Market Structure Order Block Dashboard MT5 – Indicatore ICT / SMC tutto-in-uno

Stanco di tracciare a mano BOS, ChoCH, Order Block, FVG, zone di liquidità e Volume Profile ogni volta che apri un grafico?

Market Structure Order Block Dashboard MT5 analizza il grafico per te e mostra un dashboard Smart Money completo: BOS, ChoCH, Order Block con % di forza, Fair Value Gap, zone di liquidità, Kill Zone, Volume Profile avanzato e un punteggio di Confluenza (0–100%).

È un indicatore puro: NON APRE operazioni in automatico.
Mantieni tu il controllo totale sulle entrate a mercato, sul money management e sul rischio.

Funzionalità principali

  • Struttura di mercato automatica: rilevamento di Swing High/Low con etichette HH / HL / LH / LL
  • BOS & ChoCH: Break of Structure e Change of Character con linee e label chiare
  • Order Block intelligenti: zone Supply/Demand con volume, % di forza e numero di retest
  • Fair Value Gaps (FVG): FVG rialzisti / ribassisti, estensione automatica e rimozione quando oltre il 50% del gap è colmato
  • Zone di liquidità: Equal High / Equal Low ($$$ EQH / $$$ EQL) con rilevamento degli sweep (presa di liquidità)
  • Kill Zone & Sessioni: Asian, London, New York + Kill Zone dedicate, con offset GMT del broker regolabile
  • Volume Profile avanzato: POC, VAH, VAL, distribuzione BUY/SELL sui livelli importanti
  • Dashboard premium: pannello completo con trend, ultimo segnale, OB/FVG attivi, sessione e punteggio di confluenza
  • Countdown della candela: tempo rimanente della candela in corso (opzionale)

Tutto è disegnato nell’ordine corretto:
– in background: Kill Zone, Volume Profile, Order Block, FVG
– in primo piano: BOS/ChoCH, liquidità, etichette di struttura e dashboard.

Order Block intelligenti (Supply / Demand)

L’indicatore rileva automaticamente i demand OB (rialzisti) e i supply OB (ribassisti) sulla base di:

  • dimensione della candela d’impulso
  • volume relativo rispetto alla media recente
  • “freschezza” della zona
  • numero di retest

Ogni Order Block mostra:

  • una zona colorata (verde = demand, rosso = supply)
  • una % di forza + BUY/SELL al centro della zona
  • il volume formattato (K / M) sulla destra
  • estensione automatica nel tempo
  • cancellazione quando la zona è chiaramente mitigata

Vedi a colpo d’occhio quali zone sono più forti e fresche, invece di trattare ogni OB come se fosse uguale.

Fair Value Gaps (FVG)

  • rilevamento di FVG rialzisti (FVG ▲) e ribassisti (FVG ▼)
  • dimensione minima del gap in pips configurabile
  • estensione automatica dei rettangoli nel tempo
  • opzione per rimuovere il FVG quando oltre il 50% del gap è stato riempito

Risultato: mantieni sul grafico solo gli squilibri effettivamente rilevanti.

Zone di liquidità

  • rilevamento di Equal High (EQH) ed Equal Low (EQL) con tolleranza in punti
  • etichette $$$ EQH / $$$ EQL direttamente sul grafico
  • quando un livello viene “swept”, la linea di liquidità è marcata come presa e può essere rimossa

Perfetto per visualizzare le aree di stop hunt e di raccolta di liquidità.

Kill Zone & Sessioni

  • offset GMT del broker configurabile
  • sessioni Asian, London, New York
  • Kill Zone evidenziate all’interno di ogni sessione (London KZ, New York KZ, ecc.)
  • rettangoli colorati in background per vedere subito in che momento della giornata ti trovi

Il dashboard mostra anche la sessione / Kill Zone attiva.

