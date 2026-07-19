Smart Phase Box
- Индикаторы
-
Evgeniy ZhdanПродукты: https://www.mql5.com/en/users/trendhunter/seller
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Smart Phase Box (SPB) — Описание индикатора
MT4-version: https://www.mql5.com/ru/market/product/186530
Индикатор рисует зоны прямо на графике цены в виде цветных прямоугольников с текстовой меткой, добавляет пунктирные проекции уровней поддержки/сопротивления, а также записывает ту же информацию в буферы — их может читать советник (EA).
Философия разработки индикатора: https://www.mql5.com/ru/blogs/post/772873
Как это работает
- Детектор сжатия. Индикатор считает средний диапазон свечи за базовый период. Когда цена сжимается в узкий коридор (на коротком окне) относительно этого среднего значения, открывается новая зона.
- Микроструктурный скоринг. Пока зона активна, каждая новая свеча оценивается по трём признакам:
- Тень + объём — длинная тень вместе со всплеском объёма говорит о лимитных ордерах, поглощающих рыночный поток с этой стороны.
- Усилие без результата (effort vs result) — свеча с высоким объёмом, но узким телом (цена почти не сдвинулась), говорит о скрытой покупке/продаже против видимого направления свечи.
- Положение закрытия — в какой половине зоны (верхней или нижней) чаще закрываются свечи.
- Вердикт. Накопленный счёт определяет цвет и подпись зоны: серый / «FORMING», пока картина неясна; зелёный «ACCUMULATION: X%» или красный «DISTRIBUTION: X%», когда одна из сторон начинает преобладать. Подпись обновляется в реальном времени по мере развития зоны.
- Проекция. После пробоя зоны её верхняя и нижняя границы продолжаются вправо пунктирными линиями, а буферы индикатора продолжают хранить те же значения границ/направления/вероятности на протяжении этой проекции — удобный ориентир поддержки/сопротивления и уклона после пробоя.
Параметры
|Переменная
|Текст в диалоге настроек (EN)
|Значение
|InpHistoryBars
|History to draw on chart (bars back)
|Сколько баров назад сканировать и рисовать зоны при первом наложении индикатора на график.
|InpRangeAvgPeriod
|Averaging period for candle range (baseline volatility)
|Период для расчёта базового среднего диапазона свечи (ориентир волатильности).
|InpBoxLookback
|Window for compression detection (bars)
|Размер окна для первичной детекции сжатия (в барах).
|InpBoxMultiplier
|Allowed box range = multiplier * average candle size
|Насколько плотным должно быть сжатие: максимально допустимый диапазон зоны = множитель × средний диапазон свечи. Меньше значение — строже/меньше зоны.
|InpMinBoxBars
|Minimum zone length (bars) to be displayed
|Минимальная длина зоны (в барах), необходимая, чтобы она была отрисована на графике. Отсекает шум от слишком коротких зон.
|InpWickVolumeFactor
|Volume multiplier for a "spike" (wicks / effort-vs-result)
|Насколько большим должен быть всплеск тикового объёма (относительно своей базы), чтобы учитываться в скоринге теней/effort-vs-result.
|InpShowLabels
|Show text labels (ACCUMULATION/DISTRIBUTION %)
|Показывать/скрывать текстовую метку «ACCUMULATION/DISTRIBUTION %».
|InpExtendLines
|Draw dashed level projections to the right
|Показывать/скрывать пунктирные проекции уровней после пробоя зоны.
|InpExtendBars
|Length of level projection to the right (bars)
|Насколько далеко (в барах) продлеваются пунктирные линии — и соответствующие значения буферов — после закрытия зоны.
|InpColorForming
|Color of a forming / undetermined zone
|Цвет зон без явного уклона.
|InpColorAccum
|Color of an accumulation zone
|Цвет зон с уклоном в накопление (бычий уклон).
|InpColorDist
|Color of a distribution zone
|Цвет зон с уклоном в распределение (медвежий уклон).
|InpObjPrefix
|Prefix for graphical object names
|Префикс имён всех графических объектов индикатора (меняйте, если ставите несколько экземпляров на один график).
Буферы для использования в советнике, если требуется
|№
|Содержимое
|0
|Верхняя граница зоны (цена)
|1
|Нижняя граница зоны (цена)
|2
|Направление: 1 = накопление, -1 = распределение, 0 = нет активной/определённой зоны
|3
|Вероятность текущего направления, в %
Буферы остаются заполненными, пока зона активна, а после закрытия зоны ещё InpExtendBars баров хранят значения последней закрытой зоны (совпадает с длиной пунктирной проекции на графике), после чего сбрасываются.