collector является бесплатным бонусом для пользователей, желающих получить расширенный анализ рыночных настроений.
E-mail: r.beisenbaev@gmail.com