Volume Profile avanzato

  • distribuzione del volume su un numero di livelli di prezzo configurabile
  • POC (Point of Control)
  • VAH / VAL (Value Area High / Low)
  • sui livelli importanti: visualizzazione di % BUY / % SELL
  • colori diversi per POC, Value Area, zone forti / deboli

Il Volume Profile è disegnato sulla destra del grafico, senza coprire l’azione del prezzo.

Dashboard premium

Un pannello moderno (in alto a destra) mostra:

  • Trend: ▲ Bullish / ▼ Bearish / ◆ Range
  • Ultimo segnale: ultimo BOS o ChoCH (direzione + prezzo)
  • Order Block attivi: conteggio di demand / supply
  • FVG attivi: rialzisti / ribassisti
  • Sessione corrente: Asian, London, New York, Off (+ Kill Zone)
  • Confluence Score: barra di avanzamento + valore in % (0–100)

Hai una vista sintetica dello “stato Smart Money” del mercato in un solo colpo d’occhio.

Esempio di workflow di trading

  1. Scegli il timeframe (M5–H1 per l’intraday, H4–D1 per il swing).
  2. Guarda il trend e il punteggio di confluenza sul dashboard.
  3. Costruisci uno scenario:
    • Bullish: trend rialzista + demand OB forte + FVG rialzista + liquidità sotto + Kill Zone London/NY
    • Bearish: trend ribassista + supply OB forte + FVG ribassista + liquidità sopra + Kill Zone
  4. Raffina l’entry con la tua price action (pattern di candele, passaggio a TF inferiore, ecc.).
  5. Gestisci rischio e money management secondo il tuo piano.

L’indicatore è uno strumento di supporto decisionale, non una promessa di guadagno automatico.

Parametri principali

  • General: forza degli swing, numero di barre analizzate, visualizzazione del dashboard
  • BOS / ChoCH: attiva/disattiva, colori, numero massimo di linee
  • Order Blocks: attiva, colori, numero massimo, rimozione automatica delle zone mitigate, estensione
  • FVG: attiva, colori, numero massimo per tipo, dimensione minima in pips, rimozione quando riempito
  • Liquidity: attiva, colore, tolleranza in punti, numero minimo di tocchi
  • Kill Zones: attiva, scelta delle sessioni, offset GMT
  • Structure: visualizzazione HH/HL/LH/LL, dimensione dei label
  • Volume Profile: numero di barre, livelli, larghezza, colori, trasparenza
  • Countdown: attiva, colore, dimensione del font

Mercati & timeframe consigliati

  • Coppie Forex principali (EURUSD, GBPUSD, XAUUSD, ecc.)
  • Indici (DAX, NAS100, US30, …)
  • Timeframe: M5–H1 per l’intraday, H4–D1 per lo swing

Testa sempre l’indicatore in demo prima di usarlo su un conto reale.

BONUS – 2 prodotti a scelta inclusi

Con l’acquisto di Market Structure Order Block Dashboard MT5, puoi scegliere 2 prodotti a tua scelta tra i miei altri strumenti:

  • Multi Currency Strength Dashboard PRO MT4 (67 USD)
  • Multi Currency Strength Dashboard PRO MT5 (67 USD)
  • Prop Firm Guardian (30 USD)
  • Position Size Calculator PRO MT5 (30 USD)
  • Trailing Stop Manager PRO (30 USD)

Come ricevere i bonus?

Dopo l’acquisto, ti basta inviarmi un messaggio.

Prezzo di lancio

Prezzo attuale: 39 USD (prezzo di lancio)
Il prezzo verrà aumentato progressivamente (59 USD poi 79 USD) in funzione del numero di copie vendute e degli aggiornamenti.

Supporto & aggiornamenti

  • Supporto rapido tramite messaggi privati MQL5
  • Aggiornamenti regolari basati sui feedback degli utenti
  • Contenuti educativi aggiuntivi sul mio sito e sul mio canale YouTube

Avvertenza

Questo prodotto non garantisce alcun risultato. Il trading comporta un elevato rischio di perdita.
Prova sempre l’indicatore su un conto demo, utilizza un money management adeguato e non rischiare mai capitale che non puoi permetterti di perdere.

